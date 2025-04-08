BelSkalp

По дефолту советник настроен под EURGBP m5. Настраиваться на любые пары. На примерах тест за 6 месяцев

Первые 5 копий цена будет 300$ . Потом цена будет 500

Советник работает по закрытию бара.

Алгоритм:

Поиск уровней на индикаторах RSI.WPR.STOX.

Описание настроек.

limit_amount_buy  // Максимальное кол-во бай позиций

limit_amount_sell // Максимальное кол-во селл позиций

time_periods // Время работы

wait_for_signal // Ожидание сигнала в минутах

tp_for_all_positions // ТП для всех позиций

tp_for_all_sell_positions // ТП для селл

tp_for_all_buy_positions // ТП для бай


sl_for_all_positions // СЛ для всех позиций

sl_for_all_sell_positions // СЛ для селл

sl_for_all_buy_positions // СЛ для бай


trail_for_all_positions // Трейлинг для всех позиций

trail_for_all_sell_positions // Трейлинг для селл

trail_for_all_buy_positions // Трейлинг для бай


tp_points // ТП в поинтах

sl_points // СЛ в поинтах

tr_start_points // Трейлинг старт

tr_step_points // Трейлинг шаг


hi_signal_lvl_for_signal  // Верхний сигнальный уровень индикатора

low_signal_lvl_for_signal // Нижний сигнальный уровень индикатора

bars_amount_between_levels_from // Уровень баров 1

bars_amount_between_levels_to  // Уровень баров 2

use_filter_greatest_candle // Использовать фильтр старшей свечи

candle_filter greatest_candle_filter // Фильтр старшей свечи

ENUM_TIMEFRAMES candle_filter // Фильтр старшей свечи

indicator_period// Период выбранного индикатора

Indicator active_indicator // Выбранный индикатор



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