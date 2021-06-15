VSAsCluster

Индикатор горизонтальных и вертикальных объемов. Предназначен для внутридневной и среднесрочной торговли (до Н4).Рассчитывается на основе тиковых или реальных объёмах (если их предоставляет брокер). Ценовой уровень, внутри свечи, на котором было максимальное количество сделок, выделяется цветом. Вертикальные объемы определяют паттерны Price Action (SonicR, BetterVolume) или импульсы (Enhanced) на выбор. Сочетание вертикальных и горизонтальных значений позволяет определить среднесрочные уровни поддержки сопротивления. Период расчета устанавливается отдельно для горизонтальных и вертикальных значений. Изменяется в настройках от М5 до Н4 и среднесрочный от D1 до MN. Индикатор лучше установить на график М1 и в настройках выставить желаемый период. В этом случае показания индикатора будут читаться наиболее комфортно.

Настройки:

"--- Basic settings ---" Основные настройки

Range period – Период для горизонтальных объемов

Vertical Volumes period – Период для вертикальных объемов

Profile period – Для среднесрочных расчетов

Price Step – Шаг цены pip(0=Auto)

Настройки таймера для задержки расчетов (снижает нагрузку на процессор)

Cluster Update Time (0=Tick)

Profile Update Time (0=Tick)

Volume Update Time (0=Tick)

VolumeType – Тип объемов для расчета (тиковые, реальные)

"--- Range count ---" Количество расчетных баров выбранного периода. Auto режим по ширине видимой области. Если Range count больше чем может поместится в данной области то будет автоматически уменьшено до необходимого значения.

Range count of horizontal(0=Auto)

Range count of vertical(0=Auto)

Range count of ROC(0=Disable) – Количество дней на которых будет выделен уровень с наибольшим значением объема (горизонтальные)

"--- Vertical Volume ---" Настройки для вертикальных значений.

Vertical Tip – Тип расчета паттернов (BetterVolume,SonicR, Enhanced) либо выключить совсем (OFF).

LookBack (BetterVolume,SonicR) – Количество баров на которых будет определятся паттерн.

Импульс (%) для индикатора Enhanced.

1.Over Average Factor(Enhanced)

2.Over Average Factor(Enhanced)

3.Over Average Factor(Enhanced)

Импульс (fibo) для индикатора SonicR

Over Average Factor(SonicR)

Averaging – Тип расчета линии усреднения значения объема (скользящая средняя, медиана дня, медиана по торговым сессиям).

Day Calculate (Median)- Количество дней взятых для расчета медианы.

MA Period- Период расчета МА

Display Height % of Screen- Высота вертикальных объемов в процентах от высоты видимой области графика.

Volume Alert On – звуковое оповещение в случае выявления паттерна(импульса).

"--- Horizontal Volume ---" Для горизонтальных значений

Drawing Profile – Тип построений для среднесрочных значений (более Н4) Это гистограмма, кластеры или выключить.

Position in Window – Сторона экрана на которой будут расположены среднесрочные значения.

Оформление гистограммы(кластера)

Histogram color (None=Disable)

Histogram Cluster Fill

Mode color (None=Disable)

Mode color (maxVolume,None=Disable)

Volume Size Text color (None=Disable)

Bar Size Text color (None=Disable)

Font Size

"--- Candele/Bar settings ---" Оформление профиля бара(свечи)

Candele – Выбор типа

clrUpBar

clrDownBar

clrNonBar - дожи

Width Bar Line

Line Style

Color of Clock (None=Disable) – Таймер до закрытия свечи выбранного периода горизонтальных значений.

"--- Session settings ---" Настройка расчета время работы торговых сессий.

Time Zone – отключить отображение.

Fill with color – заливка прямоугольника

Start Asian session (brokers time)

End Asian session (brokers time)

Start European session (brokers time)

End European session (brokers time)

Start New York session (brokers time)

Endt New York session (brokers time)

Цвета оформления (линии на вертикальных значениях и тайм зоны настраиваются отдельно)

Asia line color

Europe line color

New York line color

Oceania line color

Color Asia time zone

Color Europe time zone

Color New York time zone

width_Ses_line

style_Ses_line