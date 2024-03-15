Supertrendingsignal
- Indicators
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- Version: 1.0
O indicador Supertrendingsignal imprime um sinal na tela indicando início de uma forte tendência. O sinal não mostra o ponto de entrada com melhor risco retorno, apenas faz a indicação de uma forte tendência.
Foi idealizado a partir de um conjunto de médias móveis e volume.
Parametros:
Periodmalongo: Períodos da média longa
Periodmamedio: Períodos da segunda media
Periodmamedio2: Perídos da terceira media
Periodmacurto: Períodos da média curta.
PeriodATR: Períodos do indicador ATR para adequar o indicador a várias volatilidades.
Tipo de volume: tick.
Sugiro a utilização no Setup do trading system do MarketStrengthRadar para filtrar entradas.