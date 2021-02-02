Panel Trader MT4
- Utilities
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- Version: 2.0
- Updated: 2 February 2021
- Activations: 10
Торговая панель для быстрой и удобной торговли. Панель позволяет быстро открывать и закрывать ордера. Отдельное закрытие ордеров по позиции Sell и Buy. Так же есть возможность закрыть полностью все ордера.
Торговая панель выводит информацию о прибыли, общего объема и количестве ордеров по позициям Sell и Buy.
Иногда некоторые позиции могут не закрыться это связанно из-за волатильности рынка. В таком случае повторно нажмите закрыть позицию.
Для работы панели необходимо разрешить автоторговлю.