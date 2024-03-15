Market Strength Radar

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Inicialmente este indicador foi elaborado e pensado para rastrear pontos ou velas onde há força de tendência.

Como nas grandes descobertas, cheguei ao indicador que mostra principalmente velas de reversão, pontos de tensão, alta liquidez, resistência.

O indicador traz simplificação ao gráfico, indicando todos os pontos onde possivelmente teríamos lta´s, ltb´s, médias móveis, bandas, ifr alto.

O indicador não faz o gerenciamento de risco, apenas mostra as velas onde podem ocorrer reversão. Lembrem-se que o sinal não mostra reversão da tendência principal. São pontos de parada, de regressão a média, portanto o gereciamento de risco e trades de scalp podem ser importantes.

Conheça todo o trade system do Radar de Força de Mercado. Vejam nossos vídeos explicativos. Se você comprou o produto entre em contato comigo para receber todos os indicadores do meu Trade System.

Se desejam um indicador com setas> Market Strength Signal

Parametros: 

Definição das médias móveis utilizadas: 200, 144, 72 e 20

Definição do ATR (Average true range): 72

O ATR possibilita que o indicado se adeque a vários mercados e diferentes liquidez.



Reviews 1
Alexandre Dos Santos Antunes
518
Alexandre Dos Santos Antunes 2025.06.18 16:13 
 

OTIMO INDICADOR

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Indicators
Mostra a média móvel quando ADX > 20 e pinta de verde ou vermelho quando os valores de ADX estão subindo indicando tendência. Quando o ADX é menor que 20 indica movimento lateral consolidado. O indicador não define pontos de entrada, somente mostra a média colorida quando a tendência está se fortalecendo. Faz parte do grupo de indicadores do Indicador Tavim.
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HILOseven
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Experts
EA Hiloseven é baseado em 2 médias móveis simples, máximas e mínimas dos últimos 7 períodos. MODO TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela acima da média das máximas. Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela abaixo da máxima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa. MODO CONTRA TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela abaixo da média das mínimas.  Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela acima da mínima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa. -----------
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Consolida Medias
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicators
O indicador imprime a linha da média longa quando as médias media e curta estão confinadas dentro dos limites de 1 ATR (average tru range) da média longa. Após períodos de congestão os preços se movimentam fortemente em uma direção. Este indicador não fornece pontos de entrada, apenas mostra que as médias estão bastante próximas. Parâmetros: Periodmalongo: Período da média longa. Periodmamedio: Período da segunda média. Periodmamedio2:Período da terceira média. Periodmacurto: Período da média cu
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Supertrendingsignal
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicators
O indicador Supertrendingsignal imprime um sinal na tela indicando início de uma forte tendência. O sinal não mostra o ponto de entrada com melhor risco retorno, apenas faz a indicação de uma forte tendência.  Foi idealizado a partir de um conjunto de médias móveis e volume. Parametros: Periodmalongo: Períodos da média longa Periodmamedio: Períodos da segunda media Periodmamedio2: Perídos da terceira media Periodmacurto: Períodos da média curta. PeriodATR: Períodos do indicador ATR para adequar
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SetupMediasATR
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicators
Este indicador imprime 2 médias com distância de 1 ATR (Average True Range) da média principal. As demais médias móveis só são mostradas se estiverem fora desse intervalo. Parâmetros: mediaprincipal = Média que será criado o intervalo, não será mostrada. mediasec1, mediasec2, mediasec3 = médias secundárias. periodatr: periodos do ATR Este indicador faz parte do Trade System MarketStrengthRadar
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Sentimento de Mercado
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicators
Sentimento de Mercado é um indicador que usa os dados do nosso principal indicador: Market Strength Radar.:  https://www.mql5.com/pt/market/product/114568?source=Site +Profile+Seller Ele imprime um gráfico de linhas que deve ser comparado com o gráfico de preço para entendermos o sentimento do mercado. As divergencias são pontos importantes de inflexão. As convergências mostram força da tendência atual. 
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Alexandre Dos Santos Antunes
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Alexandre Dos Santos Antunes 2025.06.18 16:13 
 

OTIMO INDICADOR

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