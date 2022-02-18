Defender of the Deposit
- Alexey Viktorov
- Version: 1.20
- Updated: 18 February 2022
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму.
Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев.
Параметры советника и их назначение:
- What position is locked Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell.
- Magic number Magic number позиции которую локируем.
- Width lock Дистанция до локирующего ордера. По типу Stop loss. На этом расстоянии убыток будет зафиксирован отложенным ордером. В случае, если убыток уже больше чем это значение в пунктах, то ордер будет поставлен на расстоянии трейлинга, «Distance for trailing StopOrder».
- TakeProfit for StopOrder Take profit для локирующих ордеров.
- When to put breakeven Когда переводить лок.ордер в безубыток и ставить следующий лок
- Distance from breakeven Зазор на проскальзывание для закрытия в безубыток
- Distance for trailing StopOrder Дистанция на которой будет удерживаться локирующий ордер.
- Min profit or permissible loss Минимальная прибыль или допустимый убыток
- File prefix Префикс имени файла. Необходим если на одном символе локируются позиции с разными Magic numbers. Вообще запись в файл необходима для того, чтобы сохранить размер прибыли накопленной в результате закрытия локирующих позиций.
Самое приятное зрелище, это когда закрылась локирующая позиция и цена пошла в сторону уменьшения убытка подтягивая за собой отложенный ордер. Как только прибыль закрытых позиций будет больше или равен значению установленному параметром «Min profit or permissible loss» , работа советника считается выполненной.
В тестере с наступлением следующего дня будет поставлена ещё одна позиция и начнётся "разруливание" следующего лока.