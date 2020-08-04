Trend follow by volume verification
- Indicators
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- Version: 3.0
- Updated: 5 August 2020
O Indicador valida a força da tendência utilizando o volume negociado. Os candles são mostrados na cor verde indicando força compradora e cor vermelha na força vendedora. O movimento é encerrado pelo SAR parabólico.
Vantagens:
- Filtra distorções de preço sem volume financeiro;
- Filtra consolidações e movimentos laterais;
- Filtra divergências de volume pelo indicador Money Flow.
Desvantagens:
- Não filtra todos os falsos rompimentos, visto que rompimentos importantes geram altos volumes financeiros;
- Não faz gerenciamento de risco, os candles coloridos mostram a duração de uma tendência forte e não os pontos de entrada.
Indicadores utilizados:
- Médias móveis exponenciais de 3,5,8,15 e 24 períodos;
- Volume financeiro;
- Money Flow;
- SAR Parabolico.
Parâmetros:
- Periodo Money Flow: 8 (default) // Períodos do indicador MoneyFlow
Observações importantes: Este indicador foi elaborado para trabalhar com Day Trade, portanto tem suas limitações em determinados timeframes. Melhor timeframe testado é o 5 minutos pois o volume já pode ser relevante e os movimentos podem ser capturados no intradiário.
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