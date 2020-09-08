Phenix MT5 - это автоматизированная торговая система, основанная на стратегии скальпинга. Данный советник оптимизирован только для валютной пары EURJPY с таймфрейм H4.

Советник использует для заключения сделок сигналы от хорошо известного индикатора Moving Average.

Для сохранения вашего депозита, в советнике реализованы несколько систем защиты. Одна из таких это StopLevel - это уровень просадки депозита при достижении которого советник перестает торговать.

Рекомендуемое значение StopLevel - 15.

В советнике используются оптимальные значения Take Profit и Stop Loss. Размер лота автоматически подстраивается под размер депозита.

Минимальный размер депозита от 100 $ или 10000 руб.





Рекомендации:

Желательно отключать советник в период с 31 декабря по 7 января.





Требования:

Валютная пара: EURJPY;

Таймфрейм: H4;

Кредитное плечо: 1:500, 1:200;

Брокер: любой;

Депозит: от 100$ или от 10000 руб;

Валюта: Доллар, Евро, Рубль.



