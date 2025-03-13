Copiador MT4

Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4

Este no es un simple copiador de operaciones que únicamente permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace!

🚀 ¡Pero Copiador hace mucho más! 🚀

📌 Descubre sus características y beneficios a continuación

🔹 FUNCIONALIDADES DESTACADAS:

Copiado entre brokers diferentes: Puedes copiar operaciones desde una cuenta en un broker hacia otra en un broker diferente. (Característica estándar en copiers).

Elección del punto de inicio del copiado: Decide desde qué operación comenzará a copiar el sistema (por ejemplo, a partir de la 4ª, 5ª, etc.).

Configuración flexible del tamaño de lote:

  • Puedes definir el tamaño del lote para la primera operación copiada.
  • Establece un multiplicador de lotes personalizado y no sigas el multiplicador del EA que estás copiando.

Copiado de múltiples símbolos con un solo gráfico abierto: No es necesario abrir múltiples gráficos, lo que optimiza los recursos del sistema.

Ideal para estrategias con Martingala o sin Martingala:
Si utilizas Expert Advisors (EAs) con estrategias Martingala o sin ella, pero quisieras haber abierto una operación en un nivel diferente, Copiador te permite hacerlo.

Baja latencia y ejecución rápida: Configura la velocidad de copiado para una ejecución casi instantánea.

🔹 MODO DE OPERACIÓN

1️⃣ MODO AUTOMÁTICO

  • El usuario elige desde qué operación comenzará a copiarse en la cuenta esclava (por ejemplo, a partir de la operación n.º 4).
  • Los tamaños de lote serán exactamente los mismos que en la cuenta maestra.

2️⃣ MODO PERSONALIZADO

  • Puedes definir el tamaño de lote de la primera operación copiada.
  • Establece un multiplicador de lotes si deseas un control más preciso sobre la gestión del riesgo y no seguir el multiplicador del EA original.

🔹 ¿CÓMO UTILIZAR COPIADOR?

📌 Configuración en la Cuenta Maestra (Master)

1️⃣ Adjunta el Copiador en cualquier gráfico en el broker X. (Se recomienda usar una cuenta demo para copiar las operaciones deseadas a una cuenta real, pero puedes copiar de real a real sin problema).
2️⃣ Selecciona el modo de operación: Master.
3️⃣ Configura la latencia: Se recomienda establecer un delay de 500 milisegundos para una ejecución rápida. (Valores más bajos aumentan la velocidad pero consumen más CPU).
4️⃣ Si tu broker usa prefijos o sufijos en los símbolos, agrégales en los ajustes (separados por comas).
5️⃣ Define un "GROUP NAME" en la configuración del Master (puedes asignarle cualquier nombre que desees).
6️⃣ Abre los gráficos en la cuenta demo y opera con un EA o manualmente. (Las operaciones que se abran en la cuenta demo comenzarán a copiarse en la cuenta real desde la operación número que configures en la utilidad.)

📌 Configuración en la Cuenta Esclava (Slave)

1️⃣ Abre una nueva terminal de MT4 en el broker donde quieres copiar las operaciones.
2️⃣ Abre cualquier gráfico, sin importar el activo ni el timeframe.
3️⃣ Adjunta el Copiador en el gráfico.
4️⃣ Selecciona el modo de operación: Slave.
5️⃣ Configura la latencia (se recomienda 500ms para una ejecución rápida).
6️⃣ Si tu broker usa prefijos o sufijos en los símbolos, agrégales en los ajustes.
7️⃣ En la configuración de Slave, establece el mismo "GROUP NAME" que configuraste en la cuenta Master.
8️⃣ Configura las reglas de copiado:

  • Modo Automático o Personalizado.
  • Copiar desde la operación X (Ejemplo: Si eliges "4", el copiador omitirá las tres primeras operaciones y copiará a partir de la cuarta).
  • Definir tamaño de lote inicial (independiente del tamaño en la cuenta maestra).
  • Establecer un multiplicador de lotes (personaliza la exposición al riesgo en la cuenta real).

📌 Las posiciones en la cuenta real se cerrarán automáticamente cuando se cierren en la cuenta demo.

🔹 CONCLUSIÓN

Copiador es una herramienta indispensable para traders que desean copiar operaciones entre cuentas de MetaTrader 4 con total flexibilidad. Ideal para quienes operan con EAs Martingala o buscan mayor control sobre el tamaño de lote y la gestión del riesgo.

📥 Descarga ahora y optimiza tu operativa en MT4! 🚀

📸 Consulta las capturas de pantalla para ver el funcionamiento en acción.


