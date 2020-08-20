VSAs Volume Channel

VSAsZz Alexander Lasygin Indicators

Индикатор предназначен для работы с паттернами, основанными на тиковых объемах. Он взят, несколько в упрощённом виде, из арсенала VSAsClusterZME _ Pro . Позволяет оперативно определить суммарный или средний объем на нескольких участках рынка. Это делает его незаменимым при анализе различных фигур, например таких как паттерны Тима Орда. Так же с помощью него можно легко выявить различные закономерности, это позволит создать свои правила торгов. Для инициализации индикатора надо нажать CTRL + лева