Net Kinetic Energy Accumulation

NKEA - индикатора чистого накопления кинетической энергии рынка (an indicator of the net kinetic energy accumulation of the market ). Результат долгосрочного анализа поведения рынка в связке с "объёмами". Естественно в нашем варианте это тиковые. В их эффективности автор не сомневается. В нём убрали «грязный» объем, который тратится на колебания внутри хвостов и оставили только тот, который совершил полезную работу — сформировало тело свечи. Относится к классу опережающих. Его интересуют только основные игроки. По этому движение по инерции или опоздавших он игнорирует. Выглядит это ка формирование дивергенции в конце тренда. Медленная линия (гистограмма) отражает основную тенденцию или наличие спроса в том или ином направлении во флете. Медленная это краткосрочная тенденция. Пересечение медленной "0" воспринимается как линия баланса (поддержка, сопротивление). Разворот быстрой в направлении тренда - момент входа (доливки).

Именно про такие вещи говорят "Лучше один раз попробовать чем сто раз увидеть".

Для тех кто использует в торговле дивергенцию, конвергенцию добавлена такая возможность. Подробно о том как воспринимать данные сигналы описано в авторской статье

Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции " (1-2 часть).

Настройки:

Fast -  период быстрой.

Slow - период медленной.

Smoothing - сглаживание обоих линий. Глобально не влияет. Имеет значение только при интеграции в советник.

Zero - "калибровка" индикатора. Если меньше Slow тогда = Slow. Зависит от стиля торговли. Чем больше (100-300) тем менее подвержен влиянию "шума" но существенно на расчет и показания не влияет.

Draw Divergence - вычесляем дивиргенцию.

Calculate Divergence  - по какой из линий расчитываем (Fast или Slow).

Calculate Divergence Bars - количество баров для расчета дивиргенции. 

Draw Price Divergence Lines - отключить отоброжение в основном окне.

Draw Indicator Divergence Lines - отключить в окне индикатора.

Divergence Lines Ray - продление линии обратной дивиргенции (конвергенции). Подробно о том как это работает описанно в статье.




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Alexander Lasygin
Indicators
The indicator paints the candlesticks in colors of volumes depending on the market situation. Along with candlestick coloring, you will receive alerts in the form of a regular alert. Red candles indicate the end or beginning of a downtrend or the end of a correction during an uptrend. Green candles mean the beginning or end of an uptrend or the end of a correction during a downtrend. Yellow candles represent the lack of interest on the market and a possible beginning of a flat. Blue ones have an
Candles price trend
Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор рассчитывается по оригинальной формуле и окрашивает свечи в зависимости от общей тенденции на рынке. Синие указывают на восходящий тренд, красные на нисходящий, желтые свечи указывают остановку или возможный разворот. На сильных уровнях или при резком развороте желтые могут не сформироваться но алерт все равно предупредит вас об этом. Достоинства данного индикатора это наименьшее запаздывание, сигнал подается еще вовремя формирования разворотного бара. Настройки: Length - чувствительно
ObjectPriceAlert
Alexander Lasygin
Utilities
This utility gives a signal when the price crosses the graphical object. Also shows the distance to the object from the Bid price. It is possible to use not only with built by hand but also with those that draw other indicators. Use the filters by type and name. Works with most of the available constructions Trend Line, Horizontal Line, Vertical Line, Rectangle, Channel, Fibo Channel, Fibo, Expansion, Andrews Pitchfork, Gann Line, Trend By Angle, StdDev Channel, Regression Channel. It is possibl
VSAs Volume Channel
Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор высчитывается по сложному авторскому алгоритму. Он строится с учетом тенденции по зонам перекупленности перепроданности объёмов . Это позволяет выявлять дивергенцию объёмов , выявить так называемые приседающие бары. Также он определяет уровни входа в рынок и цели. Средняя линия канала является предполагаемым уровнем отката. RPeriod- период расчета индикатора Indicator_Level - уровень зон перекупленности перепроданности Draw Fibo Levels - отображаем целевые уровни Fibo Level Color -
VSAsCluster
Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор горизонтальных и вертикальных объемов. Предназначен для внутридневной и среднесрочной торговли (до Н4).Рассчитывается на основе тиковых или реальных объёмах (если их предоставляет брокер). Ценовой уровень, внутри свечи, на котором было максимальное количество сделок, выделяется цветом. Вертикальные объемы определяют паттерны Price Action (SonicR, BetterVolume) или импульсы (Enhanced) на выбор. Сочетание вертикальных и горизонтальных значений позволяет определить среднесрочные уровни по
VSAsZz
Alexander Lasygin
Indicators
Индикатор предназначен для работы с паттернами, основанными на тиковых объемах. Он взят, несколько в упрощённом виде, из арсенала VSAsClusterZME _ Pro . Позволяет оперативно определить суммарный или средний объем на нескольких участках рынка. Это делает его незаменимым при анализе различных фигур, например таких как паттерны Тима Орда. Так же с помощью него можно легко выявить различные закономерности, это позволит создать свои правила торгов. Для инициализации индикатора надо нажать CTRL + лева
VSAsGradient
Alexander Lasygin
Utilities
VSAsGradient это утилита предназначена компенсировать ограниченные возможности оформления рабочей области терминала МТ4. Позволяет задать цвет окон графика (индикатора) в виде цветового градиента, установить классические обои или фотографию любимой девушки, семьи. Предварительных настроек, которые имеют значение только две: Set Gradients- выбераем насколько настройки будут индивидуальны. Default Set- только для данного типа инструмента. Individual Set- инструмент+ период графика. Hide Panel- сво
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