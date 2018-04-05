Vi Presento NOLOSS un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread).





La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile .





time frame M5

Coppia consigliata EURUSD

CAPITLE MINIMO 500€

Consigliato Conto ecn .

ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti< se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€

lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio 0.03 spinto



A CHI LASCIA UNA RECENSIONE DOPO LA PROVA DELLA DEMO AVRA' UNO SCONTO IMPORTANTE!





I SETTAGGI SON GIà IMPOSTATI

POTETE CAMBIARE IL dato del vostro capitale e il lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio 0.03 spinto

ovviamente piu alzate il lotto e piu' aumenta il dd e ovviamente il profitto.

EA è STUDIATO NEI MINIMI PARTICOLARE FA MOLTI PROFITTI E IL RISCHIO è MINIMO APPORTATO PER OGNI CAPITALE!

















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