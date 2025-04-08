BelSkalp
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 10
По дефолту советник настроен под EURGBP m5. Настраиваться на любые пары. На примерах тест за 6 месяцев
Первые 5 копий цена будет 300$ . Потом цена будет 500
Советник работает по закрытию бара.
Алгоритм:
Поиск уровней на индикаторах RSI.WPR.STOX.
Описание настроек.
limit_amount_buy // Максимальное кол-во бай позиций
limit_amount_sell // Максимальное кол-во селл позиций
time_periods // Время работы
wait_for_signal // Ожидание сигнала в минутах
tp_for_all_positions // ТП для всех позиций
tp_for_all_sell_positions // ТП для селл
tp_for_all_buy_positions // ТП для бай
sl_for_all_positions // СЛ для всех позиций
sl_for_all_sell_positions // СЛ для селл
sl_for_all_buy_positions // СЛ для бай
trail_for_all_positions // Трейлинг для всех позиций
trail_for_all_sell_positions // Трейлинг для селл
trail_for_all_buy_positions // Трейлинг для бай
tp_points // ТП в поинтах
sl_points // СЛ в поинтах
tr_start_points // Трейлинг старт
tr_step_points // Трейлинг шаг
hi_signal_lvl_for_signal // Верхний сигнальный уровень индикатора
low_signal_lvl_for_signal // Нижний сигнальный уровень индикатора
bars_amount_between_levels_from // Уровень баров 1
bars_amount_between_levels_to // Уровень баров 2
use_filter_greatest_candle // Использовать фильтр старшей свечи
candle_filter greatest_candle_filter // Фильтр старшей свечи
ENUM_TIMEFRAMES candle_filter // Фильтр старшей свечи
indicator_period// Период выбранного индикатора
Indicator active_indicator // Выбранный индикатор