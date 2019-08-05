Cross MA
- Experts
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- Version: 1.3
- Updated: 23 March 2020
Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him.
You can use it on all parities. No restrictions.
Settings :
Buy Settings
1.Moving Average Period
1.Moving Average Method
2.Moving Average Period
2.Moving Average Period
Buy Lot Size
Buy Stop Loss Level
Buy Take Profit Level
Sell Settings
3.Moving Average Period
3.Moving Average Method
4.Moving Average Period
4.Moving Average Period
Sell Lot Size
Sell Stop Loss Level
Sell Take Profit Level
Version 1.2 :
Money Management Martingale was removed.
Version 1.3 :
Added take open positions after closed candle
MT4 INDICATORS :
Advanced Trend Finder : https://www.mql5.com/en/market/product/36348
Advanced Trend Finder Lite : https://www.mql5.com/en/market/product/37319
Voodoo Scalper Bars : https://www.mql5.com/en/market/product/38533
Seashell Swing Trade : https://www.mql5.com/en/market/product/39863
MM Trend Direction : https://www.mql5.com/en/market/product/41005
Voodoo Scalper Bars : https://www.mql5.com/en/market/product/38533
Limitless Lite : https://www.mql5.com/en/market/product/45920
Seashell Swing Trade : https://www.mql5.com/en/market/product/39863
Sentinel Power : https://www.mql5.com/en/market/product/46944
Bzsz : https://www.mql5.com/en/market/product/49056
MT5 INDICATORS :
Sniper Trend Finder : https://www.mql5.com/en/market/product/37544
Crypto Trend Finder : https://www.mql5.com/en/market/product/37545
MT4 EXPERTS :
Pips XXL : https://www.mql5.com/en/market/product/50293
Two : https://www.mql5.com/en/market/product/48508
MACD Cross : https://www.mql5.com/en/market/product/41670
Project X Pro : https://www.mql5.com/en/market/product/41215
Project X : https://www.mql5.com/en/market/product/41214
MT5 EXPERTS :
Project X Pro EA : https://www.mql5.com/en/market/product/41217
Project X EA : https://www.mql5.com/en/market/product/41216
MACD Cross EA : https://www.mql5.com/en/market/product/41671
FREE EXPERTS :
Cross MA (MT5) : https://www.mql5.com/en/market/product/41672
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