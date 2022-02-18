Defender of the Deposit

Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму.

Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Параметры советника и их назначение:

  • What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell.
  • Magic number                           Magic number позиции которую локируем.
  • Width lock                                Дистанция до локирующего ордера. По типу Stop loss. На этом расстоянии убыток будет зафиксирован отложенным ордером. В случае, если убыток уже больше чем это значение в пунктах, то ордер будет поставлен на расстоянии трейлинга, «Distance for trailing StopOrder».
  • TakeProfit for StopOrder           Take profit для локирующих ордеров.
  • When to put breakeven             Когда переводить лок.ордер в безубыток и ставить следующий лок
  • Distance from breakeven           Зазор на проскальзывание для закрытия в безубыток
  • Distance for trailing StopOrder  Дистанция на которой будет удерживаться локирующий ордер.
  • Min profit or permissible loss     Минимальная прибыль или допустимый убыток
  • File prefix                                 Префикс имени файла. Необходим если на одном символе локируются позиции с разными Magic numbers. Вообще запись в файл необходима для того, чтобы сохранить размер прибыли накопленной в результате закрытия локирующих позиций.
Положительный результат такого "разруливания" залокированных позиций достигается за счёт закрытых прибыльных позиций. Если открылась локирующая позиция и цена прошла "When to put breakeven" пунктов, то Stop loss позиции будет поставлен в безубыток с зазором на проскальзывание и будет поставлен ещё один локирующий ордер на расстоянии "Width lock" от его цены открытия.

Самое приятное зрелище, это когда закрылась локирующая позиция и цена пошла в сторону уменьшения убытка подтягивая за собой отложенный ордер. Как только прибыль закрытых позиций будет больше или равен значению установленному параметром «Min profit or permissible loss» , работа советника считается выполненной.

В тестере с наступлением следующего дня будет поставлена ещё одна позиция и начнётся "разруливание" следующего лока.

Recommended products
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  is a unique expert advisor that can trade the  Matrix Arrow Indicator's MT5   signals with a trade panel on the chart, manually or 100% automatically.  Matrix Arrow Indicator MT5  will determine the current trend at its early stages, gathering information and data from up to 10 standard indicators, which are: Average Directional Movement Index (ADX), Commodity Channel Index (CCI), Classic Heiken Ashi candles, Moving Average, Moving Average Convergence Divergence (MACD), Rela
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Duende" Strategy, Duende is an algorithm that detects patterns of different high and low levels, where they remain constant to make good entries, with a recovery system querying various things like breakeven , and crosses between peers It has proven to control several currencies without problems, with a powerful control of news during the market it is possible to manage it with all the symbols you need My strategy is optimized for "All Forex Market"  but there ar
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 $249 Only for the First 5 Buyers! Live Signal Check the live performance of Sonic R Pro Enhanced: Live Sonic R Trading Strategy Sonic R Pro Enhanced is an upgraded version of the traditional Sonic R strategy, automating trades based on the Dragon Band (EMA 34 and EMA 89) and incorporating advanced algorithms to maximize performance. Timeframes: M15, M30 Supported Pairs: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Trading Style: Swing Trading - Pullback & Counter-
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
The S&P 500 Scalper Advisor is an innovative tool designed for traders who want to successfully trade the S&P 500 Index. The index is one of the most widely used and prestigious indicators of the American stock market, comprising the 500 largest companies in the United States. Peculiarities: Automated trading solutions:   The advisor is based on advanced algorithms and technical analysis to automatically adapt the strategy to changing market conditions. Versatile approach:   The advisor combine
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experts
Hybrid Coco EA  is a modern, tropical-themed automated trading system that blends simplicity with high-performance market technology. Inspired by the balance and clarity of a fresh young coconut, this EA delivers smooth and powerful trading using momentum-based indicators  instead of traditional candle engines. Built for gold and major forex pairs, Hybrid Coco uses multi-layered momentum analysis  to detect early trend bursts, continuation waves, and exhaustion points—giving traders strong, cle
Guard Scalper
Entus Sofian
Experts
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp — Pure Precision for US30 Trading Venom US30 Scalp is a fully automated Expert Advisor built for US30 (Dow Jones Index) on the H1 timeframe . It runs on a proprietary mathematical engine — no indicators, no martingale, no grid — just clean, logic-based trading. SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Next price in 24h: $399 and rising. Future pricing will reflect its true market value. Next price 480$ Default settings can be used for US30 with Take Profit = 50 and Sto
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
AnacottTrading MultiAI BTC Edition
Oliver Jung
Experts
AnacottTrading MultiAI – The Honest Multi-Asset Trading Robot AnacottTrading MultiAI is not just another “blender EA” promising dream-like revenues with fake backtests. This is a transparent, professional trading system built on 15+ years of market experience. AnacottTrading   MultiAI  trades with discipline: Only one position at a time No Martingale, no Grid, no trade spam Full risk control for every single trade This EA uses a rolling optimization approach – always tuned to the last 3 months o
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Pro Experience
Yurii Yasny
Experts
Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experts
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 10 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 7 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure t
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (52)
Experts
AOT MT5 - Next-Generation AI Multi-Currency System Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  | [Satellite Signal] | AOT Official Channel   IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions: Resource Description Understanding AOT's Trading Frequency Why the bot doesn't trade every day How to Set Up AOT Bot Step-by-step installation guide Set files AOT MT5 is an advanced Expert Advisor powered by AI sentiment analysis and Adapt
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $699! After that, the price will be raised to $799. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.05 (22)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Experts
Overview Golden Hen EA is an Expert Advisor designed specifically for XAUUSD . It operates by combining nine independent trading strategies, each triggered by different market conditions and timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). The EA is designed to manage its entries and filters automatically. The core logic of the EA focuses on identifying specific signals. Golden Hen EA does not use grid, martingale, or averaging techniques . All trades opened by the EA use a predefined Stop Loss and T
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.9 (29)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experts
LIVE SIGNAL (Real Trading Account) LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My    This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5 . When used with the recommended and optimized settings , and on a reputable ECN / RAW spread broker , live trading behavior should closely reflect the performance and trade structure of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, execution, and VPS e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (6)
Experts
Read This First (Very Important) Not designed for short-term account flipping or fast profits No Martingale / No Grid / No AI Designed for traders focused on long-term consistency Live Results: Live Signal | Main Portfolio | FTMO Results LAUNCH PRICE! The current price is only available for a limited number of copies. Once they are sold, the price will increase. What is Gold Atlas ? Gold Atlas is a professional automated trading system for Gold (XAUUSD). It uses a multi-entry breakout approac
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Experts
Vortex Turbo — “Trade the storm — control the Vortex” Vortex Turbo represents the next evolutionary stage in intelligent trading — a unique development that merges cutting-edge AI architecture, adaptive market logic, and precise risk control. Built upon proven algorithmic principles, it integrates multiple strategies into a unified high-speed ecosystem powered by a new level of predictive intelligence. Designed as a scalping expert for gold XAUUSD(GOLD), Vortex Turbo employs a controlled martin
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]  ,   [ Blog ]  , [ AI Usage ]  , [ PDF Guide ] Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) The developer of this EA has proven his professionalism through the quality of his other robots. With Volume Hedger EA  Thanks to the ability to define an entry strategy using a Custom Indicator, you will no longer need to purchase additional EAs! This EA is an advanced trading algorithm that comb
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — a professional expert advisor for trading any assets without martingale or grids from an author with 25+ years of experience. Most top advisors work with rising gold. They look brilliant in tests... as long as gold is rising. But what happens when the trend exhausts itself? Who will protect your deposit? HTTP EA does not believe in eternal growth — it adapts to the changing market and is designed to widely diversify your investment portfolio and protect your deposit.
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.61 (23)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (54)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
More from author
Stochastic and 3 iMA
Alexey Viktorov
2 (2)
Experts
This is a simple trend strategy for Forex. Recommended timeframe is H1, the default settings are for the GBPUSD currency pairs (for other timeframes and currency pairs, it is necessary to select other indicator settings). The following indicators are used in the strategy: Exponential Moving Average: EMA (4) — blue Exponential Moving Average: EMA (13) — green Exponential Moving Average: EMA (50) — orange. Stochastic Oscillator (12,9,5), levels — 20, 40, 60, 80. A buy trade is opened at the openin
FREE
ADX by AV
Alexey Viktorov
4.4 (5)
Indicators
This is an unusual representation of the Average Directional Movement Index. The indicator has been developed at the request of a trader and for the purposes of learning the development of indicators in MQL5. The line shows the same as the standard Average Directional Movement Index (ADX); The upward histogram shows the difference between +DI and -DI, when +DI is above -DI; The downward histogram shows the difference between +DI and -DI, when +DI is below -DI.
FREE
Ozy M15
Alexey Viktorov
3.5 (2)
Experts
Preferred pair for USDCAD trading Conditions for purchases of the trading system "Ozy_M15": 1) The price is above the moving average SMA 48. 2) Price correction starts down, but the moving average within this correction should not be crossed by the candle body. 3) At the same time, the correction itself should be at least as deep as the bottom line of the Ozymandias indicator. 4) After this, as soon as the closing price of the next candle is higher than the upper line of the Ozymandias indicat
FREE
Gold spring
Alexey Viktorov
Experts
Описание стратегии: Набор торгуемых валютных пар: GBPUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURJPY, AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, NZDUSD, NZDCAD, USDCAD, USDJPY В момент открытия рынка после выходных, определяется на каких парах из списка цена прошла от открытия до закрытия недельной свечи более 2000 пунктов и открываем позицию в противоход недельному движению с целью забрать откат в 500 пунктов. Стоп не ставится.     Если цена пошла против позиции, то через каждые 200
FREE
MACD candles bars or lines
Alexey Viktorov
5 (1)
Indicators
This is an ordinary MACD indicator displayed in the main window according to the selected chart style, i.e. Bars, Candlesticks or Line. When you switch the chart type, the indicator display also changes. Unfortunately I could not improve the chart type switching speed. After switching, there are delays before the arrival of a new tick. The indicator parameters Fast EMA period Slow EMA period Signal SMA period Applied price
FREE
Avi vertex
Alexey Viktorov
3.56 (9)
Indicators
The indicator displays trend slowdown or possible end of trend and price reversal. The indicator has no parameters. When red bars appear and when they become shorter, we can talk about the approaching end of the downtrend. When green bars become shorter, we can expect the approaching end of the uptrend.
FREE
Weighted WCCI
Alexey Viktorov
5 (2)
Indicators
Стратегия форекс «Гора» основана на одном довольно сложном индикаторе. С его помощью генерируются вполне неплохие сигналы и, в принципе, автор указывал возможность торговли и на остальных инструментах, однако, мы решили взять изначальный вариант — торговлю только по GBP/USD. Так же следует сказать, что по ходу развития тренда торговая стратегия пропускает большое количество неплохих точек входа, но это только на первый взгляд. Фильтрация сигналов показала себя достаточно неплохо и в итоге торгов
FREE
My Color Candles
Alexey Viktorov
Indicators
This indicator changes the standard MetaTrader 5 candles to candles at the selected BID, ASK or Average price (BID+ASK)/2. Simply attach the indicator to the chart and select the prices to plot the candles or bars. Indicator Parameters ENUM_DRAW_TYPE - plot candles or bars on the chart For the price - the price for plotting the candles or bars The chart returns to its normal visualization mode after removing the indicator.
FREE
Ultron and Break even
Alexey Viktorov
Experts
Советник работает на пересечении двух Moving averages рассчитанных по ценам Open и Close. Но несмотря на простоту показывает неплохие результаты. Параметры: Time frame      — Период для расчёта Moving averages Period MA        — Период усреднения Moving averages Method MA       — Метод Moving averages Lot                   — Размер контракта Step averaging  — Шаг усреднения позиции Take profit        — в пунктах Magick number  —
FREE
Lazy Locker
Alexey Viktorov
Experts
The Expert Advisor trades only Forex currencies on hedge accounts. The strategy depends on the selected trading mode. Trade mode - Weekly/Daily. This means that the trading cycle is limited by a week or a day. Lot size - fixed lot size. Set manually. The bar number of open positions - bar index from the start of the selected trading period for opening Limit or Stop orders. In case of Weekly mode, Н4 bars are considered. In case of Daily, Н1 bars are considered. The closing hour of trade - keep i
Only Buy and only Sell
Alexey Viktorov
Experts
Советник написан по стратегии из видео. Советник можно поставить на два графика одной валютной пары назначив им разные Magic number и указав разные направления торговли параметром Direction of trade. Стратегия была незначительно изменена. В видео показано, что закрываются сделки без прибыли, так сказать в ноль. Этот советник каждый раз закрывает прибыль не меньше стоимости шага сетки. Ещё добавлена возможность установить размер прибыли при достижении которой советник закроет все позиции своего
Filter:
No reviews
Reply to review