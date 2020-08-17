ADX consolidado
- Indicators
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- Version: 1.0
Mostra a média móvel quando ADX > 20 e pinta de verde ou vermelho quando os valores de ADX estão subindo indicando tendência. Quando o ADX é menor que 20 indica movimento lateral consolidado. O indicador não define pontos de entrada, somente mostra a média colorida quando a tendência está se fortalecendo.
Faz parte do grupo de indicadores do Indicador Tavim.
Otavio, Parabéns ótimo indicador... Poderia, por gentileza, incluir alarme e push no indicador?