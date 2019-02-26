Standard Oscilators

Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индикаторов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1.Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализованы два режима работы: режим обычного входа и режим консервативного входа. Переключение между режимами происходит автоматически, если пользователь не выбрал иное. Робот способен переждать длительную просадку без полной потери депозита и приумножить депозит после завершения просадки в полностью автоматическом режиме. Для описания смысла и необходимости переключения режимов входа в сделки я создал отдельный блог <будет чуть позже>. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста. Настоятельно не рекомендую менять настройки. Только вам нужно выставить значение стартового депозита, от которого первоначально будет считаться общая просадка и для четырехзначных котировок нужно поставить значения StopLoss и TrallingStop в 10 раз меньше.Кроме этого можно выставить время работы по времени сервера вашего брокера, но улучшения от этого я не заметил. Сделки закрываются по трейлинг-стопу. Время работы (Start houre и End houre) влияет только на открытие новых ордеров. Открытая позиция сопровождается круглосуточно.

Важно! На каком бы графике вы не запустили робота, он всегда обрабатывает пару EurUsd на таймфрейме H1

Всегда готов ответить на ваши вопросы, обращайтесь, пожалуйста.

Профитов всем!


Параметры

Lotразмет лота при отказе от автоматического расчета

AutoLotфлаг автоматического расчета лота

Riskриск на сделку для автоматического расчета лота

Slippage — проскальзывание

Start houre — час начала работы

End houre — час завершения работы

Stop loss — стоп-лосс

Traling stopтрейлинг стоп

Automatic mode swiching — флаг автоматического переключения режимов (Normal mode / Conservativ mode)

Total loss — суммарная просадка, по достижении которой происходит переключение в консервативный режим

Initial deposit - стартовый депозит для начального расчета общей просадки

Normal mode — включение обычного режима (исключительно)

Conservativ mode — включение консервативного режима (исключительно)

X distance for lable,

Y distance for lable - координаты начала текста на экране "Standard Oscilators ..."

Text size for lable,

Text color for lable - параметры текста на экране


Если есть вопросы по использованию Initial deposit, загляните, пожалуйста, в блог

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