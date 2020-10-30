Utam MTF Moving Average High Low Line

  • Indicators
  • Klein Gyula
    Klein Gyula

    Klein Gyula

    I use my own programmed robot in my trade. I programmed my own trade into an mt4 mt5 robot.

    Hungary:

    Magam programozot robotomat használom a kereskedésemben. Saját kereskedésemet magam programoztam le mt4 mt5 robotba.
    1 comment
  • Version: 1.0
  • Activations: 5

MTF Moving Average High Low line.

I use it in my MT5 and MT4 robots in the round.

Look at the robots and indicators I put up under my name.

Good luck trading! :)


MTF Moving Average (Mozgó Átlag) High (felső) Low (alsó) line (vonala).

MT5 és MT4 robotomban használom a fordulóban.

Nézd meg a nevem alatt milyen robotokat és indikátort raktam fel.

Sok sikert a kereskedéshez! :)


Recommended products
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
Indicators
This is an original, agile, and excellent trending system. Whether you are a beginner trading novice or a professional trader, this set of indicators can help you quickly and timely track the latest changes in market trends. It has the following characteristics: The method of use is extremely simple, plug and play, and the display of all trend analysis results is clear at a glance; There is no need to configure any functional parameters, the trend tracking indicator will automatically analyze th
Full Prop Firm Traders Utility Dashboard
Opengates Success International
Indicators
PROP-FIRM TRADERS MONITOR DASHBOARD This custom-built MetaTrader 5 dashboard is a robust, comprehensive risk management and performance based monitoring tool and utility created to give both Prop firm and personal funded traders full visibility and control over their trading activity in real time. The dashboard dynamically analyzes all open and closed trades on the account and presents key metrics in a clean, easy-to-read interface directly on the chart. KEY FEATURES: * Currency and Time-fr
Dynamic Bands MT5
Liang Fu
Indicators
Product Name:   Breakthrough Tracker Trading System Core Positioning This system is built upon years of live trading experience, refined and optimized across diverse market conditions. Its fundamental purpose is to decisively eliminate the chronic pain point of account erosion caused by frequent trading in choppy, directionless markets. The core logic can be summed up in one sentence:   trade only breakouts, never participate in consolidation.   We have abandoned complex technical overlays, di
Confluence Arrow Pro
Thanat Thitithammaphong
Indicators
Confluence Arrow Pro Trade only when Trend, Momentum, Volume and Volatility all agree. Confluence Arrow Pro is a non-repainting Buy/Sell arrow indicator that filters out weak, low-probability setups. Instead of relying on a single indicator, it waits until four independent market forces line up before printing a signal – helping you avoid false signals from choppy, low-quality price action. How It Works A signal only appears when all of the following conditions are true at the same time: Trend –
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicators
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Trend Wave Analyzer Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicators
Trend Wave Analyzer Pro: Ride the True Market Trend Stop guessing and start seeing the real story behind price movements. Are you tired of lagging indicators that give you signals too late? Do you struggle to distinguish between a minor pullback and a major trend reversal? The Trend Wave Analyzer Pro is the definitive tool designed to give you a clear, decisive, and actionable view of the market's true momentum. For just $30, you can unlock a professional-grade analysis system that will become
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Indicators
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
TradeVisualizer
Abdeljalil El Kedmiri
Indicators
The Trade Visualizer indicator brings your trading data to life by plotting complete trade histories directly onto your MT5 charts. Whether you’re analyzing your own performance or exploring signals from MQL5 traders, this tool transforms raw trade data into clear, intuitive visuals. Each trade is represented by entry and exit arrows, connected lines, and detailed tooltips showing prices, profit, volume, and pips — allowing you to instantly understand the behavior and performance of any trading
FREE
The Rise Of Sky Walker MT5
Marta Gonzalez
Indicators
The Rise of Sky walker   is a trend indicator is a powerful indicator for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool.  Can be used in combination with other indicators Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. Great Fo
Pyramid AI
Joshua Mari Mennuni Pacassoni
Experts
Pro‑Trend Pyramiding Grid Turnkey Trend‑Capturing EA for MT5 Harness the power of professional‑grade trend following, now turbo‑charged with AI and rock‑solid risk controls. Pro‑Trend Pyramiding Grid effortlessly locks into and rides strong EURUSD H1 trends—or any symbol/timeframe you choose—while keeping drawdowns in check and validation hurdles behind you. Why You’ll Love It Effortless Trend Riding Opens your first position only when the 21‑period EMA decisively crosses the 50‑period EMA on
Ichimoku Map MT5
Pavel Verveyko
Indicators
Ichimoku Map (instant look at the markets) - built on the basis of the legendary Ichimoku Kinko Hyo indicator. The task of the Ichimoku Map is to provide information about the market strength on the selected time periods and instruments, from the point of view of the Ichimoku indicator. The indicator displays 7 degrees of buy signal strength and 7 degrees of sell signal strength. The stronger the trend, the brighter the signal rectangle in the table. The table can be dragged with the mouse. The
Harotech Trade Metrics Dashboard
Harold Uwhetu Egbo
Indicators
Here's a professional MQL5 Market product description you can paste into the built-in editor. It's written to help convert visitors into buyers while remaining clear and easy to read. HAROTECH Trade Metrics Dashboard PRO for MT5 Professional Trading Analytics Dashboard for MetaTrader 5 HAROTECH Trade Metrics Dashboard PRO is a real-time trading analytics dashboard designed to help traders monitor account performance, risk, drawdown, profitability, and symbol statistics from one clean and customi
TradeAQ
Guo Sheng Zhao
Indicators
LuoMo Volume & Price Structure 8.98 A multi-function chart indicator for   MetaTrader 4 and MetaTrader 5 , designed to display key volume, volatility, sentiment, and price-structure information directly on the main chart. Main Features Volume and price-based Support & Resistance Volume spike and exhaustion signals ATR volatility expansion alerts Volume Profile with HVN and LVN Bullish and bearish sentiment distribution Developing or fixed POC VAH and VAL levels Supply and Demand zones Volume-wei
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicators
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
Indicators
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
Didi Index Alert Series
Eadvisors Software Inc.
Indicators
Didi Index Alert Plus Filter  Indicator developed by Brazilian and analyst Odir Aguiar (Didi), consists of "Moving Averages", known for the famous needles Didi, which allows the visualization of reversal points. The concept is very simple, when you insert 3 Moving Averages on display, one of three periods, an 8 and the other 20, there appears the formation of the indicator which works on an axis or center line 0. The needles occur when the intersection of averages comes closest to the line 0. W
SC MTF Didi MT5
Krisztian Kenedi
Indicators
DIDI Indicator (3-MA Ratio) with dual-line signals, multi-timeframe support, customizable visual signals, and configurable alert system. Freelance programming services, updates, and other TrueTL products are available on my MQL5 profile . Feedback and reviews are highly appreciated! What is DIDI? DIDI is a ratio indicator that displays the relationship between three Moving Averages (MA) with different periods: Curta (short), Media (middle), and Longa (long). The indicator calculates two ratio
FREE
CChart
Rong Bin Su
Indicators
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
T vack Beginners
裕介 石野
Experts
MT5 EA trading system for BTCUSD T vack Beginners Use a brokerage firm with narrow spreads. trading style: Grid type time frame: 15min No indicators are needed on the chart. Known for its high trading direction analysis and high win rate using fundamental analysis It is a trading method that incorporates logic by combining half & half tralipi type EA. Half-and-half type holding long-term unrealized loss due to high price buying and bottom price selling,  which is a weak point of Tra
HTF Moving Averages Cross MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "HTF Moving Averages Cross" for MT5. - Upgrade your trading methods with the powerful HTF Moving Averages Cross indicator for MT5.  HTF means - higher timeframe. - This indicator is excellent for Trend Traders with Price Action entries. - It allows you to attach Fast and Slow Moving Averages from Higher time frame to your current chart --> this is professional method. - HTF MAs Cross has built-in Mobile and PC alerts. - This indicator gives opportunity to get decent prof
Veltrion News Shield
Atha Ilham Pratama
Indicators
Veltrion News Shield   is a professional economic news risk dashboard for MetaTrader 5, designed to help manual traders identify unsafe trading conditions around high-impact market events. This indicator uses the native MT5 Economic Calendar to display upcoming and recent news events directly on your chart. It calculates a simple News Risk Score, highlights dangerous news windows, shows relevant currencies, and provides visual warnings when market conditions may be risky. Key Features Economic n
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
MACD Signal alert
Adam Zolei
4.63 (8)
Indicators
Ultimate Trend-Following Indicator: MACD-Based Signal Generator Unlock the power of trend-following with our advanced indicator, designed to optimize your trading strategy using the MACD (Moving Average Convergence Divergence) and a 200-period Moving Average (MA). This indicator not only provides precise buy and sell signals but also helps you manage risk with dynamic support and resistance levels. What is the MACD? The MACD is a popular trend-following momentum indicator that shows the relation
FREE
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Libraries
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
BTC Trend Scalper MT5
Ardhan Kurniawan
Experts
BTC Trend Scalper MT5 Trend Capture Edition — Precision Momentum Trading for BTCUSD Hello, traders! I am BTC Trend Scalper MT5 — an intelligent Bitcoin trading Expert Advisor engineered to capture momentum moves with disciplined risk management. I am not a martingale. I am not a grid system. I am not a gambling robot. I am a trend-following scalper built specifically for traders who understand that protecting capital is more important than chasing every candle. My specialty? Bitcoin (BTCUSD)
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Utilities
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
Apex Trend Engine
Thiago Balonyi Candal Da Rosa
Experts
Apex Trend Engine is a professional Expert Advisor built to trade market structure and directional momentum with a disciplined risk framework. Unlike conventional systems that rely on lagging indicators or risky recovery methods, Apex Trend Engine focuses on identifying high-probability trend conditions and executing trades with precision and control. The system uses a combination of structural price analysis, volatility filtering, and trend validation to avoid low-quality market conditions. Tra
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA — Automated Trading Advisor Based on Hull Moving Average (HMA) for MetaTrader 5 OVERVIEW HMA Scalper Pro EA is a professional trading robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 that trades in the direction of the Hull Moving Average (HMA). The HMA indicator determines the current trend direction, and the EA opens trades in that direction, enhanced by Smart Risk capital management, adaptive grid trading, trailing stop, breakeven, and time filters. The EA supports both Netting a
Volatility zone
Slobodan Manovski
Indicators
ATR Volatility Zones Indicator Multi-Level Volatility Measurement Tool with Visual Alerts This advanced indicator analyzes market volatility using Average True Range (ATR) to identify five distinct volatility zones, helping traders adapt their strategies to current market conditions. Key Features: 5-Zone Volatility Classification - Precisely identifies: • LOW (Cyan) • MEDIUM-LOW (Lime Green) • MEDIUM (Yellow) • HIGH-MEDIUM (Orange) • HIGH (Red) Smart Dynamic Ranges - Automatically adjust
Volume Z Weighted Moving Average
Emeka Nwankwo
Indicators
There is a strong correlation between tick volume and real volume.  This is important for 2 reasons: Real volume is a very important indicator because, among many other benefits, it provides strong confirmations of the emergence/dissipation of trends. Real volume is not available in Forex, instead, one has to make do with tick volume. Unfortunately, tick volume is highly broker dependent.  Additionally, it is often not used effectively to define indicators.  Virtually all indicators that use
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.77 (142)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (52)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and n
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (6)
Indicators
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Indicators
FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] It detects 19 different harmonic pric
More from author
A body candle positioning builder EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. (Első felvétel. https://youtu.be/MapbQrJ0uPU Első felvétel. https://youtu.be/i2id5O1KPrI Második felvétel. https://youtu.be/Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://youtu.be/h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://youtu.be/y54q4Rasf2A Harmadik felvétel. https://youtu.be/13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://youtu.be/NGiB1AnxxfU ) Nice Day Signalos! Positive building candle. If the previous body closes the candle over the candle. Buy takes. If the previous
A muving average turn positioning builder EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. (Első felvétel. https://youtu.be/MapbQrJ0uPU Első felvétel. https://youtu.be/i2id5O1KPrI Második felvétel. https://youtu.be/Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://youtu.be/h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://youtu.be/y54q4Rasf2A Harmadik felvétel. https://youtu.be/13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://youtu.be/NGiB1AnxxfU ) Nice Day Signalos! Positive building Muving Average Turn. Positive construction for Moving Average Round. If the Muving Average 
A 1 to 6 MA trend and M5 to W1 MA trend EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU Nice Day Signalos! If the Muving Average closes the candle over the candle. Buy takes. If the Muving Average closes the candle under the candle. Sell takes. MA trend. It can be set for him. Positive MA
Manual and EA trade and MA trend
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU ) Nice Day Signalos! If the Muving Average closes the candle over the candle.
MA turn and 6 MA trend EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU ) Nice Day Sign
MA turn and 1 to 6 MA trend and RSI EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s   Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6
Utam MA High Low
Klein Gyula
Indicators
Nice Day! - A moving average candle indicates a high and low turn trend. - MA_vonal_vastagsaga: MA_line_thickness. - MA_vonal_szine: MA_line_color. - MA_vonal_szine_long: MA_line_color_long. - MA_vonal_szine_short: MA_line_color_short. - mql5.com can also be used for my robots. Szép Napot! - Mozgó átlag gyertyájának magas (High) és alacsony (Low) fordulos trend jelzése. - mql5.com robotjaimhoz is használható.
MA turn and 1 to 6 MA trend and 3 SL and RSI EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. https://www.mql5.com/en/market/product/54925 Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Második felvétel. A videóban csak a 3 SL számít a végén magyarázatnak. A robotban nem ez a kereskedési vásárlás működik. Hanem amit fent mutattam. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s   Első felvétel. https://www.youtube.com/watch
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
MTF candle indicator Utam
Klein Gyula
Indicators
Szia! Egy indikátorral. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. Hello! With an indicator. Drawing multiple time candles on a chart. Different colors can be ordered for long and short candles. Line thickness can be adjusted. Filling the candle can be allowed. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp ;ab_channel=GyulaKlein
Query specified past time for symbol Utam
Klein Gyula
Indicators
Hi! Between the given time range. Adds profit and lot. This can be written on the charter in English and Hungarian. The name of the symbol must be entered exactly. Good used for it. :) Szia! A meg adott idősáv között Összeadja a profitot és lot-ot. Ezt ki írathatjuk Angolul és Magyarul a chartra. Pontosan kell beírni a szimbólum nevét. Jó használatott hozzá. :)
Filter:
No reviews
Reply to review