Индикатор ForexMarshalsBars относится к группе трендовых индикаторов. Он дает возможность принимать правильные решения о входе в рынок или выходе из него и через его настройки указывает, следует ли открывать длинную или короткую позицию для получения прибыли.

Вы должны понимать, на чем основываются сигналы, которые дает вам индикатор. Прежде всего надо запомнить то, что лучше всего использовать сразу несколько индикаторов, чтобы уменьшить свои риски и только так вам удастся получить более точную картину рынка. Индикатор работает на законах математики, это программа по тематике торговли на валютном рынке. Для вас был разработан удобный интерфейс, который в понятном вам формате демонстрирует результаты некоторых вычислений.Для того чтобы проанализировать выбранный вами торговый инструмент, индикатор применяет математические алгоритмы, а результат демонстрирует вам в виде графиков, столбиков и прочих интуитивно понятных сигналов.Все расчёты осуществляются внутри индикатора с помощью запрограммированных математических формул. После завершения расчётов индикатор формирует сигнал на покупку, продажу либо изменение направления тренда

Главным преимуществом работы с торговыми индикаторами является возможность игнорировать свое психоэмоциональное состояние. Индикатор – это программа, работающая на основе данных и математических формул. Все строго рационально, в отличие от человека. Существует даже специальный термин, обозначающий индикаторные стратегии – механические. То есть, торгуя с использованием индикаторов, вы исключаете воздействие на ваши торговые решения иррациональных психологических факторов.

Индикатор тренда – пользуются большой популярностью и среди новичков, и среди успешных трейдеров-специалистов. Их отличительные особенности таковы:

Они слегка запаздывают – следуют за ценой. Если осцилляторы часто обгоняют график в своих прогнозах, предсказывают дальнейшее движение, пусть и ненамного, но опережая его, то трендовые меняют направление уже после того, как произошел разворот. Они помогают определить текущее направление тенденции, подтверждают точность анализа рынка. Или опровергают её.

Трендовые индикаторы работают хорошо именно тогда, когда есть чётко выраженная тенденция на том таймфрейме, где их используют.

Трендовый индикатор ForexMarshalsBars – тот, который помогает определить направление тренда. Пользоваться его сигналами на покупку или продажу можно только при ярко выраженной тенденции. Также их можно использовать для подтверждения перемены направления рынка

Стоит отметить, что стандартные параметры вряд ли дадут нужную результативность. Поэтому экспериментируйте; подбирайте настройки в зависимости, например, времени торговли или валютной пары, её активности. Если последняя имеет сильную волатильность, то предпочтительнее применять более высокие значения, - это оградит от лишнего «шума» (ложных сигналов на вход).

Рынок Форекс движется спонтанно и часто движется в никуда или в сторону без реального направления, но инвесторы получают большую часть прибыли от колебаний тренда. ForexMarshalsBars указывает направление цены и определяет продолжение тренда или его обратную. Он сигнализирует об изменении стоимости конвертации и предвидит движущую силу будущего направления рынка.

Описание настроек: period - период индикатора

useClose - расчет индикатора по ценам закрытия

width - толщина линий индикатора

shift_signals - номер бара для формирования сигнала

Alerts - включить диалоговое окно, содержащее пользовательские данные

Text_BUY - пользовательский текст для сигнала на покупку

Text_SELL - пользовательский текст для сигнала на продажу

Send_Mail - отсылать электронные письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта"

subject - заголовок электронного письма

Send_Notification - отсылать уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".



