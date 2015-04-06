Crazy Boom
- Experts
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- Version: 2.0
- Activations: 20
Перед вами один из самых мощных советников. Эксперт использует по максимуму те возможности тренда, которые трейдер не может заметить и, соответственно среагировать на них. Это позволяет роботу действовать в 3 раза эффективнее. Конечно, не все брокеры приветствуют скальпинг-стратегии, поэтому Crazy BOOM можно назвать узко профессиональным инструментов биржевой торговли.
Crazy BOOM — это доступный и удобный робот для начинающих участников биржевой торговли, ведь он позволяет работать и получать доход с минимальными потерями. Для профессионалов Форекс — это мощный и эффективный инструмент, обеспечивающий стабильный доход и максимальное приумножение финансового капитала. Crazy BOOM — это доступный и удобный робот для начинающих участников биржевой торговли, ведь он позволяет работать и получать доход с минимальными потерями. Уникальность системы Crazy BOOM заключается в универсальном использовании, торговый робот могут использовать и новички рынка — они оценят простоту управления и надежность; и опытные трейдеры, для которых важны стабильность и приумножение капитала.
Перед вами безиндикаторные cоветник не использующие в своем алгоритме сверку с показаниями индикаторов. Торговый робот на основе усреднения. торгующую одновременно в двух направлениях (покупает и продает). Одновременно не могут приносить прибыль разнонаправленные позиции и одна из открытых позиций обязательно пойдет в убыток. При наличии убыточной позиции используется лок (замок). В свою очередь, если локирующая позиция не выполнила свою роль и котировка развернулась, используется вывод в без убыток, по системе усреднения, отложенными ордерами.
Робот использует скальпинговые стратегии для определения точек входа, что увеличивает эффективность торговли
Описание настроек советника:
- TakeProfit = 3; - уровень прибыли в пунктах;
- Lock_Level = 22; - расстояние для выставления локирующих ордеров, в пунктах;
- coef_l = 1.8; - коэффициент умножения лотов ордеров лока;
- TakeProfit_Av = 10; - суммарный уровень прибыли всех открытых ордеров;
- AV_Level = 50; - расстояние для срабатывания усредняющего ордера, в пунктах;
- OR_Level = 24; - расстояние от текущей цены к уровню выставления отложенного ордера усреднения;
- coef_av = 2.0; - коэффициент умножения лотов ордеров усреднения;
- Lots = 0; - объем ордеров, при = 0 работает ММ;
- Risk = 0.3; - процентный уровень для работы ММ;
- Choice_method = false; - метод работы ММ, от свободных средств или от баланса;
- NumberOfTry = 5; - количество торговых попыток при реквотах брокера;
- Slippage = 3; - уровень проскальзывания;
- MagicNumber = 1975; - магический номер ордеров;
- MarketWatch = false; - выставление уровней прибыли и убытка методом модификаций.
- Show_Information - включить или выключить информационное табло и комментарии;
- CommentsCount - количество комментариев;
- StopLoss_Percent - уровень убытка, в процентах;
- color_background - цвет фона;
- color_text - цвет текста;
- color_negative - цвет отрицательных значений;
- color_positive - цвет положительных значений;