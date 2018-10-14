Trend Moving Average

Технический индикатор Trend Moving Average позволяет определить глобальное направление рынка. Данный технический индикатор создан для того, чтобы определить «линию наименьшего сопротивления» рынка и понять в какую сторону направлен тренд. Помимо классического использования МА, индикатор позволяет понять направленность рынка на основе динамики его значений. Так, если значение индикатора демонстрируют переход с нисходящего значения в восходящее (и наоборот) - это является дополнительным торговым сигналом.

Способ применения:


Индикатор отлично комбинирует с различными торговыми системами. Рекомендую использовать его как фильтр для открытия позиций, а не как сигнал к действию. Для этого необходимо использовать его с дополнительным трендовым сигналом. Также позволяет работать на пробой в момент набора позиций и бокового движения котировок. Так, если значения Trend Moving Average демонстрируя нисходящую/восходящую динамику, а котировки находятся выше/ниже линии, то открывать позицию стоит только посла закрепление котировок за линией индикатора. Если же направление Trend Moving Average совпадает с направлением котировок, тогда стоит искать точку для входа в рынок.

Параметры:


·      Period: позволяет задать период (количество ценовых баров) для расчета значения линии индикатора и дальнейшего анализа.

·      Method: существует возможность выбора ключевых методов расчёта МА. (Посмотреть в индикаторе список)

·      Applied: задаёт ценовое значение котировок на основе которого можно сделать расчеты. То есть применить формулы к определённым ценовым значениям. (Посмотреть в индикаторе список)

·      Shift: задаёт сдвиг индикатора на графике.

·      Alert: позволяет включить звуковое оповещение о наличии торгового сигнала.

·      Uptrend line: задаёт цвет для восходящего значения линии Trend Moving Average.

·      Downtrend line: задаёт цвет для нисходящего значения линии Trend Moving Average.


Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи

 

Совет:


Рекомендую использовать большие параметры для расчета Trend Moving Average. Это позволяет понять глобальное направление рынка, ведь индикатор является дополнительным фильтром к сигналам, которые указывают на открытие позиции.


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We present you a revolutionary indicator that changes the rules of the game in the world of trend trading. The indicator is designed to rethink performance and elevate your trading experience to unprecedented heights. Our indicator boasts a unique combination of advanced features that set it apart from its competitors. The advanced technology of "Real Pricing Factors" ensures unsurpassed stability even in the most difficult and volatile market conditions. Say goodbye to unstable patterns, broken
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicators
Quant Direction is a 3 dimensional market analysis tool. It provides a purely objective, algorithmic view of the market by calculating exact percentage-based biases across multiple dimensions simultaneously. Developed utilizing advanced AI modeling tools and subjected to thorough testing, this algorithm is engineered to read the market with unique precision. It can analyze any currency pair or financial instrument available on your platform.  Quant Direction is the ideal tool whether you are a S
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Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Indicators
The technical indicator "Reversal patterns" is a mathematical interpretation of the classic reversal patterns: Pin Bar, Harami and Engulfing. That is, the "reversal bar", "Harami" and "Absorption". This indicator allows you to determine the moment of reversal of quotes based on market dynamics and the winner between the "bulls" and "bears". The indicator displays the moment of reversal at the local highs and lows of the chart of any timeframe, which allows you to increase the accuracy of the s
Angry Alligator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Angry Alligator является расширенной авторский интерпретацией индикатора от B. Williams’а. Данный индикатор имеет такие же принципы работы, что и классический индикатор Alligator и основан на тех же параметрах. Ключевым отличием и преимуществом данного индикатора заключается в том, что в нем реализован дополнительный торговой сигнал в виде ещё одной линии. Продолжая тему B. Williams’а сигнал отображает «укус» котировок индикатором - Alligator’s Bite. Дополнительный параметр
Awesome Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Awesome Oscillator является классической реализацией торгового подхода Билла Вильямса. Индикатор имеет те же параметры что и интерпретация в МТ5 (отображает дельту между МА с периодом 5 и 34 рассчитанную по средним ценам). Ключевым отличием является графическое отображение каждого торгового сигнала, что позволяет более качественно провести анализ актива и получить звуковое оповещение о появлении сигнала. Торговые сигналы индикатора: 1. Crossed zero line : данный торговый с
PD Bollinger Bands
Denis Povtorenko
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Indicators
Технический индикатор Bollinger Bands классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонени
PD Price Channel
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя. Способы применения: Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжност
Price Channel and Bollinger Bands
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Price Channel & Bollinger Bands является комбинацией двух наиболее популярных канальных индикаторов. Данный индикатор отображает моменты пробоя как каждого канала по отдельности, так и генерирует сигналу в момент одновременного закрытия цен за линиями поддержки/сопротивления. Каждый пробой подсвечивает свечу определенным цветом, что позволяет убрать линии для более комфортной работы с графиком. В случае одновременного пробоя PC и BB, индикатор также отобразит необходимый ма
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
Open order script
Denis Povtorenko
Utilities
Данный софт позволяет вам управлять своими параметрами риска и мани менеджмента. Вы можете задавать параметр риска как на текущий капитал, так и на предполагаемый уровень депозита, что позволит контролировать риски в каждой сделке и в каждом активе. Open order script также позволяет задать фиксированный объём открытия операций и вести торговлю «в один клик» благодаря реализации дополнительных кнопок Sell / Buy непосредственно на график. Особенность скрипта Ключевой особенностью и характеристик
PD Reversal Patterns
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор "Reversal patterns" является математической интерпретацией классических разворотных паттернов: Pin Bar, Harami и Engulfing. То есть «Разворотного бара», «Харами» и «Поглощения». Данный индикатор позволяет определить момент разворота котировок на основе рыночной динамики и победителя между «быками» и «медведями».  Индикатор отображает момент разворота на локальных максимумах и минимумах графика любого таймфрейма, что позволяет повысить точность сигнала. Также индикатор имеет
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CryptorT
416
CryptorT 2023.05.03 20:09 
 

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