A muving average turn positioning builder EA

  • Experts
  • Klein Gyula
    Klein Gyula

    Klein Gyula

    I use my own programmed robot in my trade. I programmed my own trade into an mt4 mt5 robot.

    Hungary:

    Magam programozot robotomat használom a kereskedésemben. Saját kereskedésemet magam programoztam le mt4 mt5 robotba.
    1 comment
  • Version: 1.2
  • Updated: 15 January 2019
  • Activations: 5

I speak in Hungarian.

Magyarul beszélek benne.

(Első felvétel.

https://youtu.be/MapbQrJ0uPU

Első felvétel.

https://youtu.be/i2id5O1KPrI

Második felvétel.

https://youtu.be/Zp2i7QN-IMc

Első felvétel.

https://youtu.be/h7UbTWiM-Lw

Második felvétel.

https://youtu.be/y54q4Rasf2A

Harmadik felvétel.

https://youtu.be/13zYjsoe6ZQ

Negyedik felvétel.

https://youtu.be/NGiB1AnxxfU)

Nice Day Signalos!

  • Positive building Muving Average Turn. Positive construction for Moving Average Round.
  • If the Muving Average closes the candle over the candle. Buy takes.
  • If the Muving Average closes the candle under the candle. Sell takes.
  • MA trend. It can be set for him.
  • Positive MA SL followed. MA SL. Can be used.
  • Positive SL. Long can be the bottom of the candle.
  • Positive SL. Short can be the top of the candle.
  • SL TP. It can be set for him.
  • Pip distance. There is a setting.
  • The robot is trading between the set price.

  • MA = Moving Average (SMA)

  • MA 7-13 recommended settings.

Szép Napot Signalos!

  • Pozicíó épités Muving Average fordulóra.
  • Ha a Muving Average felett zárodik a gyertya. Buy vesz.
  • Ha a Muving Average alatt zárodik a gyertya. Sell vesz.
  • MA trend. Be lehet állitani neki.
  • Pozitív MA SL követő. MA SL.  Be lehet álltani neki.
  • Pozitív SL. Longnál lehet a gyertya alja.
  • Pozitív SL. Shortnál lehet a gyertya teteje.
  • SL TP. Be lehet állitani neki.
  • Pip távolság. Beállítás van.
  • Beállított ár között kereskedik a robot.
  • MA 7-13 ajánlot beállítások.


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Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. (Első felvétel. https://youtu.be/MapbQrJ0uPU Első felvétel. https://youtu.be/i2id5O1KPrI Második felvétel. https://youtu.be/Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://youtu.be/h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://youtu.be/y54q4Rasf2A Harmadik felvétel. https://youtu.be/13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://youtu.be/NGiB1AnxxfU ) Nice Day Signalos! Positive building candle. If the previous body closes the candle over the candle. Buy takes. If the previous
A 1 to 6 MA trend and M5 to W1 MA trend EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU Nice Day Signalos! If the Muving Average closes the candle over the candle. Buy takes. If the Muving Average closes the candle under the candle. Sell takes. MA trend. It can be set for him. Positive MA
Manual and EA trade and MA trend
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU ) Nice Day Signalos! If the Muving Average closes the candle over the candle.
MA turn and 6 MA trend EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU ) Nice Day Sign
MA turn and 1 to 6 MA trend and RSI EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s   Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6
Utam MA High Low
Klein Gyula
Indicators
Nice Day! - A moving average candle indicates a high and low turn trend. - MA_vonal_vastagsaga: MA_line_thickness. - MA_vonal_szine: MA_line_color. - MA_vonal_szine_long: MA_line_color_long. - MA_vonal_szine_short: MA_line_color_short. - mql5.com can also be used for my robots. Szép Napot! - Mozgó átlag gyertyájának magas (High) és alacsony (Low) fordulos trend jelzése. - mql5.com robotjaimhoz is használható.
MA turn and 1 to 6 MA trend and 3 SL and RSI EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. https://www.mql5.com/en/market/product/54925 Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Második felvétel. A videóban csak a 3 SL számít a végén magyarázatnak. A robotban nem ez a kereskedési vásárlás működik. Hanem amit fent mutattam. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s   Első felvétel. https://www.youtube.com/watch
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
MTF candle indicator Utam
Klein Gyula
Indicators
Szia! Egy indikátorral. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. Hello! With an indicator. Drawing multiple time candles on a chart. Different colors can be ordered for long and short candles. Line thickness can be adjusted. Filling the candle can be allowed. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp ;ab_channel=GyulaKlein
Query specified past time for symbol Utam
Klein Gyula
Indicators
Hi! Between the given time range. Adds profit and lot. This can be written on the charter in English and Hungarian. The name of the symbol must be entered exactly. Good used for it. :) Szia! A meg adott idősáv között Összeadja a profitot és lot-ot. Ezt ki írathatjuk Angolul és Magyarul a chartra. Pontosan kell beírni a szimbólum nevét. Jó használatott hozzá. :)
Utam MTF Moving Average High Low Line
Klein Gyula
Indicators
MTF Moving Average High Low line. I use it in my MT5 and MT4 robots in the round. Look at the robots and indicators I put up under my name. Good luck trading! :) MTF Moving Average (Mozgó Átlag)  High (felső) Low (alsó) line (vonala). MT5 és MT4 robotomban használom a fordulóban. Nézd meg a nevem alatt milyen robotokat és indikátort   raktam fel . Sok sikert a kereskedéshez! :)
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