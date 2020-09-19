Stop Grabber Pattern MT5

The indicator monitors the Dinapoli MACD trend in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Indicator can be used for all markets Monitors every timeframe, from 1 Min to Monthly Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number of symbols that you want to copy from the market watch list. CustomSymbols: Enter the custom symbols that you want to be available in dashboard. Ti