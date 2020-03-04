Sentinel Power
- Indicators
- Cumhur Yugnuk
- Version: 1.0
- Activations: 10
Sentinel Power follow trend. Color change trend changed.
Works in USDTRY/EURTRY/GOLD/SILVER/EURUSD/EURJPY/GBPUSD/EURGBP/GBPJPY/AUDJPY/AUDUSD/AUDCAD/US500/JP225 and all pairs
Best timeframes 5M/15M/1H/4H/DAILY
Signal on close of a bar.
DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint.
DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate
Settings
EmailOn : true/false
PushNotificationOn : true/false
SoundOn : true/false