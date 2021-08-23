Phenix-PRO MT5 – это полностью автоматизированный торговый робот. Данный робот торгует на хорошо известной валютной паре EURJPY. По умолчанию параметры подобраны для валютной пары EURJPY с ТаймФреймом 1М.

Стратегия основана на системе мартингейла. В качестве точки входа в рынок советник использует математическую модель, основанную на значениях индикатора скользящей средней.

Дополнительно можно настроить робота, чтобы он торговал с учетом баланса, для этого необходимо вкл AutoLot и AutoProfit.

В роботе имеется поддержка двух языков Русский и Английский.



Так же в роботе реализована функция отправки уведомлений о состоянии счета на мобильное приложение MT5. Для этого надо установить приложение и скопировать ID, после открыть терминал где установлен робот и зайти во вкладку сервис-настройки-уведомления, включить Push - уведомления и вставить ID в MetaQuotes ID







Настройки

Step Orders - Расстояние через которое открываются ордера в сетке

Profit - Прибыль закрытия сетки ордеров

AutoProfit - Автоматический расчет прибыли в зависимости от объема ордеров

Zone SMA - Ширина зоны индикатора SMA

Const SMA - Константа индикатора SMA для расчета точки открытия ордеров

AutoLot - Автоматический расчет лота

Mode Trading - Режимы расчета увеличения лота для сетки ордеров

- Disable - Отключен расчет увеличения лота

- Arithmetic progression - Арифметическая прогрессия, объем следующего ордера увеличивается на определенное вами значение

- Geometric progression - Геометрическая прогрессия, объем следующего ордера умножается на определенное вами значение

Difference Arithmetic progression - Разница для арифметической прогрессии

Multiplier Geometric progression - Множитель для геометрической прогрессии

Min Lot - Минимальный фиксированный лот

AutoLot % of the deposit - Расчет лота от объема депопзита, %



Min Lot Profit - Объем ордеров в сетки



% at Profit - Процент от профита для закрытия ордеров если объем ордеров в сетки меньше Min Lot Profit







Настройки стратегии



Step Orders - 85

Profit - 200

AutoProfit - Disable



Zone SMA - 6

Const SMA - 0

AutoLot - Disable

Mode Trading - Arithmetic progression

Min Lot - 0.01

AutoLot % of the deposit - 0.01



Min Lot Profit - 0.16



% at Profit - 2







Требования

Валютная пара: EURJPY;

ТаймФрейм: 1M;

Минимальный депозит: 100$;

Тип счета: центовый;

Кредитное плечо: 1:500.



