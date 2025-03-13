TS Market Sessions
- Indicators
- Aurelio Manuel Peral Garcia
- Version: 1.0
Indicador gratuito para Metatrader 5 que muestra en pantalla una caja rectangular para cada una de las sesiones de mercado "Londres, New York y Tokio". Se puede establecer la zona horaria de forma automática o mediante un valor de offset.
Parámetros de configuración para cada una de las sesiones.
- Visible / No visible
- Hora Inicial
- Hora Final
- Caja sólida o transparente.
- Estilo del borde de la caja.
- Grosor del borde de la caja.
- Color.
bonne indicateur