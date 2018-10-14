Awesome Oscillator

Технический индикатор Awesome Oscillator является классической реализацией торгового подхода Билла Вильямса. Индикатор имеет те же параметры что и интерпретация в МТ5 (отображает дельту между МА с периодом 5 и 34 рассчитанную по средним ценам). Ключевым отличием является графическое отображение каждого торгового сигнала, что позволяет более качественно провести анализ актива и получить звуковое оповещение о появлении сигнала.

Торговые сигналы индикатора:

1. Crossed zero line: данный торговый сигнал возникает в момент пробития гистограмм индикатора нулевой линии. Это свидетельствует о пересечении Fast и Slow МА с периодом 5 и 34 соответственно, по которым строятся гистограммы. Пересечение свидетельствует о смене тренда на рынке. 

2. 3rd histogram: классический сигнал «второй мудрец» согласно Теории Хаоса Билла Вильямса. Сигнал отображает направленное движение в восходящей или нисходящей фазе рынка. То есть отображает три последовательных восходящих/нисходящих гистограммы для восходящего/нисходящего направления индикатора. Три направленные гистограммы отображают расширение значений между МА, что дополнительно указывает на силу тренда. Таким образом, сигнал к покупкам возникает только тогда, когда 3 подряд гистограммы демонстрируют восходящую динамику и находятся выше нулевой линии (для продаж зеркальная ситуация). Это своего рода подтверждающий фильтр предыдущего сигнала.

3. Saucer: классический торговый сигнал OA. Отображает смену направления гистограмм и тем самым подтверждают окончание краткосрочной коррекционной фазы. Является сигналом для дополнительного входа или коррекции текущих целевых уровней.

4. Divergence: классический коррекционный торговый сигнал. Указывает на расхождение/схождение котировок финансового актива с гистограммами индикатора AO. Важно: дивергенция определяется по факту и рисуется на локальных минимумах/максимумах свечи и гистограмм. Дивергенция не перерисовывается и учитывает только движение выше нулевой линии. То есть расхождение/схождение котировок должно образовываться в одной рыночной фазе.

Способы применения:

Индикатор является вспомогательным инструментом для анализа и нуждается в дополнительных трендовых инструментах, если вы работаете на пробой. Если же торговать на коррекциях, то данный индикатор отлично справляется с этой задачей. Сигнал «Crossed zero line» является сигналом смены тренда, а «3rd histogram» подтверждает его и является первым сигналом на добавление позиций. «Saucer» необходимо использовать на второе добавление полиций или фиксации ранее открытых сделок в случае обратного сигнала.

Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи


Совет:

Так как идея индикатора принадлежит Биллу Вильямсу, я рекомендую применять его с другими индикаторами данного трейдера. AO отлично комбинирует с техническим индикатором Alligator позволяя расширить список получаемых сигналов. Также рекомендую обращать внимание на импульс по гистограммам. Если гистограммы Awesome Oscillator в текущем моменте значительно откланяются от предыдущего диапазона, то это свидетельствует о сильном направленном движении, против которого торговать не стоит. Но если котировки демонстрируют новый максимум / минимум, а гистограммы AO находятся в среднем диапазоне, то стоит ожидать прорыва в сторону движения, ведь котировки имеют запас хода определяющийся по разнице МА.

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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
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Trend Moving Average
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Trend Moving Average позволяет определить глобальное направление рынка. Данный технический индикатор создан для того, чтобы определить «линию наименьшего сопротивления» рынка и понять в какую сторону направлен тренд. Помимо классического использования МА, индикатор позволяет понять направленность рынка на основе динамики его значений. Так, если значение индикатора демонстрируют переход с нисходящего значения в восходящее (и наоборот) - это является дополнительным торговым с
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Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Indicators
The technical indicator "Reversal patterns" is a mathematical interpretation of the classic reversal patterns: Pin Bar, Harami and Engulfing. That is, the "reversal bar", "Harami" and "Absorption". This indicator allows you to determine the moment of reversal of quotes based on market dynamics and the winner between the "bulls" and "bears". The indicator displays the moment of reversal at the local highs and lows of the chart of any timeframe, which allows you to increase the accuracy of the s
Angry Alligator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Angry Alligator является расширенной авторский интерпретацией индикатора от B. Williams’а. Данный индикатор имеет такие же принципы работы, что и классический индикатор Alligator и основан на тех же параметрах. Ключевым отличием и преимуществом данного индикатора заключается в том, что в нем реализован дополнительный торговой сигнал в виде ещё одной линии. Продолжая тему B. Williams’а сигнал отображает «укус» котировок индикатором - Alligator’s Bite. Дополнительный параметр
PD Bollinger Bands
Denis Povtorenko
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Indicators
Технический индикатор Bollinger Bands классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонени
PD Price Channel
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя. Способы применения: Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжност
Price Channel and Bollinger Bands
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Price Channel & Bollinger Bands является комбинацией двух наиболее популярных канальных индикаторов. Данный индикатор отображает моменты пробоя как каждого канала по отдельности, так и генерирует сигналу в момент одновременного закрытия цен за линиями поддержки/сопротивления. Каждый пробой подсвечивает свечу определенным цветом, что позволяет убрать линии для более комфортной работы с графиком. В случае одновременного пробоя PC и BB, индикатор также отобразит необходимый ма
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
Open order script
Denis Povtorenko
Utilities
Данный софт позволяет вам управлять своими параметрами риска и мани менеджмента. Вы можете задавать параметр риска как на текущий капитал, так и на предполагаемый уровень депозита, что позволит контролировать риски в каждой сделке и в каждом активе. Open order script также позволяет задать фиксированный объём открытия операций и вести торговлю «в один клик» благодаря реализации дополнительных кнопок Sell / Buy непосредственно на график. Особенность скрипта Ключевой особенностью и характеристик
PD Reversal Patterns
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор "Reversal patterns" является математической интерпретацией классических разворотных паттернов: Pin Bar, Harami и Engulfing. То есть «Разворотного бара», «Харами» и «Поглощения». Данный индикатор позволяет определить момент разворота котировок на основе рыночной динамики и победителя между «быками» и «медведями».  Индикатор отображает момент разворота на локальных максимумах и минимумах графика любого таймфрейма, что позволяет повысить точность сигнала. Также индикатор имеет
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