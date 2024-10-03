ALT Income
- Experts
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- Version: 5.0
- Updated: 3 October 2024
- Activations: 5
ALT Income - Автоматизированный советник. Написан для пары EURUSD. . Торгует на тайм фрейме M5.
Рекомендованные условия торговли при плече 1:500
- Минимальный депозит - 100 условных единиц (EUR, USD) .
- Процент загруженного депозита при продаже - MaxRiskSELL от 1 до 15;
- Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0;
Рекомендованные условия торговли при плече 1:40
- Минимальный депозит - 100 условных единиц (EUR, USD) .
- Процент загруженного депозита при продаже - MaxRiskSELL от 1 до 50;
- Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 200.0;
Вся остальная информация в скриншотах или при самостоятельном тестировании .