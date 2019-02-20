Технический индикатор Forex ForexMarshalsTrend - это уникальный, эксклюзивный и прорывной финансовый инструмент, основанный на сложном математическом алгоритме колебаний стоимости конвертации цены, который способен прогнозировать дальнейшие изменения цены. Индикатор относится к группе трендовых индикаторов. Он предоставляет возможность принимать правильные решения о своевременном входе или выходе из рынка и в своих настройках указывает, следует ли открывать длинную или короткую позицию для получения прибыли.

Рынок движется периодически и очень часто он движется в никуда или вбок без какого-либо конкретного направления, но трейдеры получают наибольшую прибыль от колебаний тренда. ForexMarshalsTrend указывает направление цены и определяет продолжение тренда или его разворот. Он сигнализирует об изменении цены конвертации и предвидит движущую силу будущего направления рынка.Использовать ForexMarshalsTrend чрезвычайно просто - нужно просто следовать его цвету. Нулевой уровень является первой ключевой точкой индикатора. Чтобы войти в рынок в правильном направлении, необходимо дождаться закрытия первого единственного столбца индикатора выше или ниже нулевого уровня. Зеленые и красные столбцы индикатора отражают фактический график колебаний рынка. Когда цена повышается, фактический график колебаний рынка повышается, и все столбцы индикатора находятся выше нулевого уровня. И наоборот - когда цена снижается, фактический график колебаний рынка падает, и все столбцы индикатора находятся ниже нулевого уровня. Другими словами - зеленый цвет указывает на то, что вы должны купить, а красный цвет указывает на то, что вы должны продать. Этот индикатор открывается в отдельном окне, которое дает вам возможность использовать (если хотите) дополнительные индикаторы вместе, чтобы еще более точно прогнозировать поведение цены. Второй ключевой момент заключается в том, что столбцы индикатора имеют одинаковый размер, и в них нет уровней перекупленности и перепроданности. Многие трейдеры (которые используют индикаторы с уровнями перекупленности и перепроданности) сталкиваются с общими вопросами, когда индикатор(ы) используют на этих уровнях перекупленности или перепроданности - это обратная точка или нет? если нет - то когда произойдет этот переворот? Очень часто, когда эти индикаторы достигают уровня перекупленности или перепроданности, фактическое движение цены продолжает расти или падать. И многие трейдеры закрывают свои сделки раньше, чем это необходимо. С нашим индикатором ForexMarshalsTrend вы можете забыть об этой проблеме - потому что, когда цена продолжит расти - столбцы индикатора будут продолжать появляться выше нулевого уровня один за другим, а когда цена продолжит падать - столбцы индикатора будут продолжать появляться ниже нулевого уровня. Это поможет вам получать прибыль в полном объеме каждый раз.

Третий ключевой момент - все о расхождении. Невозможно предсказать расхождение. Большинство трейдеров закрывают свои сделки, когда видят, что индикатор, который они используют, показывает первый сигнал разворота - это нормальный способ торговли. Через некоторое время они понимают, что дивергенция произошла, и значительная часть прибыли теряется. Это происходит потому, что вы можете увидеть расхождение только после того, как оно действительно произошло. Поскольку столбцы индикатора полностью отражают направление движения цены пары от ее начала до конца, вы уже понимаете, что дивергенции нет места, когда вы используете наш индикатор ForexMarshalsTrend.





Описание настроек: Forex - аналитический период индикатора

Marshals - логарифмический период индикатора

Trend - настройка анализа тренда

Alerts - включить диалоговое окно, содержащее пользовательские данные

Text_BUY - пользовательский текст для сигнала на покупку

Text_SELL - пользовательский текст для сигнала на продажу

Send_Mail - отсылать электронные письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта"

subject - заголовок электронного письма

Send_Notification - отсылать уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".























































































































































































































