Defender of the Deposit

Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму.

Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Параметры советника и их назначение:

What position is locked Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell.



Magic number Magic number позиции которую локируем.

Width lock Дистанция до локирующего ордера. По типу Stop loss. На этом расстоянии убыток будет зафиксирован отложенным ордером. В случае, если убыток уже больше чем это значение в пунктах, то ордер будет поставлен на расстоянии трейлинга, «Distance for trailing StopOrder».

TakeProfit for StopOrder Take profit для локирующих ордеров.

When to put breakeven Когда переводить лок.ордер в безубыток и ставить следующий лок

Distance from breakeven Зазор на проскальзывание для закрытия в безубыток

Distance for trailing StopOrder Дистанция на которой будет удерживаться локирующий ордер.

Min profit or permissible loss Минимальная прибыль или допустимый убыток



File prefix Префикс имени файла. Необходим если на одном символе локируются позиции с разными Magic numbers. Вообще запись в файл необходима для того, чтобы сохранить размер прибыли накопленной в результате закрытия локирующих позиций.



Положительный результат такого "разруливания" залокированных позиций достигается за счёт закрытых прибыльных позиций. Если открылась локирующая позиция и цена прошла "When to put breakeven" пунктов, то Stop loss позиции будет поставлен в безубыток с зазором на проскальзывание и будет поставлен ещё один локирующий ордер на расстоянии "Width lock" от его цены открытия.



Самое приятное зрелище, это когда закрылась локирующая позиция и цена пошла в сторону уменьшения убытка подтягивая за собой отложенный ордер. Как только прибыль закрытых позиций будет больше или равен значению установленному параметром «Min profit or permissible loss» , работа советника считается выполненной.

В тестере с наступлением следующего дня будет поставлена ещё одна позиция и начнётся "разруливание" следующего лока.

