O indicador Supertrendingsignal imprime um sinal na tela indicando início de uma forte tendência. O sinal não mostra o ponto de entrada com melhor risco retorno, apenas faz a indicação de uma forte tendência.

Foi idealizado a partir de um conjunto de médias móveis e volume.

Parametros:

Periodmalongo: Períodos da média longa

Periodmamedio: Períodos da segunda media

Periodmamedio2: Perídos da terceira media

Periodmacurto: Períodos da média curta.

PeriodATR: Períodos do indicador ATR para adequar o indicador a várias volatilidades.

Tipo de volume: tick.





Sugiro a utilização no Setup do trading system do MarketStrengthRadar para filtrar entradas.