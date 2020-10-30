Utam MTF Moving Average High Low Line
- Indicators
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Klein GyulaI use my own programmed robot in my trade. I programmed my own trade into an mt4 mt5 robot.
Hungary:
Magam programozot robotomat használom a kereskedésemben. Saját kereskedésemet magam programoztam le mt4 mt5 robotba.
- Version: 1.0
- Activations: 5
MTF Moving Average High Low line.
I use it in my MT5 and MT4 robots in the round.
Look at the robots and indicators I put up under my name.
Good luck trading! :)
MTF Moving Average (Mozgó Átlag) High (felső) Low (alsó) line (vonala).
MT5 és MT4 robotomban használom a fordulóban.
Nézd meg a nevem alatt milyen robotokat és indikátort raktam fel.
Sok sikert a kereskedéshez! :)