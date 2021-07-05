Индикатор предназначен для работы с паттернами, основанными на тиковых объемах. Он взят, несколько в упрощённом виде, из арсенала VSAsClusterZME_Pro. Позволяет оперативно определить суммарный или средний объем на нескольких участках рынка. Это делает его незаменимым при анализе различных фигур, например таких как паттерны Тима Орда. Так же с помощью него можно легко выявить различные закономерности, это позволит создать свои правила торгов. Для инициализации индикатора надо нажать CTRL+ левая клавиша мыши. Дальше построения выполняются простым нажатием мышки. Для удаления построений с экрана SHIFT+ левая клавиша мыши. Подробнее на скриншотах.

Настройки самые простые:

Zigzag –лимит количества зигзагов

Calculate- тип отображаемой информации. Общий объем+кол-во баров или средний на свечу.