Trades Manager AutoBE and Partial

Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno.

Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo.

Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato.

Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella direzione del trend.


IMPORTANTE: Utilizza sempre lo stop loss, questo EA non lo metterà al posto tuo.

ANCORA PIU' IMPORTANTE: Esegui delle prove prima di utilizzarlo nel tuo conto di trading


I parametri settabili saranno i seguenti:

- Use Break Even : True/False

- Pips in gain per muovere lo stop loss

- Offset in pips from entry price: per esempio 0,3 pips

- Partial 1 : enable/disable

- Pips in gain per primo parziale

- Percentuale della size iniziale da parzializzare

- Partial 2 : enable/disable

- Percentuale della size iniziale da parzializzare



