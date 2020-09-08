Phenix MT5
- Experts
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- Version: 1.3
- Updated: 8 September 2020
- Activations: 5
Phenix MT5 - это автоматизированная торговая система, основанная на стратегии скальпинга. Данный советник оптимизирован только для валютной пары EURJPY с таймфрейм H4.
Советник использует для заключения сделок сигналы от хорошо известного индикатора Moving Average.
Для сохранения вашего депозита, в советнике реализованы несколько систем защиты. Одна из таких это StopLevel - это уровень просадки депозита при достижении которого советник перестает торговать.
Рекомендуемое значение StopLevel - 15.
В советнике используются оптимальные значения Take Profit и Stop Loss. Размер лота автоматически подстраивается под размер депозита.
Минимальный размер депозита от 100 $ или 10000 руб.
Рекомендации:
Желательно отключать советник в период с 31 декабря по 7 января.
Требования:
Валютная пара: EURJPY;
Таймфрейм: H4;
Кредитное плечо: 1:500, 1:200;
Брокер: любой;
Депозит: от 100$ или от 10000 руб;
Валюта: Доллар, Евро, Рубль.