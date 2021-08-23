Phenix Pro MT5
- Experts
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- Version: 1.10
- Updated: 23 August 2021
- Activations: 7
Phenix-PRO MT5 – это полностью автоматизированный торговый робот. Данный робот торгует на хорошо известной валютной паре EURJPY. По умолчанию параметры подобраны для валютной пары EURJPY с ТаймФреймом 1М.
Стратегия основана на системе мартингейла. В качестве точки входа в рынок советник использует математическую модель, основанную на значениях индикатора скользящей средней.
Дополнительно можно настроить робота, чтобы он торговал с учетом баланса, для этого необходимо вкл AutoLot и AutoProfit.
В роботе имеется поддержка двух языков Русский и Английский.
Так же в роботе реализована функция отправки уведомлений о состоянии счета на мобильное приложение MT5. Для этого надо установить приложение и скопировать ID, после открыть терминал где установлен робот и зайти во вкладку сервис-настройки-уведомления, включить Push - уведомления и вставить ID в MetaQuotes ID
Настройки
Step Orders - Расстояние через которое открываются ордера в сетке
Profit - Прибыль закрытия сетки ордеров
AutoProfit - Автоматический расчет прибыли в зависимости от объема ордеров
Zone SMA - Ширина зоны индикатора SMA
Const SMA - Константа индикатора SMA для расчета точки открытия ордеров
AutoLot - Автоматический расчет лота
Mode Trading - Режимы расчета увеличения лота для сетки ордеров
- Disable - Отключен расчет увеличения лота
- Arithmetic progression - Арифметическая прогрессия, объем следующего ордера увеличивается на определенное вами значение
- Geometric progression - Геометрическая прогрессия, объем следующего ордера умножается на определенное вами значение
Difference Arithmetic progression - Разница для арифметической прогрессии
Multiplier Geometric progression - Множитель для геометрической прогрессии
Min Lot - Минимальный фиксированный лот
AutoLot % of the deposit - Расчет лота от объема депопзита, %
Min Lot Profit - Объем ордеров в сетки
% at Profit - Процент от профита для закрытия ордеров если объем ордеров в сетки меньше Min Lot Profit
Настройки стратегии
Step Orders - 85
Profit - 200
AutoProfit - Disable
Zone SMA - 6
Const SMA - 0
AutoLot - Disable
Mode Trading - Arithmetic progression
Min Lot - 0.01
AutoLot % of the deposit - 0.01
Min Lot Profit - 0.16
% at Profit - 2
Требования
Валютная пара: EURJPY;
ТаймФрейм: 1M;
Минимальный депозит: 100$;
Тип счета: центовый;
Кредитное плечо: 1:500.