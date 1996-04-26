Voodoo Scalper Bars
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Voodoo Scalper Bars enjoy scalping. Color change trend changed.
Works in EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/USOIL/US500/USDJPY/USDCAD/JP225/USDTRY/USDMXN and CFD's all pairs
The input parameters are optimized for all pairs best timeframes M1 and M5
Voodoo Scalper Bars used Bar Charts
Signal on close of a bar.
DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint.
DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate
NOTE : SCALPING COLOR CHANGED FOLLOW
Settings :
No Settings, change color