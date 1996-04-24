Crypto Trend Finder
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Crypto Trend Finder follow trend. Color change trend changed.
Works in BTCUSD/BABUSD/BSVUSD/ETHUSD/ETCUSD/BTGUSD/DSHUSD/ZECUSD/IOTUSD/XRPUSD and all crypto pairs
Best timeframes 15M/30M/1H/4H/DAILY
Note : Not use 1M/5M
Signal on close of a bar.
DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint.
DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate
Settings :
No Settings, change color