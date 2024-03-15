Market Strength Radar

Inicialmente este indicador foi elaborado e pensado para rastrear pontos ou velas onde há força de tendência.

Como nas grandes descobertas, cheguei ao indicador que mostra principalmente velas de reversão, pontos de tensão, alta liquidez, resistência.

O indicador traz simplificação ao gráfico, indicando todos os pontos onde possivelmente teríamos lta´s, ltb´s, médias móveis, bandas, ifr alto.

O indicador não faz o gerenciamento de risco, apenas mostra as velas onde podem ocorrer reversão. Lembrem-se que o sinal não mostra reversão da tendência principal. São pontos de parada, de regressão a média, portanto o gereciamento de risco e trades de scalp podem ser importantes.

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Se desejam um indicador com setas> Market Strength Signal

Parametros:

Definição das médias móveis utilizadas: 200, 144, 72 e 20

Definição do ATR (Average true range): 72

O ATR possibilita que o indicado se adeque a vários mercados e diferentes liquidez.







