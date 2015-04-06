Перед вами один из самых мощных советников. Эксперт использует по максимуму те возможности тренда, которые трейдер не может заметить и, соответственно среагировать на них. Это позволяет роботу действовать в 3 раза эффективнее. Конечно, не все брокеры приветствуют скальпинг-стратегии, поэтому Crazy BOOM можно назвать узко профессиональным инструментов биржевой торговли.

Crazy BOOM — это доступный и удобный робот для начинающих участников биржевой торговли, ведь он позволяет работать и получать доход с минимальными потерями. Для профессионалов Форекс — это мощный и эффективный инструмент, обеспечивающий стабильный доход и максимальное приумножение финансового капитала. Crazy BOOM — это доступный и удобный робот для начинающих участников биржевой торговли, ведь он позволяет работать и получать доход с минимальными потерями. Уникальность системы Crazy BOOM заключается в универсальном использовании, торговый робот могут использовать и новички рынка — они оценят простоту управления и надежность; и опытные трейдеры, для которых важны стабильность и приумножение капитала.

Перед вами безиндикаторные cоветник не использующие в своем алгоритме сверку с показаниями индикаторов. Торговый робот на основе усреднения. торгующую одновременно в двух направлениях (покупает и продает). Одновременно не могут приносить прибыль разнонаправленные позиции и одна из открытых позиций обязательно пойдет в убыток. При наличии убыточной позиции используется лок (замок). В свою очередь, если локирующая позиция не выполнила свою роль и котировка развернулась, используется вывод в без убыток, по системе усреднения, отложенными ордерами.

Робот использует скальпинговые стратегии для определения точек входа, что увеличивает эффективность торговли





Описание настроек советника: