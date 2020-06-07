Only Buy and only Sell
- Experts
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- Version: 1.1
- Updated: 7 June 2020
- Activations: 5
Советник написан по стратегии из видео.
Советник можно поставить на два графика одной валютной пары назначив им разные Magic number и указав разные направления торговли параметром Direction of trade.
Стратегия была незначительно изменена. В видео показано, что закрываются сделки без прибыли, так сказать в ноль. Этот советник каждый раз
закрывает прибыль не меньше стоимости шага сетки. Ещё добавлена возможность установить размер прибыли при достижении которой советник
закроет все позиции своего направления и если параметр Should I open a new series of positions? установлен true, то начнёт новую
серию позиций, иначе будет ждать перезапуска.
В советнике были учтены все недостатки и ошибки допущенные в бесплатной версии.
По первым наблюдениям, депозит $150 хватает для торговли лотом 0.01 и изменения цены на 1000 пятизначных пунктов без достаточного, для закрытия встречных позиций, отката.
Если посмотреть график GBPUSD за март 2020 года, то можно увидеть движение вниз ≈ 17000 пунктов. Такое движение советник может выдержать только с депозитом $5000. К таким «подаркам» каждый трейдер должен самостоятельно принимать соответствующие меры.
Direction of
trade
— Направление торговли.
Lot size — Размер контракта для торговли.
Grid spacing — Шаг сетки. Для металлов подбирайте отдельно.
Desired profit — Размер прибыли по достижении которого закрыть все «свои» позиции. Если 0, то не закрывать.
Should I open a new series of positions? — если этот параметр установлен true, то начнёт новую серию позиций.
Magic number — ID эксперта для возможности отличить «свои» позиции и ордера.