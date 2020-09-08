Phenix MT5

Phenix MT5 - это автоматизированная торговая система, основанная на стратегии скальпинга. Данный советник оптимизирован только для валютной пары EURJPY с таймфрейм H4.

Советник использует для заключения сделок сигналы от хорошо известного индикатора Moving Average.

Для сохранения вашего депозита, в советнике реализованы несколько систем защиты. Одна из таких это StopLevel - это уровень просадки депозита при достижении которого советник перестает торговать.

Рекомендуемое значение StopLevel - 15.

В советнике используются оптимальные значения Take Profit и Stop Loss. Размер лота автоматически подстраивается под размер депозита.

Минимальный размер депозита от 100 $ или 10000 руб.


Рекомендации:

Желательно отключать советник в период с 31 декабря по 7 января.


Требования:

Валютная пара: EURJPY;

Таймфрейм: H4;

Кредитное плечо: 1:500, 1:200;

Брокер: любой;

Депозит: от 100$ или от 10000 руб;

Валюта: Доллар, Евро, Рубль.


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Maksim Vershinin
Utilities
Trading panel for fast and convenient trading. The panel allows you to quickly open and close orders. Separate closing of orders for Sell and Buy positions. It is also possible to close all orders completely. The trading panel displays information about profit, total volume and number of orders for Sell and Buy positions. Sometimes some positions may not be closed due to market volatility. In this case, click close the position again.
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