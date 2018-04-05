HILOseven
- Experts
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- Version: 1.0
EA Hiloseven é baseado em 2 médias móveis simples, máximas e mínimas dos últimos 7 períodos.
MODO TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela acima da média das máximas. Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela abaixo da máxima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa.
MODO CONTRA TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela abaixo da média das mínimas. Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela acima da mínima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa.
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Parâmetros:
Breakeven_points: ultrapassando o número de pips trás o stop para o valor de entrada.
SL_points: valor em pips do STOP LOSS.
Trend: True configura o EA para modo tendência.
On: True liga o EA.
noTrend: True configura o EA para modo contra tendência.
ATR_value: valor do Average True Range que o EA executa negociações. Somente para o MODO TENDÊNCIA.
Time of the day: Horário de negociação.
Trade_size: Tamanho do lote de negociação.
Audible alerts e push notification: Alerta de negociação.
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IMPORTANTE: este EA não dispensa o monitoramento humano das negociações. Todo o risco de negociações envolvendo valores reais é por conta do utilizador.
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RECOMENDAÇÕES
- Este EA foi testado e utilizado na negociação de WINFUT/B3.
- Utilize o horário de negociação apropriado para cada estratégia.
- Cuidado com parâmetros True para Trend e noTrend, nesse caso o EA não funciona.
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Dúvidas e pedidos de atualização nos comentários.