Crazy Boom

Перед вами один из самых мощных советников. Эксперт использует по максимуму те возможности тренда, которые трейдер не может заметить и, соответственно среагировать на них. Это позволяет роботу действовать в 3 раза эффективнее. Конечно, не все брокеры приветствуют скальпинг-стратегии, поэтому  Crazy BOOM можно назвать узко профессиональным инструментов биржевой торговли. 

Crazy BOOM — это доступный и удобный робот для начинающих участников биржевой торговли, ведь он позволяет работать и получать доход с минимальными потерями. Для профессионалов Форекс — это мощный и эффективный инструмент, обеспечивающий стабильный доход и максимальное приумножение финансового капитала. Crazy BOOM — это доступный и удобный робот для начинающих участников биржевой торговли, ведь он позволяет работать и получать доход с минимальными потерями. Уникальность системы Crazy BOOM заключается в универсальном использовании, торговый робот могут использовать и новички рынка — они оценят простоту управления и надежность; и опытные трейдеры, для которых важны стабильность и приумножение капитала. 

Перед вами безиндикаторные cоветник не использующие в своем алгоритме сверку с показаниями индикаторов. Торговый робот на основе усреднения. торгующую одновременно в двух направлениях (покупает и продает). Одновременно не могут приносить прибыль разнонаправленные позиции и одна из открытых позиций обязательно пойдет в убыток. При наличии убыточной позиции используется лок (замок). В свою очередь, если локирующая позиция не выполнила свою роль и котировка развернулась, используется вывод в без убыток, по системе усреднения, отложенными ордерами. 

Робот использует скальпинговые стратегии для определения точек входа, что увеличивает эффективность торговли


Описание настроек советника:

  • TakeProfit = 3; - уровень прибыли в пунктах;
  • Lock_Level = 22; - расстояние для выставления локирующих ордеров, в пунктах;
  • coef_l = 1.8; - коэффициент умножения лотов ордеров лока;
  • TakeProfit_Av = 10; - суммарный уровень прибыли всех открытых ордеров;
  • AV_Level = 50; - расстояние для срабатывания усредняющего ордера, в пунктах;
  • OR_Level = 24; - расстояние от текущей цены к уровню выставления отложенного ордера усреднения;
  • coef_av = 2.0; - коэффициент умножения лотов ордеров усреднения;
  • Lots = 0; - объем ордеров, при = 0 работает ММ;
  • Risk = 0.3; - процентный уровень для работы ММ;
  • Choice_method = false; - метод работы ММ, от свободных средств или от баланса;
  • NumberOfTry = 5; - количество торговых попыток при реквотах брокера;
  • Slippage = 3; - уровень проскальзывания;
  • MagicNumber = 1975; - магический номер ордеров;
  • MarketWatch = false; - выставление уровней прибыли и убытка методом модификаций.
  • Show_Information - включить или выключить информационное табло и комментарии;
  • CommentsCount - количество комментариев;
  • StopLoss_Percent - уровень убытка, в процентах;
  • color_background - цвет фона;
  • color_text - цвет текста;
  • color_negative - цвет отрицательных значений;
  • color_positive - цвет положительных значений;
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Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Experts
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Experts
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Goldbot One MT4
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5 (5)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Buy Goldbot One and choose 1 EA for free!! (for 2 trade accounts) JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Ultimate Combo Deal   ->   click here Introducing   Goldbot One , a highly sophisticated trading robot engineered for the gold market. With its focus on breakout trading, Goldbot One leverages both support and resistance levels to identify prime trading opportunities. This expert advisor is crafted for traders who seek
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
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Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Experts
Trust EA   is a real trader's tool, working on a clear principle, with its advantages and disadvantages, so it will not suit everyone, but for some users it can become the best trading robot. * Limited special offer - 50% off the full price of the product. Only 5 copies at this price. The final price is 997$ * Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Logic I have been working with algorithmic trading systems since 2015, and in my experience, systems with
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Experts
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Experts
Algorithmic Trading  based on Supply and Demand Principles.  Super High Quality Software that covers all trading styles Manual, Semi-Auto and Full-Auto. Now trading Becomes Effortless, offering full control over your trading strategy through a User-Friendly graphical Trading Panel. Through various settings and customization options, every trader can create a strategy that fits their own needs and personal trading style. It is offering limitless possibilities and this is the magic of this unique
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