Trend Scalp
- Experts
- Dmitry Shutov
- Version: 1.3
- Activations: 15
Общие сведения
- Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
- Идеален для быстрого разгона депозита!!!
- Подходит для мультивалютной торговли.
- Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда.
Принцип работы
- После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера.
- Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Sell.
- Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Buy.
- Если общая прибыль ордеров на покупку и на продажу превышает значение параметра Profit, советник закрывает данные ордера.
- Далее после сложных логических вычислений советник может закрыть ордер с самой отрицательной прибылью.
- Далее работа советника повторяется.
Рекомендации
- Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на разных валютных парах!!!
- Для уменьшения просадки рекомендую увеличить значение Steps = 0.005 или Steps = 0.01.
- Для уменьшения просадки рекомендую уменьшить значение Martingale = 1.1 или Martingale = 1.
Настройки
- Profit - значение общей прибыли ордеров по данной валютной паре на Buy и на Sell, при достижении которого происходит закрытие данных ордеров.
- Steps - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.
- Lot - объем ордеров.
- Martingale - параметр, увеличивающий объем последующих ордеров в Martingale раз.
Рекомендуемые входные параметры
- Profit = 10.
- Step = 0.002.
- Lot = 0.01.
- Martingale = 1.2.