GridBotIND

The utility draws reversal levels using the formulas for each of the selected number of candles: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) H = high L = low U = if the candle is bullish, then close. Otherwise - open D = if the candle is bullish, then open. Otherwise - close On any timeframe. After a new candle closes on the calculated timeframe

FREE