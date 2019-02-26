Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индикаторов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1.Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализованы два режима работы: режим обычного входа и режим консервативного входа. Переключение между режимами происходит автоматически, если пользователь не выбрал иное. Робот способен переждать длительную просадку без полной потери депозита и приумножить депозит после завершения просадки в полностью автоматическом режиме. Для описания смысла и необходимости переключения режимов входа в сделки я создал отдельный блог <будет чуть позже>. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста. Настоятельно не рекомендую менять настройки. Только вам нужно выставить значение стартового депозита, от которого первоначально будет считаться общая просадка и для четырехзначных котировок нужно поставить значения StopLoss и TrallingStop в 10 раз меньше.Кроме этого можно выставить время работы по времени сервера вашего брокера, но улучшения от этого я не заметил. Сделки закрываются по трейлинг-стопу. Время работы (Start houre и End houre) влияет только на открытие новых ордеров. Открытая позиция сопровождается круглосуточно.

Важно! На каком бы графике вы не запустили робота, он всегда обрабатывает пару EurUsd на таймфрейме H1

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Профитов всем!





Параметры

Lot – размет лота при отказе от автоматического расчета

AutoLot – флаг автоматического расчета лота

Risk – риск на сделку для автоматического расчета лота

Slippage — проскальзывание

Start houre — час начала работы

End houre — час завершения работы

Stop loss — стоп-лосс

Traling stop – трейлинг стоп

Automatic mode swiching — флаг автоматического переключения режимов (Normal mode / Conservativ mode)

Total loss — суммарная просадка, по достижении которой происходит переключение в консервативный режим

Initial deposit - стартовый депозит для начального расчета общей просадки

Normal mode — включение обычного режима (исключительно)

Conservativ mode — включение консервативного режима (исключительно)

X distance for lable,

Y distance for lable - координаты начала текста на экране "Standard Oscilators ..."

Text size for lable,

Text color for lable - параметры текста на экране





Если есть вопросы по использованию Initial deposit, загляните, пожалуйста, в блог