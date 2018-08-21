A body candle positioning builder EA

Quantum Pro Deluxe Luis Mariano Vazquez Marcos Experts

Experimente el poder del Asesor Experto "QUANTUM", un algoritmo meticulosamente diseñado para operar en el mercado del oro. Este asesor experto ha demostrado consistentemente excelentes resultados en rigurosas pruebas retrospectivas (backtesting), destacándose por su capacidad para capitalizar las tendencias del oro con precisión y eficacia. Parámetros Recomendados: TODAS LAS DIVISAS Periodo M5, M15 , M30 Y H1 AUTOAJUSTABLE EL LOTAJE POR FACTOR DE RIESGO Disclaimer de Riesgo: El uso de este As