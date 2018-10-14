Технический индикатор Trend Moving Average позволяет определить глобальное направление рынка. Данный технический индикатор создан для того, чтобы определить «линию наименьшего сопротивления» рынка и понять в какую сторону направлен тренд. Помимо классического использования МА, индикатор позволяет понять направленность рынка на основе динамики его значений. Так, если значение индикатора демонстрируют переход с нисходящего значения в восходящее (и наоборот) - это является дополнительным торговым сигналом.

Способ применения:





Индикатор отлично комбинирует с различными торговыми системами. Рекомендую использовать его как фильтр для открытия позиций, а не как сигнал к действию. Для этого необходимо использовать его с дополнительным трендовым сигналом. Также позволяет работать на пробой в момент набора позиций и бокового движения котировок. Так, если значения Trend Moving Average демонстрируя нисходящую/восходящую динамику, а котировки находятся выше/ниже линии, то открывать позицию стоит только посла закрепление котировок за линией индикатора. Если же направление Trend Moving Average совпадает с направлением котировок, тогда стоит искать точку для входа в рынок.

Параметры:





· Period: позволяет задать период (количество ценовых баров) для расчета значения линии индикатора и дальнейшего анализа.

· Method: существует возможность выбора ключевых методов расчёта МА. (Посмотреть в индикаторе список)

· Applied: задаёт ценовое значение котировок на основе которого можно сделать расчеты. То есть применить формулы к определённым ценовым значениям. (Посмотреть в индикаторе список)

· Shift: задаёт сдвиг индикатора на графике.

· Alert: позволяет включить звуковое оповещение о наличии торгового сигнала.

· Uptrend line: задаёт цвет для восходящего значения линии Trend Moving Average.

· Downtrend line: задаёт цвет для нисходящего значения линии Trend Moving Average.





Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи

Совет:





Рекомендую использовать большие параметры для расчета Trend Moving Average. Это позволяет понять глобальное направление рынка, ведь индикатор является дополнительным фильтром к сигналам, которые указывают на открытие позиции.



