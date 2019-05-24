Candles price trend

Индикатор рассчитывается по оригинальной формуле и окрашивает свечи в зависимости от общей тенденции на рынке. Синие указывают на восходящий тренд, красные на нисходящий, желтые свечи указывают остановку или возможный разворот. На сильных уровнях или при резком развороте желтые могут не сформироваться но алерт все равно предупредит вас об этом. Достоинства данного индикатора это наименьшее запаздывание, сигнал подается еще вовремя формирования разворотного бара.

Настройки:

Length - чувствительность

CalculateBars - ограничение в количестве рассчитываемых баров. Если параметр указан не верно вас об этом известит комментарий в левом верхнем углу экрана. Нулевое значение означает расчет всей истории ( не рекомендуется).

Alert Settings — настройка вариантов подаваемого сигнала.