VSAsCluster

Индикатор горизонтальных и вертикальных объемов. Предназначен для внутридневной и среднесрочной торговли (до Н4).Рассчитывается на основе тиковых или реальных объёмах (если их предоставляет брокер). Ценовой уровень, внутри свечи, на котором было максимальное количество сделок, выделяется цветом. Вертикальные объемы определяют паттерны Price Action (SonicR, BetterVolume) или импульсы (Enhanced) на выбор. Сочетание вертикальных и горизонтальных значений позволяет определить среднесрочные уровни поддержки сопротивления. Период расчета устанавливается отдельно для горизонтальных и вертикальных значений. Изменяется в настройках от М5 до Н4 и среднесрочный от D1 до MN. Индикатор лучше установить на график М1 и в настройках выставить желаемый период. В этом случае показания индикатора будут читаться наиболее комфортно.

Настройки:

"--- Basic settings ---" Основные настройки

Range period – Период для горизонтальных объемов

Vertical Volumes period – Период для вертикальных объемов

Profile period – Для среднесрочных расчетов

Price Step – Шаг цены pip(0=Auto)

Настройки таймера для задержки расчетов (снижает нагрузку на процессор)

Cluster Update Time (0=Tick)

Profile Update Time (0=Tick)

Volume Update Time  (0=Tick)

VolumeType – Тип объемов для расчета (тиковые, реальные)

"--- Range count ---" Количество расчетных баров выбранного периода.  Auto режим по ширине видимой области. Если Range count больше чем может поместится в данной области то будет автоматически уменьшено до необходимого значения.

Range count of horizontal(0=Auto)

Range count of vertical(0=Auto)

Range count of ROC(0=Disable) – Количество дней на которых будет выделен уровень с наибольшим значением объема (горизонтальные)

"--- Vertical Volume ---" Настройки для вертикальных значений.

Vertical Tip – Тип расчета паттернов (BetterVolume,SonicR, Enhanced) либо выключить совсем (OFF).

LookBack (BetterVolume,SonicR) – Количество баров на которых будет определятся паттерн.

Импульс (%) для индикатора Enhanced.

1.Over Average Factor(Enhanced)

2.Over Average Factor(Enhanced)

3.Over Average Factor(Enhanced)

Импульс (fibo) для индикатора SonicR

Over Average Factor(SonicR)

Averaging – Тип расчета линии усреднения значения объема (скользящая средняя, медиана дня, медиана по торговым сессиям).

Day Calculate (Median)- Количество дней взятых для расчета медианы.

MA Period- Период расчета МА

Display Height % of Screen- Высота вертикальных объемов в процентах от высоты видимой области графика.

Volume Alert On – звуковое оповещение в случае выявления паттерна(импульса).

"--- Horizontal Volume ---" Для горизонтальных значений

Drawing  Profile – Тип построений для среднесрочных значений (более Н4)  Это гистограмма, кластеры или выключить.

Position in Window – Сторона экрана на которой будут расположены среднесрочные значения.

Оформление  гистограммы(кластера)

Histogram color (None=Disable)

Histogram Cluster Fill

Mode color (None=Disable)

Mode color   (maxVolume,None=Disable)

Volume Size Text color (None=Disable)

Bar Size Text color    (None=Disable)

Font Size

"--- Candele/Bar settings ---" Оформление профиля бара(свечи)

Candele – Выбор типа  

clrUpBar

clrDownBar 

clrNonBar - дожи

Width Bar Line

Line Style

Color of Clock (None=Disable) – Таймер до закрытия свечи выбранного периода горизонтальных значений.

"--- Session settings ---" Настройка расчета время работы торговых сессий.

Time Zone – отключить отображение.

Fill with color – заливка прямоугольника

Start Asian session    (brokers time)

End Asian session      (brokers time)

Start European session (brokers time)

End European session   (brokers time)

Start New York session (brokers time)

Endt New York session  (brokers time)

Цвета оформления (линии на вертикальных значениях и тайм зоны настраиваются отдельно)

Asia line color

Europe line color

New York line color

Oceania line color

Color Asia time zone

Color Europe time zone

Color New York time zone

width_Ses_line

style_Ses_line


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Day Trader Master
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Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
Mechanism Trend
Vitalii Zakharuk
Indicators
The Mechanism Trend indicator is a hybrid indicator that shows the moments for entering the market with arrows. This indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side. When the trend changes, the Mechanism Trend indicator uses color signaling: green - when changing from a downtrend to an uptrend, and red - vice versa, to a downtrend. You can use the indicator
Trend Lines PRO
Roman Podpora
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Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Indicators
Volume Break Oscillator is an indicator that matches price movement with volume trends in the form of an oscillator. I wanted to integrate volume analysis into my strategies but I have always been disappointed by most volume indicators, such as OBV, Money Flow Index, A/D but also as Volume Weighted Macd and many others. I therefore wrote this indicator for myself, I am satisfied with how useful it is, and therefore I decided to publish it on the market. Main features: It highlights the phase
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
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Indicators
Identify ranges  | Get earliest signals of Trends  | Get clear exits before reversal  | Spot the Fibo levels the price will test Non-repainting, non-delayed indicator - ideal for manual and automated trading - for all assets and all time units After purchase,   please contact me   for recommended and personalised settings Version   MT4  -  MT5   |  Check our   3 steps MetaMethod  to maximise your profits:   1. TrendDECODER  2. PowerZONES  3. BladeSCALPER   What is it about? TrendDECODER is a c
More from author
Triple Screen Trading System
Alexander Lasygin
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Indicators
This is a professional multi currency tool. Its main purpose is semi-automatic Forex trading following Elder's Triple Screen strategy. Its wide functionality and ability to quickly change some essential parameters makes it an ideal market interpretation tool, which is indispensable in the common trade analysis. Its main advantage is almost unlimited number of simultaneously analyzed instruments. If the potential technical limits of your monitor resolution allow, multiple indicators can be used.
VSAs Candle Color Signal
Alexander Lasygin
Indicators
The indicator paints the candlesticks in colors of volumes depending on the market situation. Along with candlestick coloring, you will receive alerts in the form of a regular alert. Red candles indicate the end or beginning of a downtrend or the end of a correction during an uptrend. Green candles mean the beginning or end of an uptrend or the end of a correction during a downtrend. Yellow candles represent the lack of interest on the market and a possible beginning of a flat. Blue ones have an
Candles price trend
Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор рассчитывается по оригинальной формуле и окрашивает свечи в зависимости от общей тенденции на рынке. Синие указывают на восходящий тренд, красные на нисходящий, желтые свечи указывают остановку или возможный разворот. На сильных уровнях или при резком развороте желтые могут не сформироваться но алерт все равно предупредит вас об этом. Достоинства данного индикатора это наименьшее запаздывание, сигнал подается еще вовремя формирования разворотного бара. Настройки: Length - чувствительно
ObjectPriceAlert
Alexander Lasygin
Utilities
This utility gives a signal when the price crosses the graphical object. Also shows the distance to the object from the Bid price. It is possible to use not only with built by hand but also with those that draw other indicators. Use the filters by type and name. Works with most of the available constructions Trend Line, Horizontal Line, Vertical Line, Rectangle, Channel, Fibo Channel, Fibo, Expansion, Andrews Pitchfork, Gann Line, Trend By Angle, StdDev Channel, Regression Channel. It is possibl
VSAs Volume Channel
Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор высчитывается по сложному авторскому алгоритму. Он строится с учетом тенденции по зонам перекупленности перепроданности объёмов . Это позволяет выявлять дивергенцию объёмов , выявить так называемые приседающие бары. Также он определяет уровни входа в рынок и цели. Средняя линия канала является предполагаемым уровнем отката. RPeriod- период расчета индикатора Indicator_Level - уровень зон перекупленности перепроданности Draw Fibo Levels - отображаем целевые уровни Fibo Level Color -
VSAsZz
Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор предназначен для работы с паттернами, основанными на тиковых объемах. Он взят, несколько в упрощённом виде, из арсенала VSAsClusterZME _ Pro . Позволяет оперативно определить суммарный или средний объем на нескольких участках рынка. Это делает его незаменимым при анализе различных фигур, например таких как паттерны Тима Орда. Так же с помощью него можно легко выявить различные закономерности, это позволит создать свои правила торгов. Для инициализации индикатора надо нажать CTRL + лева
VSAsGradient
Alexander Lasygin
Utilities
VSAsGradient это утилита предназначена компенсировать ограниченные возможности оформления рабочей области терминала МТ4. Позволяет задать цвет окон графика (индикатора) в виде цветового градиента, установить классические обои или фотографию любимой девушки, семьи. Предварительных настроек, которые имеют значение только две: Set Gradients- выбераем насколько настройки будут индивидуальны. Default Set- только для данного типа инструмента. Individual Set- инструмент+ период графика. Hide Panel- сво
Net Kinetic Energy Accumulation
Alexander Lasygin
Indicators
NKEA - индикатора чистого накопления кинетической энергии рынка (an indicator of the net kinetic energy accumulation of the market   ) . Результат долгосрочного анализа поведения рынка в связке с " объёмами ". Естественно в нашем варианте это тиковые. В их   эффективности   автор  не   сомневается .   В нём   убрали «грязный» объем,   который тратится на колебания внутри хвостов и оставили только тот, который   совершил полезную работу — сформировало тело свечи. Относится к классу опережающих. Е
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