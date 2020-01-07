Control Trading Support And Resistance



Es un indicador independiente del TimeFrame que permite proyectar niveles más relevantes del mercado en función del plazo de tiempo de la operativa. Los colores del indicador están escogidos para diferenciar entre los diferentes tipos de niveles y destacar a los más relevantes. Este indicador permite visualizar en un mismo gráfico los posibles objetivos relevantes que los diferentes traders pueden emplear siguiendo diferentes tipos de operativas en función del tiempo: largo plazo, medio plazo y corto plazo.

El indicador emplea los siguientes tramos de trading: intradía, semanal, mensual, trimestral y anual. El indicador mediante el uso de sus botones permite escoger los niveles que se visualizarán en el gráfico abierto.

El indicador NO refresca, los niveles se calculan en el momento que cada periodo comienza.



