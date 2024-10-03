ALT Income



ALT Income - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5. 

Рекомендованные условия торговли при плече 1:500

  • Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) . 
  • Процент загруженного депозита при продаже -   MaxRiskSELL   от 1 до 15;  
  • Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0;

Рекомендованные условия торговли при плече  1:40

  • Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) . 
  • Процент загруженного депозита при продаже -   MaxRiskSELL   от 1 до 50;  
  • Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 200.0;


    Вся остальная  информация  в скриншотах или при самостоятельном тестировании .















































































































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    Golden Moon Scalper
    Nguyen Hang Hai Ha
    2.8 (5)
    Experts
    Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
    AFTrade Scalper MT4 EA
    Achmad Fathoni
    5 (2)
    Experts
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    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.7 (1091)
    Experts
    EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    Experts
    Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
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