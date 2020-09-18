Utam MA High Low
- Indicators
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Klein GyulaI use my own programmed robot in my trade. I programmed my own trade into an mt4 mt5 robot.
Hungary:
Magam programozot robotomat használom a kereskedésemben. Saját kereskedésemet magam programoztam le mt4 mt5 robotba.
- Version: 1.0
- Activations: 5
Nice Day!- A moving average candle indicates a high and low turn trend.
- - MA_vonal_vastagsaga: MA_line_thickness.
- - MA_vonal_szine: MA_line_color.
- - MA_vonal_szine_long: MA_line_color_long.
- - MA_vonal_szine_short: MA_line_color_short.
- mql5.com can also be used for my robots.
Szép Napot!
- Mozgó átlag gyertyájának magas (High) és alacsony (Low) fordulos trend jelzése.
- mql5.com robotjaimhoz is használható.