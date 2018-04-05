Noloss

Vi Presento NOLOSS  un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread).


La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile .


time frame  M5

Coppia consigliata EURUSD

CAPITLE MINIMO 500€ 

Consigliato Conto  ecn .

ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€

lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto 

A CHI LASCIA UNA RECENSIONE DOPO LA PROVA DELLA DEMO AVRA' UNO SCONTO IMPORTANTE!


I SETTAGGI SON GIà IMPOSTATI 

POTETE CAMBIARE IL dato del vostro capitale e il lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto 

ovviamente piu alzate il lotto e piu' aumenta il dd e ovviamente il profitto.

EA è STUDIATO NEI MINIMI PARTICOLARE FA MOLTI PROFITTI E IL RISCHIO è MINIMO APPORTATO PER OGNI CAPITALE!





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


l'autore non è responsabile di eventuali perdite parziali o totali causate dall'uso improprio e non del software proposto. L'utente che acquista i suddetti prodotti accetta quindi implicitamente le condizioni e i possibili rischi che derivano dal loro utilizzo.



Recommended products
Qilin Imperial Grid Gold Mech
Napat Puangjunkum
Experts
QILIN IMPERIAL-GRID GOLD MECH  H1 SuperTrend Smart Grid with Crash Protection Qilin Imperial-Grid Gold Mech  is an advanced trend-following Smart Grid Expert Advisor. Inspired by the "Qilin" (Kirin), the ancient mythical creature that brings immense wealth and divine protection, this EA is designed to safely accumulate profit while avoiding catastrophic market crashes. While traditional grid systems are extremely dangerous and often blow accounts when the market trends strongly against them,
Automate Gold
Sifiso Khululekani Gcaba
Experts
I am Automate Gold a sophisticated Expert Advisor engineered exclusively for XAUUSD trading, combining three battle-tested strategies ( Supertrend, Breakout , and Mean Reversion ) that work in harmony to adapt to any market condition. Built with real trading intelligence at its core, I bring together Machine Learning prediction (optional), dynamic risk management ( low, medium and high ), and smart recovery systems to deliver consistent, calculated results not random noise. Plug and play no set
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
StochFlow Basket EA
Shadi Jawad Moh'd Salman Seder
Experts
SmartStoch Gold EA — Advanced Automated Trading for XAUUSD SmartStoch Gold EA is a fully automated Expert Advisor developed specifically for Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. The EA combines Stochastic-based market entries, smart position management, controlled recovery levels, basket profit management, and dynamic trade monitoring into one automated system. Key Features Designed exclusively for Gold (XAUUSD) Optimized for M5 timeframe Stochastic-based entry system Smart position management Cont
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
QuantFusion
Sadra Mohammadi
Experts
I Am QuantFusion – Multi-Strategy EURUSD Trading Engine Overview I am QuantFusion — an advanced algorithmic trading system developed exclusively for the EURUSD pair in ECN trading environments. Instead of relying on a single trading logic, I combine 46 independent swing-trading strategies into one diversified portfolio structure. My architecture is designed to adapt to changing market conditions including trending, ranging, volatile, and low-volatility environments. Rather than depending
ICT Sentinel
Allan Njuguna Kimani
Experts
ICT Sentinel — Institutional Smart Money Expert Advisor Fully automated multi-symbol EA based on ICT / Smart Money Concepts. Detects Order Blocks, Fair Value Gaps, liquidity sweeps, BOS and CHoCH, and trades only when several signals align. Advantages Trades a whole symbol basket from one chart Risk-based position sizing (% of balance, not fixed lots) Automatic break-even, partial close, ATR trailing stop, profit-lock ladder Daily loss limit, consecutive-loss lockout, equity protection Session a
Gold scalper Trader
Kagiso Innocent Mogalane
Experts
Gold Scalper Trader — Automated Gold Trading EA Gold Scalper Trader by InnoBots FX is a professional automated Expert Advisor (EA) designed specifically for trading Gold (XAU/USD) on MetaTrader 5. The EA is built for traders who want to automate their gold-trading strategy while allowing the system to continuously monitor the market for potential trading opportunities. Gold can move quickly and experience significant volatility, creating both opportunities and risks. Gold Scalper Trader is desig
Arohan Grid EURUSD
Homesh Nasre
Experts
Arohan Grid EURUSD is a specialized Expert Advisor designed for automated grid trading on the EURUSD currency pair. This EA is built for stability and precision, allowing traders to customize parameters to match their risk management profile and broker conditions. Recommended Technical Requirements To ensure the EA operates as intended, please adhere to the following setup specifications: Currency Pair: EURUSD Timeframe: M5 Leverage: 1:500 Account Type: ECN or Standard account with low spreads (
Queen Machine Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Queen Machine Gold v2.01 Intelligent Gold Trading System (XAUUSD) Queen Machine Gold is an advanced Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD with a unique combination of artificial intelligence and high-precision technical analysis. Key Features: GNN Market Structure (Graph Neural Network): Detects and analyzes the most relevant Support and Resistance levels in real time using a system of nodes and graphs. Evaluates the confluence of multiple historical levels, the strength of
AurumX Gold Scalper Pro
Miftada Handoyo Yanuar
Experts
AurumX Scalper Pro – Smart XAUUSD Trading EA AurumX Scalper Pro is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, specifically designed for trading XAUUSD (Gold) using a scalping approach based on trend and market momentum . This EA helps traders capture fast entry opportunities in the market with a structured trading system, making trading more disciplined, measurable, and emotion-free . ️ Key Features Smart Scalping Logic (Trend + Momentum Filter) Auto Entry & Exit System Built-in Risk Con
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experts
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Experts
Introduction to GOLD h2 moon – Automated EA Based on Ichimoku Strategy Introduction GOLD h2 moon  is an Expert Advisor (EA) programmed in MQL5 , designed to execute automated trading based on the Ichimoku Kinko Hyo strategy. This EA is optimized for multiple currency pairs and timeframes but works best on XAU/USD (Gold)  in the  H2 timeframe . Technical Requirements: Trading Pair: XAUUSD (Gold) only Main Timeframe: H2 - this is what you must run on - XAUUSD H2 Recommended Starting Balance: $1,0
Propfirm Gold Guardian
Rajabalasekaran R
Experts
Hello, traders! I am Propfirm Gold Guardian , a highly refined, strictly rule-based Expert Advisor engineered to capture the most powerful daily market movements with absolute precision for Gold. With a meticulously verified Profit Factor and a stunningly low historical drawdown, I am not just another trading bot. I am a calculated, disciplined momentum engine built for traders who demand a flawless, smooth equity curve and uncompromising risk management. My specialty? Capturing explosive daily
Trend Candle CatcherManager
Manvinder Saini
Experts
CandleStrike Manager is a semi-automatic Expert Advisor for MetaTrader 5. After the trader activates Buy Wait or Sell Wait, the EA waits for the next confirmed bullish or bearish candle before opening a position. The EA automatically calculates the lot size based on the trader’s selected risk percentage, places the stop loss beyond the signal candle, and sets the take-profit target using a customizable risk-to-reward ratio. When the trade reaches 1R, it moves the stop loss to the entry price to
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Experts
Welcome to the future of trading with the AI Momentum Scalper, your ultimate tool for harnessing the power of market momentum with cutting-edge artificial intelligence. Designed for traders who thrive on the dynamic nature of the financial markets, this sophisticated bot is engineered to identify and capitalize on significant market movements. Price is now $699 : 8 copies remaining at this price, final price $999 Key Features: Advanced AI Algorithms: At its core, the AI Momentum Scalper is
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Experts
Harmonizer EA  is a powerful grid trading tool that uses an  advanced algorithm to calculate entry positions for each individual trade. It is not overfitted to historical data, instead using market volatility to optimize itself. By using market volatility, the algorithm is able to adjust to changes in the market quickly and efficiently. This means that it is able to take advantage of opportunities in the market, while also being able to minimize risk by staying within pre-defined parameters. Ho
SingleCore AI Expert
Tri Thuc Nguyen
Experts
SINGLECORE AI - THE NEXT GENERATION TREND SURFER Welcome to SingleCore AI , a fully automated trading system powered by an embedded Deep Learning ONNX Model . This is not just another indicator-based EA. SingleCore AI processes 15 market features in real-time to predict the highest probability trend direction before it happens. CORE TRADING STRATEGY: SingleCore AI operates as a Dynamic Trend-Following System . Here is how it beats the market: Regime Filter: It only trades when a cle
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
Experts
OP Skill FX Joker - Annual Strategy with AI & Mathematical Logic Telegram  to access the SET settings. Description: Discover a new way to trade the markets, where Artificial Intelligence and mathematical precision unite to make logical, strategic decisions. The OP Skill FX Joker was developed to analyze the market in-depth, identifying high-probability opportunities. Forget high-risk approaches. The OP Skill FX Joker ’s philosophy is annual, sustainable growth , not chasing unrealistic monthly
GoldMine Trader
Kaviarasu
Experts
GoldMine Trader is an automated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that executes trades on XAUUSD (Gold) based on technical price analysis. The system operates 24/7, continuously monitoring the market and managing positions according to your configured parameters. Key features Automated trading capabilities Continuous market monitoring and swing-point analysis Automatic trade execution based on breakout price levels Configurable entry conditions with real-time trend-direction filter Multi-pos
EA EMA Cross RSI TurboTrader
Huu Tri Nguyen
Experts
EMA Cross RSI TurboTrader Automated EMA and RSI Trading System with Trend Filtering and Risk Management Short Description EMA Cross RSI TurboTrader is an automated MetaTrader 5 trading system combining EMA crossover analysis, RSI filtering, trailing stop management, and market-safe order handling for structured trend-following execution. Overview EMA Cross RSI TurboTrader is an automated trading system designed for trend-following and momentum-based execution across multiple market conditions. T
MSB Pro Dynamic Risk EA
Kemal Mustafa Ozkan
Experts
LIMITED TIME OFFER: 45 USD (Was 75 USD!) Get the full version of MSB Pro at a starter price. Introductory price for a limited time. We believe professional trading tools should be accessible. We lowered the price to help more traders protect their capital during volatile gold markets. Gold Stability Master: Exceptional 3.01% Max Drawdown (based on historical backtests). ️ Zero Martingale, Zero Grid. 100% Real Tick Modeling Quality. MSB Pro Dynamic Risk EA: High Stability, Proven Prec
Goldwise Trend Advisor
Richard Heronimus Oehmig Kuhn
Experts
Goldwise Trend Advisor — Professional Gold Trading with Full Transparency Do you know why most Gold EAs fail? Because they trade against the market. Goldwise does the opposite: it identifies the dominant trend on the Daily chart and trades exclusively in its direction. No guessing, no hoping — just disciplined trades with the market, not against it. And the best part: you can see what the EA is doing and why, at all times. No black-box trading. Full transparency, right on your chart. Why Goldwis
Aurum Vanguard EA
Phami Nhat Anh
Experts
NEURAL GOLD EDGE: The AI-Powered Revolution in XAUUSD Scalping NEURAL GOLD EDGE represents the pinnacle of automated trading technology. Developed specifically for the XAUUSD (Gold) market, this Expert Advisor combines advanced neural network logic with price action analysis to exploit market volatility like never before. Unlike traditional EAs that rely on lagging indicators, NEURAL GOLD EDGE analyzes market structure in real-time, executing trades with surgical precision. The result is
Gold M1 Trend Grid EA
Manh Tuan Hoang
Experts
Gold Matrix TrendGrid M1 ATTENTION GLOBAL TRADERS: EXCLUSIVE LAUNCH PROMO! The first (1st) copy only will be sold at a heavily discounted price of $45! Immediately after the first buyer, the price will permanently return to its real commercial value of $250 ABOUT GOLD MATRIX TRENDGRID M1 Welcome, fellow traders! Gold Matrix TrendGrid M1 is my most accomplished and proudly engineered trading algorithm. This Expert Advisor belongs to the high-frequency "Attack Class" of EAs, specif
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Gap Rider
Ofer Dvir
Experts
GapRider EA - Dynamic Buy-Side Gap Trading Expert Advisor Overview GapRider EA is a sophisticated, adaptive Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, specializing in buy-side gap trading. This EA identifies significant market gaps and places strategic buy orders, leveraging dynamic sizing based on market volatility to optimize trade entries and exits. With a robust set of features, GapRider offers traders a powerful tool to capitalize on price retracements following large market movements
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
CRT Master EA MT5
Javier Sobrino Vega
Experts
CRT Master EA is an automated trading system based on Candle Range Theory (CRT) and market structure concepts (Accumulation, Manipulation, and Distribution). The Expert Advisor identifies liquidity sweeps where price temporarily manipulates outside a defined accumulation range before returning inside. It automatically executes trades based on structural confirmation, managing position sizing, stops, targets, and trailing rules. A manual indicator version of this logic is available as the CRT Mas
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.56 (9)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.27 (48)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (36)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (105)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   + 300 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.42 (149)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (10)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.3 (27)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Lizard
Marco Scherer
4.11 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Iron Stops
Fajar Dicky Firmansyah
5 (8)
Experts
100K Real Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2386516 No gimmicks. No empty claims. Iron Stops caters to traders focused on one crucial aspect: consistency . Whether you’re working through a prop challenge or overseeing client funds, this EA keeps within set boundaries and delivers reliable results. Positions close within 36 hours. Run it on a single chart: Simply apply it to XAUUSD using the M30 timeframe. That’s all you need. One chart. One powerful tool. Proper configuration is essen
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.64 (14)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4 (20)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Vexora sera
Fatima Zohra Ed Dachraoui
5 (2)
Experts
Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (506)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.42 (31)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.53 (74)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.17 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
More from author
Gload RsiStoch
Stefano Padovano
5 (1)
Experts
FREE PER UN Pò DI TEMPO APPROFITTATENE! G-LOAD stoch Rsi Pro    è TESTATO SU CONTI REALE GIA'DA UN P'O' ! CON QUESTO BOT POTRETE LASCIARLO TRANQUILLAMENTE AGIRE DA SOLO SENZA AVERE PENSIERI DI NOTIZIE E ORARI SEMPRE SENZA STOPPARLO E RACCOGLIERE A FINE MESE I PROFITTI ! provate in test strategy se vi dà soddisfazioni   vi prego di lasciarmi una recensione o commento  :)  ogni tick reali. 122 ms ES: (ultimo ping al tuo server è 122.70 ms) time frame   : H1 H1 TIME FRAME     su 500€/$  lotto 0,01
FREE
GLoad Pro
Stefano Padovano
Experts
DA 100€/$ A 400.000 IN UN ANNO !!! SI è PROPRIO COSI QUESTO BOT METTE AUTOMATICAMENET L'INTERESSE COMPOSTO. ( SCARICARE IL FILE SET DA INSERIRE NELLE IMPOSTAZIONI ALTRIMENTI IL BACK TEST NON FA GLI STESSI PROFITTI, LO TROVATE SOTTO I COMMENTI ) G-load Pro. MARCHIO REGISTRATO è L'UNICO ORIGINALE  I TEST SONO STATI FATTI SU XMGLOBAL ( NO ECN)   ( SCARICARE IL FILE SET DA INSERIRE NELLE IMPOSTAZIONI ALTRIMENTI IL BACK TEST NON FA GLI STESSI PROFITTI, LO TROVATE SOTTO I COMMENTI ) TIME FRAME h1
GLoad OnlyMaster
Stefano Padovano
5 (1)
Experts
DO THE BACKTEST YOU WILL UNDERSTAND THE POTENTIAL OF THIS EA. EURUSD - GBPUSD PAIRS ( FROM + OF ONE YEAR BETWEEN DEMO AND REAL WITH TWO ACTIVE PAIRS TOGETHER EURUSD - GBPUSD )  BACKTEST EVERY REAL TICK  $1500 time frame M5 lot 0.02 max dd $660 profit 5%-8% monthly    $3000 time frame M5 lot 0.03 max dd $995 profit 8%-15% monthly    FROM 3000 AND UP Backtest for DD  EURUSD /GBPUSD ALL PAIRS LOW SPREAD. VPS AND ECN/STANDARD STP BROKERS ARE RECOMMENDED The EA will open two COUNT TRADES right aw
BlLLionaire Ea
Stefano Padovano
Experts
Billionaire Ea  Studiato nei minimi Particolari    Grossa percentuale di profitti! NUOVO SET PER PIU' COPPIE INSIEME BASSO SPREAD TIME FRAME M5 SET NEI COMMENTI Time Frame H1   (M5 PER PIU' COPPIE INSIEME  SU 500€ LOTTO 0.01  ANCHE 4 COPPIE ALTERNATE ESEMPIO EURUSD , USDCHF Ecc) Capitale minimo 500€$\$ LOTTO  =0.10 - 1000€$ = 0.35 Coppie( XAUSUSD /EURUSD /EURAUD principalI) e su tutte le altre basso spread  Conti ECN  (consigliato) SE VOLETE FAR MOLTI PIU' PROFITTI POTRETE METTERE LE 3 CO
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea,fa scalping però quando apre c'è una sorte di tranquillità ) NON APRE MOLTI TRADE APRE SOL
Filter:
No reviews
Reply to review