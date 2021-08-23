Phenix Pro MT5

Phenix-PRO MT5 – это полностью автоматизированный торговый робот. Данный робот торгует на хорошо известной валютной паре EURJPY. По умолчанию параметры подобраны для валютной пары EURJPY с ТаймФреймом 1М.

Стратегия основана на системе мартингейла. В качестве точки входа в рынок советник использует математическую модель, основанную на  значениях индикатора скользящей средней.

Дополнительно можно настроить робота, чтобы он торговал с учетом баланса, для этого необходимо вкл AutoLot и AutoProfit. 

В роботе имеется поддержка  двух языков Русский и Английский.

Так же в роботе реализована функция отправки уведомлений о состоянии счета на мобильное приложение MT5. Для этого надо установить приложение и скопировать ID, после открыть терминал где установлен робот и зайти во вкладку сервис-настройки-уведомления, включить Push - уведомления и вставить ID в MetaQuotes ID  


Настройки 

Step Orders - Расстояние через которое открываются ордера в сетке

Profit - Прибыль закрытия сетки ордеров

AutoProfit - Автоматический расчет прибыли в зависимости от объема ордеров

Zone SMA - Ширина зоны индикатора SMA

Const SMA - Константа индикатора SMA для расчета точки открытия ордеров

AutoLot - Автоматический расчет лота

Mode Trading - Режимы расчета увеличения лота для сетки ордеров

 - Disable - Отключен расчет увеличения лота

 - Arithmetic progression - Арифметическая прогрессия, объем следующего ордера увеличивается на определенное вами значение

 - Geometric progression - Геометрическая прогрессия,  объем следующего ордера умножается на определенное вами значение

Difference Arithmetic progression - Разница для арифметической прогрессии

Multiplier Geometric progression - Множитель для геометрической прогрессии

Min Lot - Минимальный фиксированный лот

AutoLot % of the deposit  - Расчет лота от объема депопзита, %

Min Lot Profit - Объем ордеров в сетки

% at Profit - Процент от профита для закрытия ордеров если объем ордеров в сетки меньше Min Lot Profit


Настройки стратегии

Step Orders - 85

Profit - 200

AutoProfit - Disable

Zone SMA - 6

Const SMA - 0

AutoLot - Disable

Mode Trading - Arithmetic progression

Min Lot - 0.01

AutoLot % of the deposit  - 0.01

Min Lot Profit - 0.16

% at Profit - 2


Требования

Валютная пара: EURJPY;

ТаймФрейм: 1M;

Минимальный депозит: 100$;

Тип счета: центовый;

Кредитное плечо: 1:500.


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Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Experts
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Phenix MT5
Maksim Vershinin
Experts
Phenix MT 5 - это автоматизированная торговая система, основанная на стратегии скальпинга. Данный советник оптимизирован только для валютной пары EURJPY с таймфрейм H 4. Советник использует для заключения сделок сигналы от хорошо известного индикатора M oving A verage. Для сохранения вашего депозита, в советнике реализованы несколько систем защиты . Одна из таких это StopLevel - это уровень просадки депозита при достижении которого советник перестает торговать. Рекомендуемое значение StopLevel -
Panel Trader MT5
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Utilities
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