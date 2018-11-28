Gold spring

Описание стратегии:

Набор торгуемых валютных пар: GBPUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURJPY, AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, NZDUSD, NZDCAD, USDCAD, USDJPY

В момент открытия рынка после выходных, определяется на каких парах из списка цена прошла от открытия до закрытия недельной свечи более 2000 пунктов и открываем позицию в противоход недельному движению с целью забрать откат в 500 пунктов. Стоп не ставится.

    Если цена пошла против позиции, то через каждые 200-300 пунктов (по умолчанию 250) открывается еще один дополнительный ордер, а тэйк профит по совокупной позиции, рассчитывается в зависимости от количества дополнительных позиций.
    Если позиция не закрылась по тэйку в первые два дня, то дальше тэйк вручную надо поставить в безубыток (закрыть затянувшуюся сделку с нулевой прибылью)
    Сделка не открывается, если в понедельник рынок открылся с гэпом в сторону входа более 150 пунктов.
    Рекомендуемый лот - 0.1 на каждые 10.000 единиц депозита


По статистике, большинство сделок закрывается с первого ордера или в первые два дня. Очень редко может понадобиться 6 позиций для полного закрытия сделки.

Параметры советника:

  • Symbol selection mode - Режим выбора торгуемых валютных пар. Можно выбрать для торговли одну пару, только на графике которой установлен советник, или заполнив список пар в следующем поле, а так-же можно подготовить набор инструментов в окне "Market Watch" (Обзор рынка)
  • Set of currency pairs, separate by comma - Список пар.
  • Contract sise - Размер лота
  • Tacke profit - в котировках 5\3 знака
  • Minimum candle body - Минимальный размер тела закрытого недельного бара при достижении которого открывается позиция.
  • Maximum allowable Gap - Максимальный геп превышение которого запрещает открывать позицию.
  • Step averaging - Расстояние усреднения.
  • ID expert - Magic number

Важно:

  1. В тестере при визуальном режиме тестирования, Market Watch содержит только одну пару. Следовательно для теста в визуальном режиме можно выбрать только "List symbols" или "Current symbol".
  2. Запускать советник рекомендуется перед выходными.


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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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2 (2)
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4.4 (5)
Indicators
This is an unusual representation of the Average Directional Movement Index. The indicator has been developed at the request of a trader and for the purposes of learning the development of indicators in MQL5. The line shows the same as the standard Average Directional Movement Index (ADX); The upward histogram shows the difference between +DI and -DI, when +DI is above -DI; The downward histogram shows the difference between +DI and -DI, when +DI is below -DI.
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3.56 (9)
Indicators
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5 (1)
Indicators
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Alexey Viktorov
Indicators
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The Trader
31
The Trader 2019.05.22 09:27 
 

Got error array out of range in 'Spring.mq5' (84, 71) when sticking to a chart.

[Deleted] 2019.01.07 20:12 
 

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