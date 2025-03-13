TS Market Sessions

TS Time Remaining Aurelio Manuel Peral Garcia Indicators

TS Time Remaining - Indicador de Cuenta Regresiva para Velas en MetaTrader 5 El TS Time Remaining es un indicador gratuito diseñado para la plataforma MetaTrader 5 que permite a los traders visualizar en tiempo real el tiempo restante de la vela actual. Esta herramienta es especialmente útil para aquellos operadores que trabajan con estrategias basadas en la acción del precio y patrones de velas japonesas, ya que les permite anticiparse al cierre de la vela y tomar decisiones con mayor precisión