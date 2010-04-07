VSAsGradient

VSAsGradient это утилита предназначена компенсировать ограниченные возможности оформления рабочей области терминала МТ4. Позволяет задать цвет окон графика (индикатора) в виде цветового градиента, установить классические обои или фотографию любимой девушки, семьи.

Предварительных настроек, которые имеют значение только две:

Set Gradients- выбераем насколько настройки будут индивидуальны. Default Set- только для данного типа инструмента. Individual Set- инструмент+ период графика.

Hide Panel- сворачивать утилиту в трей (true) или удалять полностью с экрана(false). Во втором варианте доступ только через контекстное меню.

Настройка предварительного цвета не существенна и играет роль только в момент первого запуска. В дальнейшем программа работает с сохраненными настройками.

Более подробно по работе с программой и ее настройка описаны в отдельном файле “ARGO_ VSAsGradient .rar”. Он находится в разделе «Обсуждение».


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Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор высчитывается по сложному авторскому алгоритму. Он строится с учетом тенденции по зонам перекупленности перепроданности объёмов . Это позволяет выявлять дивергенцию объёмов , выявить так называемые приседающие бары. Также он определяет уровни входа в рынок и цели. Средняя линия канала является предполагаемым уровнем отката. RPeriod- период расчета индикатора Indicator_Level - уровень зон перекупленности перепроданности Draw Fibo Levels - отображаем целевые уровни Fibo Level Color -
VSAsCluster
Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор горизонтальных и вертикальных объемов. Предназначен для внутридневной и среднесрочной торговли (до Н4).Рассчитывается на основе тиковых или реальных объёмах (если их предоставляет брокер). Ценовой уровень, внутри свечи, на котором было максимальное количество сделок, выделяется цветом. Вертикальные объемы определяют паттерны Price Action (SonicR, BetterVolume) или импульсы (Enhanced) на выбор. Сочетание вертикальных и горизонтальных значений позволяет определить среднесрочные уровни по
VSAsZz
Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор предназначен для работы с паттернами, основанными на тиковых объемах. Он взят, несколько в упрощённом виде, из арсенала VSAsClusterZME _ Pro . Позволяет оперативно определить суммарный или средний объем на нескольких участках рынка. Это делает его незаменимым при анализе различных фигур, например таких как паттерны Тима Орда. Так же с помощью него можно легко выявить различные закономерности, это позволит создать свои правила торгов. Для инициализации индикатора надо нажать CTRL + лева
Net Kinetic Energy Accumulation
Alexander Lasygin
Indicators
NKEA - индикатора чистого накопления кинетической энергии рынка (an indicator of the net kinetic energy accumulation of the market   ) . Результат долгосрочного анализа поведения рынка в связке с " объёмами ". Естественно в нашем варианте это тиковые. В их   эффективности   автор  не   сомневается .   В нём   убрали «грязный» объем,   который тратится на колебания внутри хвостов и оставили только тот, который   совершил полезную работу — сформировало тело свечи. Относится к классу опережающих. Е
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