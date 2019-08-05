Cross MA

2.5

Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him.

You can use it on all parities. No restrictions.

Settings :

Buy Settings

1.Moving Average Period

1.Moving Average Method

2.Moving Average Period

2.Moving Average Period

Buy Lot Size

Buy Stop Loss Level

Buy Take Profit Level


Sell Settings

3.Moving Average Period

3.Moving Average Method

4.Moving Average Period

4.Moving Average Period

Sell Lot Size

Sell Stop Loss Level

Sell Take Profit Level


Version 1.2 :

Money Management Martingale was removed.

Version 1.3 :

Added take open positions after closed candle


MT4 INDICATORS :

Advanced Trend Finder        :  https://www.mql5.com/en/market/product/36348

Advanced Trend Finder Lite : https://www.mql5.com/en/market/product/37319

Voodoo Scalper Bars            : https://www.mql5.com/en/market/product/38533

Seashell Swing Trade           : https://www.mql5.com/en/market/product/39863

MM Trend Direction             : https://www.mql5.com/en/market/product/41005

Voodoo Scalper Bars            : https://www.mql5.com/en/market/product/38533

Limitless Lite                      : https://www.mql5.com/en/market/product/45920

Seashell Swing Trade           : https://www.mql5.com/en/market/product/39863

Sentinel Power                    : https://www.mql5.com/en/market/product/46944

Bzsz                                    : https://www.mql5.com/en/market/product/49056


MT5 INDICATORS :

Sniper Trend Finder  : https://www.mql5.com/en/market/product/37544

Crypto Trend Finder : https://www.mql5.com/en/market/product/37545


MT4 EXPERTS :

Pips XXL         : https://www.mql5.com/en/market/product/50293

Two               : https://www.mql5.com/en/market/product/48508

MACD Cross    : https://www.mql5.com/en/market/product/41670

Project X Pro : https://www.mql5.com/en/market/product/41215

Project X       : https://www.mql5.com/en/market/product/41214 


MT5 EXPERTS :

Project X Pro EA : https://www.mql5.com/en/market/product/41217

Project X EA       : https://www.mql5.com/en/market/product/41216

MACD Cross EA    : https://www.mql5.com/en/market/product/41671 


FREE EXPERTS :

Cross MA (MT5) :   https://www.mql5.com/en/market/product/41672

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Two
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Experts
Buy and sell best settings fixed H1 Important: You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. You can use it on all parities. No restrictions. Settings Buy Settings : Buy Equity Volume Percent (%) Buy Vol
Bzsz
Cumhur Yugnuk
Indicators
BZSZ (Buy Zone Sell Zone) follow trend. buy zone if price is above the line, sell zone if price is below the line Works in USDTRY/EURTRY/GOLD/SILVER/EURUSD/EURJPY/GBPUSD/EURGBP/GBPJPY/AUDJPY/AUDUSD/AUDCAD/US500/JP225 and all pairs Best timeframes  Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate No Settings
Pips XXL
Cumhur Yugnuk
Experts
Buy and sell settings fixed H1. expert advisor does work in the all time frames. Important Main Trend Buy and Sell :  You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. You can use it on all parities. No rest
Sniper Trend Finder
Cumhur Yugnuk
Indicators
Sniper Trend Finder follow trend. Color change trend changed. Works in EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/USOIL/US500/USDJPY/USDCAD/JP225/USDTRY/USDMXN and all pairs Best timeframes 5M/15M/1H/4H/DAILY Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate Settings No Settings, change color
Crypto Trend Finder
Cumhur Yugnuk
Indicators
Crypto Trend Finder follow trend. Color change trend changed. Works in BTCUSD/BABUSD/BSVUSD/ETHUSD/ETCUSD/BTGUSD/DSHUSD/ZECUSD/IOTUSD/XRPUSD and all crypto pairs Best timeframes 15M/30M/1H/4H/DAILY Note : Not use 1M/5M Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate Settings : No Settings, change color
Project X EA
Cumhur Yugnuk
Experts
Buy and sell settings fixed M15 (M1-M5-M15). expert advisor does not work in the upper time frames. Important: You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. You can use it on all parities. No restriction
Project X Pro EA
Cumhur Yugnuk
Experts
Buy and sell settings fixed M15 (M1-M5-M15). expert advisor does not work in the upper time frames. Important Main Trend Buy and Sell :  You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. Pullback Buy and Sel
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Cumhur Yugnuk
Experts
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AscendCapital
2364
AscendCapital 2024.02.19 21:15 
 

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hwschmidt
258
hwschmidt 2023.03.10 21:09 
 

Habe meine ersten positiven Ergebnisse für EURUSD im Optimierer gefunden. Werde im Live-Konto bei kleiner Lotgöße mal testen. Leider kein Comment zur Verfügung für bessere Übersicht und spätere Auswertung. Eine gute Idee die BUY und SELL Ordern unterschiedlich zu platzieren.

Patrick Boris Labeau
382
Patrick Boris Labeau 2021.08.31 03:41 
 

Merçi pour vos EA

Martin Daugaard
652
Martin Daugaard 2020.12.19 17:39 
 

Ikke nok præstation, vurderingen er derfor under den middelmådige robot og får to stjerner fra mig

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