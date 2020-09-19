Stop Grabber Pattern MT5
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 13 May 2023
- Activations: 15
The indicator determines a special pattern of Joe Dinapoli. It gives very high probability buy and sell signals. Indicator does not repaint.
Indicator Usage
- Buy Signal ''B''
- Entry : Market buy order at signal bar close
- Stop : Low of signal bar
- Take Profit : First swing high
- Sell Signal ''S''
- Entry : Market sell order at signal bar close
- Stop : High of signal bar
- Take Profit : First swing low
Indicator Parameters
- Fast EMA : External Parameter (should be kept as default)
- Slow EMA: External Parameter (should be kept as default)
- Signal EMA: External Parameter (should be kept as default)
- Marker Offset: Adjust display location of signal on chart
- Font Size: Size of signal letter on chart
For Stop Grabber Dashboard Scanner; please visit ► https://www.mql5.com/en/market/product/52776
Legit Dinapoli Grabber - similar to the one used by SIve on FPA