ALT Income

Winter Ivan Akimov Experts

Принцип работы советника основан на открытии сделок при получении сигнала от своих индикаторов. Закрытие происходит при поступлении противоположного сигнала. Настройки упрощены до минимума, можно выставить только рабочий лот. Советник настроен на работу на паре EUR/USD, таймфреймы M5, M15, M30, H1 Советник не использует в торговле, мартингейл и усреднение. Мониторинг советника https://www.mql5.com/ru/signals/795297