Gold spring

Описание стратегии:



Набор торгуемых валютных пар: GBPUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURJPY, AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, NZDUSD, NZDCAD, USDCAD, USDJPY



В момент открытия рынка после выходных, определяется на каких парах из списка цена прошла от открытия до закрытия недельной свечи более 2000 пунктов и открываем позицию в противоход недельному движению с целью забрать откат в 500 пунктов. Стоп не ставится.



Если цена пошла против позиции, то через каждые 200-300 пунктов (по умолчанию 250) открывается еще один дополнительный ордер, а тэйк профит по совокупной позиции, рассчитывается в зависимости от количества дополнительных позиций.

Если позиция не закрылась по тэйку в первые два дня, то дальше тэйк вручную надо поставить в безубыток (закрыть затянувшуюся сделку с нулевой прибылью)

Сделка не открывается, если в понедельник рынок открылся с гэпом в сторону входа более 150 пунктов.

Рекомендуемый лот - 0.1 на каждые 10.000 единиц депозита





По статистике, большинство сделок закрывается с первого ордера или в первые два дня. Очень редко может понадобиться 6 позиций для полного закрытия сделки.

Параметры советника:

Symbol selection mode - Режим выбора торгуемых валютных пар. Можно выбрать для торговли одну пару, только на графике которой установлен советник, или заполнив список пар в следующем поле, а так-же можно подготовить набор инструментов в окне "Market Watch" (Обзор рынка)



Set of currency pairs, separate by comma - Список пар.



Contract sise - Размер лота



Tacke profit - в котировках 5\3 знака



Minimum candle body - Минимальный размер тела закрытого недельного бара при достижении которого открывается позиция.



Maximum allowable Gap - Максимальный геп превышение которого запрещает открывать позицию.



Step averaging - Расстояние усреднения.



ID expert - Magic number



Важно: В тестере при визуальном режиме тестирования, Market Watch содержит только одну пару. Следовательно для теста в визуальном режиме можно выбрать только "List symbols" или "Current symbol". Запускать советник рекомендуется перед выходными.





