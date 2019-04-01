Advanced Trend Finder Lite
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Advanced Trend Finder Lite follow trend. Color change trend changed.
Works in EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/USOIL/US500/USDJPY/USDCAD/JP225/USDTRY/USDMXN and all pairs
Best timeframes 5M/15M/1H/4H/DAILY
Signal on close of a bar.
DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint.
DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate
NOTE : TREND CHANGED FOLLOW ARROW
Settings :
No Settings, change color
Very good.