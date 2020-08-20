VSAs Volume Channel
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор высчитывается по сложному авторскому алгоритму. Он строится с учетом тенденции по зонам перекупленности перепроданности объёмов. Это позволяет выявлять дивергенцию объёмов, выявить так называемые приседающие бары. Также он определяет уровни входа в рынок и цели. Средняя линия канала является предполагаемым уровнем отката.
RPeriod- период расчета индикатора
Indicator_Level - уровень зон перекупленности перепроданности
Draw Fibo Levels - отображаем целевые уровни
Fibo Level Color - цвет целевых уровней
Arrow Price Color - цвет надписи ширины канала и дистанции до границ
CountBars - количество расчетных баров
RPeriod- период расчета индикатора
Indicator_Level - уровень зон перекупленности перепроданности
Draw Fibo Levels - отображаем целевые уровни
Fibo Level Color - цвет целевых уровней
Arrow Price Color - цвет надписи ширины канала и дистанции до границ
CountBars - количество расчетных баров