Cross MA EA

Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him.

You can use it on all parities. No restrictions.

Settings 

Buy Settings :

1.Moving Average Period

1.Moving Average Method

2.Moving Average Period

2.Moving Average Period

Buy Lot Size

Buy Stop Loss Level

Buy Take Profit Level


Sell Settings :

3.Moving Average Period

3.Moving Average Method

4.Moving Average Period

4.Moving Average Period

Sell Lot Size

Sell Stop Loss Level

Sell Take Profit Level


MT4 INDICATORS :

Advanced Trend Finder        :  https://www.mql5.com/en/market/product/36348

Advanced Trend Finder Lite : https://www.mql5.com/en/market/product/37319

Voodoo Scalper Bars            : https://www.mql5.com/en/market/product/38533

Seashell Swing Trade           : https://www.mql5.com/en/market/product/39863

MM Trend Direction             : https://www.mql5.com/en/market/product/41005

Voodoo Scalper Bars            : https://www.mql5.com/en/market/product/38533

Limitless Lite                      : https://www.mql5.com/en/market/product/45920

Seashell Swing Trade           : https://www.mql5.com/en/market/product/39863

Sentinel Power                    : https://www.mql5.com/en/market/product/46944

Bzsz                                    : https://www.mql5.com/en/market/product/49056


MT5 INDICATORS :

Sniper Trend Finder  : https://www.mql5.com/en/market/product/37544

Crypto Trend Finder : https://www.mql5.com/en/market/product/37545


MT4 EXPERTS :

Pips XXL         : https://www.mql5.com/en/market/product/50293

Two               : https://www.mql5.com/en/market/product/48508

MACD Cross    : https://www.mql5.com/en/market/product/41670

Project X Pro : https://www.mql5.com/en/market/product/41215

Project X       : https://www.mql5.com/en/market/product/41214 


MT5 EXPERTS :

Project X Pro EA : https://www.mql5.com/en/market/product/41217

Project X EA       : https://www.mql5.com/en/market/product/41216

MACD Cross EA    : https://www.mql5.com/en/market/product/41671 


FREE EXPERTS :

Cross MA (MT4) : https://www.mql5.com/en/market/product/41025

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Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.57 (23)
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UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +300% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
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Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
5 (2)
Experts
Built to dominate the gold market. Official Information Seller profile Official channel User Guide LIMITED PRICE — $400 Aura Gold Pro Edition is available now for only $400 , but from September 1 , the price will increase to $999 . After September 1, the price will be more than double.  Don’t wait until the price goes up — secure your copy now for $400. Live Trading Signals  Roboforex https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523 ICTrading https://www.
Quantum iGold MT5
Yassine Mouhssine
4.54 (39)
Experts
Quantum iGold MT5 – Advanced AI Trading System (XAUUSD) Quantum iGold MT5 is a fully automated trading system built using advanced Artificial Intelligence techniques. It employs a hybrid neural architecture that integrates LSTM and Transformer models to analyze price behavior on XAUUSD . This structure enables the system to detect market patterns, adapt to volatility changes, and generate technically refined trading signals in real time. After purchase, please contact me via MQL5 private messa
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4.85 (505)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (4)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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Cross MA
Cumhur Yugnuk
2.5 (2)
Experts
Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Settings : Buy Settings 1.Moving Average Period 1.Moving Average Method 2.Moving Average Period 2.Moving Average Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings 3.Moving Average Period 3.Moving Average Method 4.Moving Average Period 4.Moving Average Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level Ve
FREE
Advanced Trend Finder
Cumhur Yugnuk
Indicators
Advanced Trend Finder follow trend. Color change trend changed. Works in EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/USOIL/US500/USDJPY/USDCAD/JP225/USDTRY/USDMXN and all pairs Best timeframes 5M/15M/1H/4H/DAILY Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate Settings SoundOn : true/false  EmailOn : true/false  PushNotificationOn : true/false  ver 1.1 update notes:  Added Alert Arr
Advanced Trend Finder Lite
Cumhur Yugnuk
5 (1)
Indicators
Advanced Trend Finder Lite follow trend. Color change trend changed. Works in EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/USOIL/US500/USDJPY/USDCAD/JP225/USDTRY/USDMXN and all pairs Best timeframes 5M/15M/1H/4H/DAILY Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate NOTE : TREND CHANGED FOLLOW ARROW Settings : No Settings, change color
Voodoo Scalper Bars
Cumhur Yugnuk
Indicators
Voodoo Scalper Bars enjoy scalping. Color change trend changed. Works in EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/USOIL/US500/USDJPY/USDCAD/JP225/USDTRY/USDMXN and CFD's all pairs The input parameters are optimized for all pairs best timeframes M1 and M5 Voodoo Scalper Bars used Bar Charts Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate NOTE : SCALPING COLOR CHANGED FOLLOW Setti
Seashell Swing Trade
Cumhur Yugnuk
Indicators
Seashell Swing Trade follow trend. Works in EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/USOIL/US500/USDJPY/USDCAD/JP225/USDTRY/USDMXN and all pairs Best timeframes M15 and H1 Signal on close of a bar. Indicator strategies 1. Use the arrows to change the color of the bars according to the Trade Direction in the left corner. 2. Use of the color changes of the bars in the same direction with respect to the Trade Direction in the left corner. 3. Use of Trade Direction changes in the left corner. No Settings
MM Trend Direction
Cumhur Yugnuk
Indicators
MM Trend Direction follow trend. Color change trend changed. Works in EURUSD/GBPUSD/AUDUSD/USDCHF/EURNZD/NZDUSD/SILVER/USOIL/US500/AUS200/USDTRY/EURTRY and all pairs Best timeframe 15M  Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate NOTE : COLOR CHANGED TREND CHANGED Settings : No Settings
Project X
Cumhur Yugnuk
Experts
Buy and sell settings fixed M15 (M1-M5-M15). expert advisor does not work in the upper time frames. Important: You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. You can use it on all parities. No restriction
Project X Pro
Cumhur Yugnuk
5 (1)
Experts
Buy and sell settings fixed M15 (M1-M5-M15). expert advisor does not work in the upper time frames. Important Main Trend Buy and Sell : You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. Pullback Buy and Sell
MACD Cross
Cumhur Yugnuk
Experts
Expert advisor based on your own personal MACD. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Buy Settings : Buy Fast EMA Period Buy Slow EMA Period Buy Signal Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings : Sell Fast EMA Period Sell Slow EMA Period Sell Signal Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level
Limitless Lite
Cumhur Yugnuk
Indicators
Limitless Lite follow trend. Color change trend changed. Works in EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/US500/USDCAD/JP225/USDTRY/USDMXN and all pairs Best timeframes 1H/4H/DAILY Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate NOTE : TREND CHANGED FOLLOW ARROW Settings : No Settings, change color
Sentinel Power
Cumhur Yugnuk
Indicators
Sentinel Power follow trend. Color change trend changed. Works in USDTRY/EURTRY/GOLD/SILVER/EURUSD/EURJPY/GBPUSD/EURGBP/GBPJPY/AUDJPY/AUDUSD/AUDCAD/US500/JP225 and all pairs Best timeframes 5M/15M/1H/4H/DAILY Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate Settings EmailOn : true/false  PushNotificationOn : true/false  SoundOn : true/false 
Two
Cumhur Yugnuk
Experts
Buy and sell best settings fixed H1 Important: You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. You can use it on all parities. No restrictions. Settings Buy Settings : Buy Equity Volume Percent (%) Buy Vol
Bzsz
Cumhur Yugnuk
Indicators
BZSZ (Buy Zone Sell Zone) follow trend. buy zone if price is above the line, sell zone if price is below the line Works in USDTRY/EURTRY/GOLD/SILVER/EURUSD/EURJPY/GBPUSD/EURGBP/GBPJPY/AUDJPY/AUDUSD/AUDCAD/US500/JP225 and all pairs Best timeframes  Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate No Settings
Pips XXL
Cumhur Yugnuk
Experts
Buy and sell settings fixed H1. expert advisor does work in the all time frames. Important Main Trend Buy and Sell :  You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. You can use it on all parities. No rest
Sniper Trend Finder
Cumhur Yugnuk
Indicators
Sniper Trend Finder follow trend. Color change trend changed. Works in EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/USOIL/US500/USDJPY/USDCAD/JP225/USDTRY/USDMXN and all pairs Best timeframes 5M/15M/1H/4H/DAILY Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate Settings No Settings, change color
Crypto Trend Finder
Cumhur Yugnuk
Indicators
Crypto Trend Finder follow trend. Color change trend changed. Works in BTCUSD/BABUSD/BSVUSD/ETHUSD/ETCUSD/BTGUSD/DSHUSD/ZECUSD/IOTUSD/XRPUSD and all crypto pairs Best timeframes 15M/30M/1H/4H/DAILY Note : Not use 1M/5M Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate Settings : No Settings, change color
Project X EA
Cumhur Yugnuk
Experts
Buy and sell settings fixed M15 (M1-M5-M15). expert advisor does not work in the upper time frames. Important: You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. You can use it on all parities. No restriction
Project X Pro EA
Cumhur Yugnuk
Experts
Buy and sell settings fixed M15 (M1-M5-M15). expert advisor does not work in the upper time frames. Important Main Trend Buy and Sell :  You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. Pullback Buy and Sel
MACD Cross EA
Cumhur Yugnuk
Experts
Expert advisor based on your own personal MACD. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Buy Settings : Buy Fast EMA Period Buy Slow EMA Period Buy Signal Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings : Sell Fast EMA Period Sell Slow EMA Period Sell Signal Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level
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