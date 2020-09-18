Utam MA High Low

  • Indicators
  • Klein Gyula
    Klein Gyula

    Klein Gyula

    I use my own programmed robot in my trade. I programmed my own trade into an mt4 mt5 robot.

    Hungary:

    Magam programozot robotomat használom a kereskedésemben. Saját kereskedésemet magam programoztam le mt4 mt5 robotba.
    1 comment
  • Version: 1.0
  • Activations: 5

Nice Day!

- A moving average candle indicates a high and low turn trend.
  • - MA_vonal_vastagsaga: MA_line_thickness.
  • - MA_vonal_szine: MA_line_color.
  • - MA_vonal_szine_long: MA_line_color_long.
  • - MA_vonal_szine_short: MA_line_color_short.

- mql5.com can also be used for my robots.

    Szép Napot!

    - Mozgó átlag gyertyájának magas (High) és alacsony (Low) fordulos trend jelzése.

    - mql5.com robotjaimhoz is használható.






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      Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
      Color Trend FX
      Alexey Minkov
      4.5 (4)
      Indicators
      Color Trend FX shows the current trend direction and marks entry points, trailing levels and possible exit points right on the chart. The indicator is built for traders who want to see where to open, get hints on when to close, and check how it performed on history. It can work as a standalone tool, as part of your own system, or as a base for your Expert Advisors. The indicator plots signals as colored dots that follow the trend and also act as trailing levels for open positions. When the move
      Trend Catcher ind
      Ramil Minniakhmetov
      5 (11)
      Indicators
      TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
      GOLD Impulse with Alert
      Bernhard Schweigert
      4.67 (12)
      Indicators
      This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
      Gold Multi Factor Adaptive Engine
      Guang Jun Huang
      Indicators
      Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
      Day Trader Master
      Oleg Rodin
      5 (15)
      Indicators
      Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
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      DMITRII GRIDASOV
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      Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
      Mechanism Trend
      Vitalii Zakharuk
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      The Mechanism Trend indicator is a hybrid indicator that shows the moments for entering the market with arrows. This indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side. When the trend changes, the Mechanism Trend indicator uses color signaling: green - when changing from a downtrend to an uptrend, and red - vice versa, to a downtrend. You can use the indicator
      Trend Lines PRO
      Roman Podpora
      5 (1)
      Indicators
      TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
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      MA turn and 1 to 6 MA trend and 3 SL and RSI EA
      Klein Gyula
      Experts
      I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. https://www.mql5.com/en/market/product/54925 Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Második felvétel. A videóban csak a 3 SL számít a végén magyarázatnak. A robotban nem ez a kereskedési vásárlás működik. Hanem amit fent mutattam. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s   Első felvétel. https://www.youtube.com/watch
      MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
      Klein Gyula
      Experts
      I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
      MTF candle indicator Utam
      Klein Gyula
      Indicators
      Szia! Egy indikátorral. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. Hello! With an indicator. Drawing multiple time candles on a chart. Different colors can be ordered for long and short candles. Line thickness can be adjusted. Filling the candle can be allowed. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp ;ab_channel=GyulaKlein
      Query specified past time for symbol Utam
      Klein Gyula
      Indicators
      Hi! Between the given time range. Adds profit and lot. This can be written on the charter in English and Hungarian. The name of the symbol must be entered exactly. Good used for it. :) Szia! A meg adott idősáv között Összeadja a profitot és lot-ot. Ezt ki írathatjuk Angolul és Magyarul a chartra. Pontosan kell beírni a szimbólum nevét. Jó használatott hozzá. :)
      Utam MTF Moving Average High Low Line
      Klein Gyula
      Indicators
      MTF Moving Average High Low line. I use it in my MT5 and MT4 robots in the round. Look at the robots and indicators I put up under my name. Good luck trading! :) MTF Moving Average (Mozgó Átlag)  High (felső) Low (alsó) line (vonala). MT5 és MT4 robotomban használom a fordulóban. Nézd meg a nevem alatt milyen robotokat és indikátort   raktam fel . Sok sikert a kereskedéshez! :)
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