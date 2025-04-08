Cross MA EA
- Experts
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- Version: 1.0
Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him.
You can use it on all parities. No restrictions.
Settings
Buy Settings :
1.Moving Average Period
1.Moving Average Method
2.Moving Average Period
2.Moving Average Period
Buy Lot Size
Buy Stop Loss Level
Buy Take Profit Level
Sell Settings :
3.Moving Average Period
3.Moving Average Method
4.Moving Average Period
4.Moving Average Period
Sell Lot Size
Sell Stop Loss Level
Sell Take Profit Level
MT4 INDICATORS :
Advanced Trend Finder : https://www.mql5.com/en/market/product/36348
Advanced Trend Finder Lite : https://www.mql5.com/en/market/product/37319
Voodoo Scalper Bars : https://www.mql5.com/en/market/product/38533
Seashell Swing Trade : https://www.mql5.com/en/market/product/39863
MM Trend Direction : https://www.mql5.com/en/market/product/41005
Voodoo Scalper Bars : https://www.mql5.com/en/market/product/38533
Limitless Lite : https://www.mql5.com/en/market/product/45920
Seashell Swing Trade : https://www.mql5.com/en/market/product/39863
Sentinel Power : https://www.mql5.com/en/market/product/46944
Bzsz : https://www.mql5.com/en/market/product/49056
MT5 INDICATORS :
Sniper Trend Finder : https://www.mql5.com/en/market/product/37544
Crypto Trend Finder : https://www.mql5.com/en/market/product/37545
MT4 EXPERTS :
Pips XXL : https://www.mql5.com/en/market/product/50293
Two : https://www.mql5.com/en/market/product/48508
MACD Cross : https://www.mql5.com/en/market/product/41670
Project X Pro : https://www.mql5.com/en/market/product/41215
Project X : https://www.mql5.com/en/market/product/41214
MT5 EXPERTS :
Project X Pro EA : https://www.mql5.com/en/market/product/41217
Project X EA : https://www.mql5.com/en/market/product/41216
MACD Cross EA : https://www.mql5.com/en/market/product/41671
FREE EXPERTS :
Cross MA (MT4) : https://www.mql5.com/en/market/product/41025