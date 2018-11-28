Gold spring
- Experts
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- Version: 1.20
- Updated: 7 June 2020
Описание стратегии:
Набор торгуемых валютных пар: GBPUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURJPY, AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, NZDUSD, NZDCAD, USDCAD, USDJPY
В момент открытия рынка после выходных, определяется на каких парах из списка цена прошла от открытия до закрытия недельной свечи более 2000 пунктов и открываем позицию в противоход недельному движению с целью забрать откат в 500 пунктов. Стоп не ставится.
Если цена пошла против позиции, то через каждые 200-300 пунктов (по умолчанию 250) открывается еще один дополнительный ордер, а тэйк профит по совокупной позиции, рассчитывается в зависимости от количества дополнительных позиций.
Если позиция не закрылась по тэйку в первые два дня, то дальше тэйк вручную надо поставить в безубыток (закрыть затянувшуюся сделку с нулевой прибылью)
Сделка не открывается, если в понедельник рынок открылся с гэпом в сторону входа более 150 пунктов.
Рекомендуемый лот - 0.1 на каждые 10.000 единиц депозита
По статистике, большинство сделок закрывается с первого ордера или в первые два дня. Очень редко может понадобиться 6 позиций для полного закрытия сделки.
Параметры советника:
- Symbol selection mode - Режим выбора торгуемых валютных пар. Можно выбрать для торговли одну пару, только на графике которой установлен советник, или заполнив список пар в следующем поле, а так-же можно подготовить набор инструментов в окне "Market Watch" (Обзор рынка)
- Set of currency pairs, separate by comma - Список пар.
- Contract sise - Размер лота
- Tacke profit - в котировках 5\3 знака
- Minimum candle body - Минимальный размер тела закрытого недельного бара при достижении которого открывается позиция.
- Maximum allowable Gap - Максимальный геп превышение которого запрещает открывать позицию.
- Step averaging - Расстояние усреднения.
- ID expert - Magic number
Важно:
- В тестере при визуальном режиме тестирования, Market Watch содержит только одну пару. Следовательно для теста в визуальном режиме можно выбрать только "List symbols" или "Current symbol".
- Запускать советник рекомендуется перед выходными.
Got error array out of range in 'Spring.mq5' (84, 71) when sticking to a chart.