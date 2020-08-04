Trend follow by volume verification

O Indicador valida a força da tendência utilizando o volume negociado. Os candles são mostrados na cor verde indicando força compradora e cor vermelha na força vendedora. O movimento é encerrado pelo SAR parabólico.

Vantagens:

  • Filtra distorções de preço sem volume financeiro;
  • Filtra consolidações e movimentos laterais;
  • Filtra divergências de volume pelo indicador Money Flow.

Desvantagens:

  • Não filtra todos os falsos rompimentos, visto que rompimentos importantes geram altos volumes financeiros;
  • Não faz gerenciamento de risco, os candles coloridos mostram a duração de uma tendência forte e não os pontos de entrada.

Indicadores utilizados:

  • Médias móveis exponenciais de 3,5,8,15 e 24 períodos;
  • Volume financeiro;
  • Money Flow;
  • SAR Parabolico.

Parâmetros:

  • Periodo Money Flow: 8 (default) // Períodos do indicador MoneyFlow
Observações importantes: Este indicador foi elaborado para trabalhar com Day Trade, portanto tem suas limitações em determinados timeframes. Melhor timeframe testado é o 5 minutos pois o volume já pode ser relevante e os movimentos podem ser capturados no intradiário. 

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HILOseven
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Experts
EA Hiloseven é baseado em 2 médias móveis simples, máximas e mínimas dos últimos 7 períodos. MODO TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela acima da média das máximas. Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela abaixo da máxima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa. MODO CONTRA TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela abaixo da média das mínimas.  Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela acima da mínima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa. -----------
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Sentimento de Mercado
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicators
Sentimento de Mercado é um indicador que usa os dados do nosso principal indicador: Market Strength Radar.:  https://www.mql5.com/pt/market/product/114568?source=Site +Profile+Seller Ele imprime um gráfico de linhas que deve ser comparado com o gráfico de preço para entendermos o sentimento do mercado. As divergencias são pontos importantes de inflexão. As convergências mostram força da tendência atual. 
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Consolida Medias
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Indicators
O indicador imprime a linha da média longa quando as médias media e curta estão confinadas dentro dos limites de 1 ATR (average tru range) da média longa. Após períodos de congestão os preços se movimentam fortemente em uma direção. Este indicador não fornece pontos de entrada, apenas mostra que as médias estão bastante próximas. Parâmetros: Periodmalongo: Período da média longa. Periodmamedio: Período da segunda média. Periodmamedio2:Período da terceira média. Periodmacurto: Período da média cu
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Supertrendingsignal
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicators
O indicador Supertrendingsignal imprime um sinal na tela indicando início de uma forte tendência. O sinal não mostra o ponto de entrada com melhor risco retorno, apenas faz a indicação de uma forte tendência.  Foi idealizado a partir de um conjunto de médias móveis e volume. Parametros: Periodmalongo: Períodos da média longa Periodmamedio: Períodos da segunda media Periodmamedio2: Perídos da terceira media Periodmacurto: Períodos da média curta. PeriodATR: Períodos do indicador ATR para adequar
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Market Strength Radar
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
5 (1)
Indicators
Inicialmente este indicador foi elaborado e pensado para rastrear pontos ou velas onde há força de tendência. Como nas grandes descobertas, cheguei ao indicador que mostra principalmente velas de reversão, pontos de tensão, alta liquidez, resistência. O indicador traz simplificação ao gráfico, indicando todos os pontos onde possivelmente teríamos lta´s, ltb´s, médias móveis, bandas, ifr alto. O indicador não faz o gerenciamento de risco, apenas mostra as velas onde podem ocorrer reversão. Lembre
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SetupMediasATR
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicators
Este indicador imprime 2 médias com distância de 1 ATR (Average True Range) da média principal. As demais médias móveis só são mostradas se estiverem fora desse intervalo. Parâmetros: mediaprincipal = Média que será criado o intervalo, não será mostrada. mediasec1, mediasec2, mediasec3 = médias secundárias. periodatr: periodos do ATR Este indicador faz parte do Trade System MarketStrengthRadar
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CristofherHAg
54
CristofherHAg 2023.06.06 22:05 
 

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Dorianmode
322
Dorianmode 2021.11.28 14:06 
 

Very very useful confirmation signal. Thanks for this. FOREX is a "market". Volume is the key to everything, and if you're not using volume, you're missing the point.

Aleksandr Tamonin
4107
Aleksandr Tamonin 2021.01.24 09:52 
 

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ThorstenKock
2584
ThorstenKock 2020.10.01 22:55 
 

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