Only Buy and only Sell

Советник написан по стратегии из видео.



Советник можно поставить на два графика одной валютной пары назначив им разные Magic number и указав разные направления торговли параметром Direction of trade.

Стратегия была незначительно изменена. В видео показано, что закрываются сделки без прибыли, так сказать в ноль. Этот советник каждый раз закрывает прибыль не меньше стоимости шага сетки. Ещё добавлена возможность установить размер прибыли при достижении которой советник закроет все позиции своего направления и если параметр Should I open a new series of positions? установлен true, то начнёт новую серию позиций, иначе будет ждать перезапуска.



В советнике были учтены все недостатки и ошибки допущенные в бесплатной версии.

По первым наблюдениям, депозит $150 хватает для торговли лотом 0.01 и изменения цены на 1000 пятизначных пунктов без достаточного, для закрытия встречных позиций, отката.

Если посмотреть график GBPUSD за март 2020 года, то можно увидеть движение вниз ≈ 17000 пунктов. Такое движение советник может выдержать только с депозитом $5000. К таким «подаркам» каждый трейдер должен самостоятельно принимать соответствующие меры.





Direction of trade — Направление торговли.

Lot size — Размер контракта для торговли.

Grid spacing — Шаг сетки. Для металлов подбирайте отдельно.

Desired profit — Размер прибыли по достижении которого закрыть все «свои» позиции. Если 0, то не закрывать.

Should I open a new series of positions? — если этот параметр установлен true, то начнёт новую серию позиций.

Magic number — ID эксперта для возможности отличить «свои» позиции и ордера.



