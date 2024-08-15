MultiSymbolsWpr Indice x IBOV

O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mundo, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice.

Características

WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco

WPR do papel atual - vermelho

Canal de Tendência

O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo:

cruzamento das linhas

cruzamento da linha Multi Symbols no -50

cruzamento entre os canais de máximas e mínimas

divergência das linhas

O indicador pode identificar tendência quando o canal tiver abaixo ou acima de -50

Copie e cole a lista dos ativos e pesos do Ibovespa e altere como desejar:

PETR4, PETR3, VALE3, WEGE3, ELET3, ABEV3, ITUB4, B3SA3, BBDC4, BBAS3, BPAC11, GGBR4, HAPV3, ITSA4, JBSS3, RENT3, PRIO3, RADL3, RAIL3

6.69,4.92,13,2.23,3.73,3.32,6.77,4.17,3.43,1.8,1.616,1.175,2.35,1,2.49,1.45,1.6,1.3,1.65

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