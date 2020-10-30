Utam MTF Moving Average High Low Line

Hi! Between the given time range. Adds profit and lot. This can be written on the charter in English and Hungarian. The name of the symbol must be entered exactly. Good used for it. :) Szia! A meg adott idősáv között Összeadja a profitot és lot-ot. Ezt ki írathatjuk Angolul és Magyarul a chartra. Pontosan kell beírni a szimbólum nevét. Jó használatott hozzá. :)