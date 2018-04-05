Noloss
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Stefano PadovanoMi Chiamo Stefano , e come molti ho iniziato da qui a cercare Robot Automatici ... con ottimi risultati!
Dopodichè ho deciso di approfondire il linquaggio mql5 , cosi Creando il mio Robot, Gload EA .
- Version: 1.3
- Activations: 5
Vi Presento NOLOSS un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread).
La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile .
time frame M5
Coppia consigliata EURUSD
CAPITLE MINIMO 500€
Consigliato Conto ecn .
ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti< se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€
lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio 0.03 spinto
A CHI LASCIA UNA RECENSIONE DOPO LA PROVA DELLA DEMO AVRA' UNO SCONTO IMPORTANTE!
I SETTAGGI SON GIà IMPOSTATI
POTETE CAMBIARE IL dato del vostro capitale e il lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio 0.03 spinto
ovviamente piu alzate il lotto e piu' aumenta il dd e ovviamente il profitto.
EA è STUDIATO NEI MINIMI PARTICOLARE FA MOLTI PROFITTI E IL RISCHIO è MINIMO APPORTATO PER OGNI CAPITALE!
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