Weighted WCCI

Стратегия форекс «Гора» основана на одном довольно сложном индикаторе. С его помощью генерируются вполне неплохие сигналы и, в принципе, автор указывал возможность торговли и на остальных инструментах, однако, мы решили взять изначальный вариант — торговлю только по GBP/USD. Так же следует сказать, что по ходу развития тренда торговая стратегия пропускает большое количество неплохих точек входа, но это только на первый взгляд. Фильтрация сигналов показала себя достаточно неплохо и в итоге торговать приходится нечасто, но с хорошим ожиданием прибыли.

