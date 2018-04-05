HILOseven

EA Hiloseven é baseado em 2 médias móveis simples, máximas e mínimas dos últimos 7 períodos.

MODO TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela acima da média das máximas. Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela abaixo da máxima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa.

MODO CONTRA TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela abaixo da média das mínimas.  Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela acima da mínima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa.

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Parâmetros:

Breakeven_points: ultrapassando o número de pips trás o stop para o valor de entrada.

SL_points: valor em pips do STOP LOSS.

Trend: True configura o EA para modo tendência.

On: True liga o EA.

noTrend: True configura o EA para modo contra tendência.

ATR_value: valor do Average True Range que o EA executa negociações. Somente para o MODO TENDÊNCIA.

Time of the day: Horário de negociação.

Trade_size: Tamanho do lote de negociação.

Audible alerts e push notification: Alerta de negociação.

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IMPORTANTE: este EA não dispensa o monitoramento humano das negociações. Todo o risco de negociações envolvendo valores reais é por conta do utilizador.

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RECOMENDAÇÕES

- Este EA foi testado e utilizado na negociação de WINFUT/B3. 

- Utilize o horário de negociação apropriado para cada estratégia.

- Cuidado com parâmetros True para Trend e noTrend, nesse caso o EA não funciona.

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Dúvidas e pedidos de atualização nos comentários. 

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NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
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Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
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OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
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O Indicador valida a força da tendência utilizando o volume negociado. Os candles são mostrados na cor verde indicando força compradora e cor vermelha na força vendedora. O movimento é encerrado pelo SAR parabólico. Vantagens: Filtra distorções de preço sem volume financeiro; Filtra consolidações e movimentos laterais; Filtra divergências de volume pelo indicador Money Flow. Desvantagens: Não filtra todos os falsos rompimentos, visto que rompimentos importantes geram altos volumes financeiros; N
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ADX consolidado
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Consolida Medias
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Supertrendingsignal
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Market Strength Radar
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
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Inicialmente este indicador foi elaborado e pensado para rastrear pontos ou velas onde há força de tendência. Como nas grandes descobertas, cheguei ao indicador que mostra principalmente velas de reversão, pontos de tensão, alta liquidez, resistência. O indicador traz simplificação ao gráfico, indicando todos os pontos onde possivelmente teríamos lta´s, ltb´s, médias móveis, bandas, ifr alto. O indicador não faz o gerenciamento de risco, apenas mostra as velas onde podem ocorrer reversão. Lembre
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SetupMediasATR
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Este indicador imprime 2 médias com distância de 1 ATR (Average True Range) da média principal. As demais médias móveis só são mostradas se estiverem fora desse intervalo. Parâmetros: mediaprincipal = Média que será criado o intervalo, não será mostrada. mediasec1, mediasec2, mediasec3 = médias secundárias. periodatr: periodos do ATR Este indicador faz parte do Trade System MarketStrengthRadar
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Sentimento de Mercado
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
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Sentimento de Mercado é um indicador que usa os dados do nosso principal indicador: Market Strength Radar.:  https://www.mql5.com/pt/market/product/114568?source=Site +Profile+Seller Ele imprime um gráfico de linhas que deve ser comparado com o gráfico de preço para entendermos o sentimento do mercado. As divergencias são pontos importantes de inflexão. As convergências mostram força da tendência atual. 
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