Order Blocks Selection EA

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SOLO 4 COPIAS DE 10 A $47

PRÓXIMO PRECIO $85

Los bloques de órdenes son utilizados principalmente por comerciantes institucionales a

quien les gusta tener entradas de alta precision.

También es una forma diferente de ver el soporte y la resistencia, estos niveles se utilizan en diferentes marcos de tiempo.

Hay diferentes tipos de bloques de pedidos, pero la mayoría están adaptados a :

- Bloques de órdenes alcistas: (es específicamente una vela bajista antes de un movimiento alcista)

- Bloque de orden bajista: (es específicamente una vela alcista antes de un movimiento bajista)

El objetivo de este Asesor Experto es que usted tenga la libertad de seleccionar Bloques de órdenes alcistas (área de compradores) Bloque de órdenes bajistas (área de vendedores) en cualquier momento, y una vez que haya seleccionado estas áreas, se ejecutarán instantáneamente 3 órdenes usando un cálculo patentado que identifica las mejores zonas de reacción para el precio.

Garantizando entradas de alta probabilidad y precisión y con un Stop Loss considerable que también se puede modificar a tu gusto.

En el lado izquierdo tendremos un panel de control para elegir la cantidad de lote que vamos a negociar, así como se dividen 3 valores los cuales puedes seleccionar. También se dibujará un cuadro azul que identifica el área del OB alcista y un cuadro de coral para identificar el OB bajista (en cualquier período de tiempo que seleccione, hasta el precio actual).

En el panel de control tendrá la opción de borrar los cuadrados dibujados. Una vez que sus operaciones sean exitosas y generen ganancias, tendrá la opción de elegir su Take Profit y proteger sus operaciones presionando el botón Break Even o si desea cerrar todas las abiertas en su gráfico.

Este Asesor Experto: Semiautomático es muy útil para aquellos comerciantes que conocen la metodología BTMM®, ICT® o Sniper Trading Club® Smart Money ® entre otros. Conviértase en un Trader de alta precisión y benefíciese de todos los movimientos del mercado.



https://www.youtube.com/channel/UC3P0W6adcXiK5OUc3guwAIQ?view_as=subscriber

Explicacion de como se usa

https://youtu.be/to7a9qFNrDY

 Mas Información   https://t.me/OrderBlocksSelectionEA



Reviews 7
Devine Nkululeko Tshabalala
245
Devine Nkululeko Tshabalala 2022.07.02 07:40 
 

I am very impressed with the Order Block EA, I have a good trading strategies however l always had a weakness of where to enter a trade. Yesterday aftr buying it, I did set it up and took it to my live trades, I won the bullish which took profits, and immediately triggered a bearish trades. I will really recommend this tool to anyone who is facing the changes of putting orders but with good knowledge of trading. Best thing ever, is I can now set up my liits for the day, and leave my VPS runing and the order block will do the rest, It automatically put the Stop losses and Take Profits. Only work you need to do is jst do you proper analyses and you are done for the day, l am very happy and not regretting buying it. Thank you very much @lopez for fsuch a great utility

Valeriya Trayno
483
Valeriya Trayno 2021.01.20 20:14 
 

una descripción confusa pero el material de apoyo es excelente. Buena compra

Salaf Al-Ahmadi
24
Salaf Al-Ahmadi 2020.12.03 22:10 
 

I like this tool, for me it was an awesome relief to find a tool that make the zones so easy at this EA, I was a very reliant trader on my OB zones the most important of this tool is that only takes the body of the candles (on pending orders) where is the most imporntant points where price make his strongest moves, I find this tool very complete since you have to follow the easy steps and leave the pending orders exactly where you wanted, is not necessary to add settings for size positioning or percentages of your account there is other tools that made that, with this tool just follow these steps I listed and you'll be fine.

Steps

1-Select if you want the 3 pending orders on your dashboard (I always choose middle order only).

2-Select the position size according to your risk benefit strategy and Risk and reward following the pips you want to risk.

3-Once your position is set modify by yourself the Stop Loss level, because is always a diferent Stop loss according to the pair you choose and the time line you are getting. This tool fits me perfectly with my trading setup strategy.

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claro madayag jr
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claro madayag jr 2022.08.04 16:03 
 

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Lopez Hinojosa Usiel
872
Reply from developer Lopez Hinojosa Usiel 2022.08.05 03:56
Hola buen día debe estar seguro que el botón auto trading este activo?, otra cosa usted debe elegir el tamaño del lote usted esa opción se puede configura, si quiere puede mirar el vídeo y la descripción del producto, antes de comprar o alquilar un producto primero es leer bien su función y si es realmente lo que busca para su trading, recuerde que es una utilitaria una herramienta que simplifica su manera de colocar una orden al mercado seleccionando una la vela. Espero poder ayudar si tiene alguna pregunta o problema contácteme al privado saludos.
Devine Nkululeko Tshabalala
245
Devine Nkululeko Tshabalala 2022.07.02 07:40 
 

I am very impressed with the Order Block EA, I have a good trading strategies however l always had a weakness of where to enter a trade. Yesterday aftr buying it, I did set it up and took it to my live trades, I won the bullish which took profits, and immediately triggered a bearish trades. I will really recommend this tool to anyone who is facing the changes of putting orders but with good knowledge of trading. Best thing ever, is I can now set up my liits for the day, and leave my VPS runing and the order block will do the rest, It automatically put the Stop losses and Take Profits. Only work you need to do is jst do you proper analyses and you are done for the day, l am very happy and not regretting buying it. Thank you very much @lopez for fsuch a great utility

Valeriya Trayno
483
Valeriya Trayno 2021.01.20 20:14 
 

una descripción confusa pero el material de apoyo es excelente. Buena compra

Lopez Hinojosa Usiel
872
Reply from developer Lopez Hinojosa Usiel 2021.01.20 20:28
HOLA si usted lee bien la descripción de este producto dice claramente :El objetivo de este Asesor Experto es que usted tenga la libertad de seleccionar Bloques de órdenes alcistas (área de compradores) Bloque de órdenes bajistas (área de vendedores) en cualquier momento, y una vez que haya seleccionado estas áreas, se ejecutarán instantáneamente 3 órdenes pendientes usando un cálculo patentado que identifica las mejores zonas de reacción para el precio. Aparte el vídeo describe el uso de esta herramienta saludos.
Patrick RD
141
Patrick RD 2021.01.16 05:00 
 

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Salaf Al-Ahmadi
24
Salaf Al-Ahmadi 2020.12.03 22:10 
 

I like this tool, for me it was an awesome relief to find a tool that make the zones so easy at this EA, I was a very reliant trader on my OB zones the most important of this tool is that only takes the body of the candles (on pending orders) where is the most imporntant points where price make his strongest moves, I find this tool very complete since you have to follow the easy steps and leave the pending orders exactly where you wanted, is not necessary to add settings for size positioning or percentages of your account there is other tools that made that, with this tool just follow these steps I listed and you'll be fine.

Steps

1-Select if you want the 3 pending orders on your dashboard (I always choose middle order only).

2-Select the position size according to your risk benefit strategy and Risk and reward following the pips you want to risk.

3-Once your position is set modify by yourself the Stop Loss level, because is always a diferent Stop loss according to the pair you choose and the time line you are getting. This tool fits me perfectly with my trading setup strategy.

Lopez Hinojosa Usiel
872
Reply from developer Lopez Hinojosa Usiel 2020.12.07 18:57
I am glad that you like the tool we are here to serve you, greetings
Ishraq Habib Ahmed
162
Ishraq Habib Ahmed 2020.12.03 10:43 
 

First of all, if you’re dealing with order blocks. You’re already ahead of 95% of traders. To add on, it sets pending orders to the OB you choose. You can enter from the EA itself which also has an advanced “one click pending order” which allows you to set lot sizes and RR from the entry prices on the OB. This makes life easier. Secondly, check the amount of demo downloaded and activations. I’m the 6th, one so 6/6. Keep up the good work and looking forward to the updates on this, I know this can be more advanced than it already is.

Lopez Hinojosa Usiel
872
Reply from developer Lopez Hinojosa Usiel 2020.12.11 18:11
Thank you for your comment and we are advancing more downloads every day.
Eduardo Alvarado
317
Eduardo Alvarado 2020.12.01 19:58 
 

This utility is very useful for opening pending orders, by using the order blocks methodology. It saves me a lot of time for opening the pending orders. It doesn’t matter if there is a bullish or a bearish trend, this great tool helps you to calculate and place the necessary pending orders at the right distance. It also places the TP and SL automatically, depending on the risk-to-reward setting you select. It is worth buying, highly recommended!

Esta utilería es muy buena para abrir órdenes pendientes, utilizando la metodología de los order blocks. Me ahorra mucho tiempo para abrir órdenes pendientes. No importa si hay una tendencia alcista o bajista, esta gran herramienta te ayuda a calcular y colocar las órdenes pendientes necesarias a la distancia correcta. También coloca TP y SL automáticamente, dependiendo de la configuración del riesgo-recompensa que tú selecciones. Vale la pena comprarla, muy recomendable!

Lopez Hinojosa Usiel
872
Reply from developer Lopez Hinojosa Usiel 2020.12.01 20:15
Gracias Eduardo Alvarado por la recomendacion éxitos en tus operaciones saludos !
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