Технический индикатор Awesome Oscillator является классической реализацией торгового подхода Билла Вильямса. Индикатор имеет те же параметры что и интерпретация в МТ5 (отображает дельту между МА с периодом 5 и 34 рассчитанную по средним ценам). Ключевым отличием является графическое отображение каждого торгового сигнала, что позволяет более качественно провести анализ актива и получить звуковое оповещение о появлении сигнала.

Торговые сигналы индикатора:

1. Crossed zero line: данный торговый сигнал возникает в момент пробития гистограмм индикатора нулевой линии. Это свидетельствует о пересечении Fast и Slow МА с периодом 5 и 34 соответственно, по которым строятся гистограммы. Пересечение свидетельствует о смене тренда на рынке.

2. 3rd histogram: классический сигнал «второй мудрец» согласно Теории Хаоса Билла Вильямса. Сигнал отображает направленное движение в восходящей или нисходящей фазе рынка. То есть отображает три последовательных восходящих/нисходящих гистограммы для восходящего/нисходящего направления индикатора. Три направленные гистограммы отображают расширение значений между МА, что дополнительно указывает на силу тренда. Таким образом, сигнал к покупкам возникает только тогда, когда 3 подряд гистограммы демонстрируют восходящую динамику и находятся выше нулевой линии (для продаж зеркальная ситуация). Это своего рода подтверждающий фильтр предыдущего сигнала.

3. Saucer: классический торговый сигнал OA. Отображает смену направления гистограмм и тем самым подтверждают окончание краткосрочной коррекционной фазы. Является сигналом для дополнительного входа или коррекции текущих целевых уровней.

4. Divergence: классический коррекционный торговый сигнал. Указывает на расхождение/схождение котировок финансового актива с гистограммами индикатора AO. Важно: дивергенция определяется по факту и рисуется на локальных минимумах/максимумах свечи и гистограмм. Дивергенция не перерисовывается и учитывает только движение выше нулевой линии. То есть расхождение/схождение котировок должно образовываться в одной рыночной фазе.

Способы применения :

Индикатор является вспомогательным инструментом для анализа и нуждается в дополнительных трендовых инструментах, если вы работаете на пробой. Если же торговать на коррекциях, то данный индикатор отлично справляется с этой задачей. Сигнал «Crossed zero line» является сигналом смены тренда, а «3rd histogram» подтверждает его и является первым сигналом на добавление позиций. «Saucer» необходимо использовать на второе добавление полиций или фиксации ранее открытых сделок в случае обратного сигнала.

Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи





Совет:

Так как идея индикатора принадлежит Биллу Вильямсу, я рекомендую применять его с другими индикаторами данного трейдера. AO отлично комбинирует с техническим индикатором Alligator позволяя расширить список получаемых сигналов. Также рекомендую обращать внимание на импульс по гистограммам. Если гистограммы Awesome Oscillator в текущем моменте значительно откланяются от предыдущего диапазона, то это свидетельствует о сильном направленном движении, против которого торговать не стоит. Но если котировки демонстрируют новый максимум / минимум, а гистограммы AO находятся в среднем диапазоне, то стоит ожидать прорыва в сторону движения, ведь котировки имеют запас хода определяющийся по разнице МА.