Supertrendingsignal

O indicador Supertrendingsignal imprime um sinal na tela indicando início de uma forte tendência. O sinal não mostra o ponto de entrada com melhor risco retorno, apenas faz a indicação de uma forte tendência. 

Foi idealizado a partir de um conjunto de médias móveis e volume.

Parametros:

Periodmalongo: Períodos da média longa

Periodmamedio: Períodos da segunda media

Periodmamedio2: Perídos da terceira media

Periodmacurto: Períodos da média curta.

PeriodATR: Períodos do indicador ATR para adequar o indicador a várias volatilidades.

Tipo de volume: tick.


Sugiro a utilização no Setup do trading system do MarketStrengthRadar para filtrar entradas. 

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EA Hiloseven é baseado em 2 médias móveis simples, máximas e mínimas dos últimos 7 períodos. MODO TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela acima da média das máximas. Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela abaixo da máxima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa. MODO CONTRA TENDÊNCIA: Compra no fechamento da vela abaixo da média das mínimas.  Fecha a negociação com stoploss ou fechamento da vela acima da mínima de 7 períodos. A venda ocorre de maneira inversa. -----------
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Consolida Medias
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Indicators
O indicador imprime a linha da média longa quando as médias media e curta estão confinadas dentro dos limites de 1 ATR (average tru range) da média longa. Após períodos de congestão os preços se movimentam fortemente em uma direção. Este indicador não fornece pontos de entrada, apenas mostra que as médias estão bastante próximas. Parâmetros: Periodmalongo: Período da média longa. Periodmamedio: Período da segunda média. Periodmamedio2:Período da terceira média. Periodmacurto: Período da média cu
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SetupMediasATR
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Indicators
Este indicador imprime 2 médias com distância de 1 ATR (Average True Range) da média principal. As demais médias móveis só são mostradas se estiverem fora desse intervalo. Parâmetros: mediaprincipal = Média que será criado o intervalo, não será mostrada. mediasec1, mediasec2, mediasec3 = médias secundárias. periodatr: periodos do ATR Este indicador faz parte do Trade System MarketStrengthRadar
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Sentimento de Mercado
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Sentimento de Mercado é um indicador que usa os dados do nosso principal indicador: Market Strength Radar.:  https://www.mql5.com/pt/market/product/114568?source=Site +Profile+Seller Ele imprime um gráfico de linhas que deve ser comparado com o gráfico de preço para entendermos o sentimento do mercado. As divergencias são pontos importantes de inflexão. As convergências mostram força da tendência atual. 
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Market Strength Radar
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Indicators
Inicialmente este indicador foi elaborado e pensado para rastrear pontos ou velas onde há força de tendência. Como nas grandes descobertas, cheguei ao indicador que mostra principalmente velas de reversão, pontos de tensão, alta liquidez, resistência. O indicador traz simplificação ao gráfico, indicando todos os pontos onde possivelmente teríamos lta´s, ltb´s, médias móveis, bandas, ifr alto. O indicador não faz o gerenciamento de risco, apenas mostra as velas onde podem ocorrer reversão. Lembre
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