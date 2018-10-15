Open order script

Данный софт позволяет вам управлять своими параметрами риска и мани менеджмента. Вы можете задавать параметр риска как на текущий капитал, так и на предполагаемый уровень депозита, что позволит контролировать риски в каждой сделке и в каждом активе. Open order script также позволяет задать фиксированный объём открытия операций и вести торговлю «в один клик» благодаря реализации дополнительных кнопок Sell / Buy непосредственно на график.

Особенность скрипта


Ключевой особенностью и характеристикой работы скрипта является то, что он работает по bid ценам. То есть, если вы хотите совершить покупку от ключевого уровня, то стандартно она совершается по цене Ask. Но скрипт дождётся непосредственного касания уровня Bid цены и только тогда рыночным уровнем откроет сделку. Таким образом, вы теряете уровень спреда в прибыльных позиций и также увеличивается убыток на спред. Но! Вы лишаете себя ложных входов в рынок из-за расширения спреда. Также такое правило касается закрытия позиций на продажу. SL для коротких позиций сработает только тогда, когда уровень будет достигнут Bid ценой.


Для закрытия позиций используются виртуальные ордера, поэтому ваш брокер не сможет выбивать открытые сделки и не будет знать ваши уровни выхода торговой операции.


Кнопка


При нажатии на кнопку выставляются 3 линии. Если Sell, то линии ниже цены на 5 пунктов; если buy, то выше цены на 5 пунктов. Также в пропорции уровни SL и TP.

Линия отложенного ордера


На линии отображается объем (который будет определяться по размеру линии отложенного ордера к SL на заданный риск на сделку). Линию можно "двигать" что будет производить к изменению объёма позиции. Скрипт не выставляет отложенный ордер. Вход в позицию осуществляется рыночным ордером по одному из следующих условий, которые можно выбрать в настройках:

·        Первый способ (выбирается в параметрах): цена закрыта ниже/выше линии отложенного ордера, то только тогда открывается сделка. 

·        Второй способ (выбирается в параметрах): цена коснулась линии открытия и ордер на покупку или продажу осуществляется только по Bid-котировке.

Линия Stop Loss


На линии отображается убыток в $ если сделка будет открыта по линии отложенного ордера и достигнет линии SL. Уровень убытка зависит от риска на сделку, который задается в параметрах или же фиксированного объёма. Срабатывание уровня SL точно также, как и открытие осуществляется в двух режимах: 

·        Первый способ (выбирается в параметрах):  цена закрыта ниже/выше линии Stop Loss, то только тогда закрывается убыточная позиция. 

·        Второй способ (выбирается в параметрах): котировки достигают заданного уровня и по касанию bid ценой уровня закрываются. 

Линия Take Profit


На линии отображается прибыль в $ если сделка будет открыта по линии отложенного ордера и достигнет линии TP. Закрытие по TP осуществляется только по условию касания цены линии. Работает стандартно.

Параметры скрипта:


·           Risk per trade: Задается в процентах от баланса (по дефолту - 1.00%);

·           Capital: true / false -> По дефолту "false", но если ставим "true" и указываем сумму депозита, то риск считается не на баланс, а на сумму указанную ниже;

·           Amount of capital: по дефолту 0. (если предыдущий параметр "true", то скрипт считает риск от заданной здесь суммы);

·           Open order (closingprice): true / false -> По дефолту "true " -> Если "true", то открываются ордера только после закрытия свечи выше/ниже линии отложенного ордера; если "false", то открывается по bid-цене. 

·           Stop loss (closingprice): true / false -> По дефолту "true" -> Если "true", то закрывается убыток только если цена выше (для продаж) / ниже (для покупок) от уровня SL; если "false", то закрывается по касанию цены bid.


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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Utilities
Multifunctional tool: Lot Calculator, Grid Orders, R/R ratio, Trade Manager, Supply and Demand zones, Price Action and much more Demo version   |   User manual Trade Assistant   doesn't work in the strategy tester : you can download the   Demo Version HERE  to test the utility . Contact me   for any questions  / ideas for improvement / in case of a bug found If you need a MT4 version, it is available here Simplify, speed up and automate your trading   process . Expand the standard terminal capa
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
5 (1)
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
4.85 (13)
Utilities
DashPlus is an advanced trade management tool designed to enhance your trading efficiency and effectiveness on the MetaTrader 5 platform. It offers a comprehensive suite of features, including risk calculation, order management, advanced grid systems, chart-based tools, and performance analytics. Key Features 1. Recovery Grid Implements an averaging and flexible grid system to manage trades during adverse market conditions. Allows for strategic entry and exit points to optimize trade recovery
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Trend Moving Average
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Trend Moving Average позволяет определить глобальное направление рынка. Данный технический индикатор создан для того, чтобы определить «линию наименьшего сопротивления» рынка и понять в какую сторону направлен тренд. Помимо классического использования МА, индикатор позволяет понять направленность рынка на основе динамики его значений. Так, если значение индикатора демонстрируют переход с нисходящего значения в восходящее (и наоборот) - это является дополнительным торговым с
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Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Indicators
The technical indicator "Reversal patterns" is a mathematical interpretation of the classic reversal patterns: Pin Bar, Harami and Engulfing. That is, the "reversal bar", "Harami" and "Absorption". This indicator allows you to determine the moment of reversal of quotes based on market dynamics and the winner between the "bulls" and "bears". The indicator displays the moment of reversal at the local highs and lows of the chart of any timeframe, which allows you to increase the accuracy of the s
Angry Alligator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Angry Alligator является расширенной авторский интерпретацией индикатора от B. Williams’а. Данный индикатор имеет такие же принципы работы, что и классический индикатор Alligator и основан на тех же параметрах. Ключевым отличием и преимуществом данного индикатора заключается в том, что в нем реализован дополнительный торговой сигнал в виде ещё одной линии. Продолжая тему B. Williams’а сигнал отображает «укус» котировок индикатором - Alligator’s Bite. Дополнительный параметр
Awesome Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Awesome Oscillator является классической реализацией торгового подхода Билла Вильямса. Индикатор имеет те же параметры что и интерпретация в МТ5 (отображает дельту между МА с периодом 5 и 34 рассчитанную по средним ценам). Ключевым отличием является графическое отображение каждого торгового сигнала, что позволяет более качественно провести анализ актива и получить звуковое оповещение о появлении сигнала. Торговые сигналы индикатора: 1. Crossed zero line : данный торговый с
PD Bollinger Bands
Denis Povtorenko
3 (1)
Indicators
Технический индикатор Bollinger Bands классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонени
PD Price Channel
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя. Способы применения: Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжност
Price Channel and Bollinger Bands
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Price Channel & Bollinger Bands является комбинацией двух наиболее популярных канальных индикаторов. Данный индикатор отображает моменты пробоя как каждого канала по отдельности, так и генерирует сигналу в момент одновременного закрытия цен за линиями поддержки/сопротивления. Каждый пробой подсвечивает свечу определенным цветом, что позволяет убрать линии для более комфортной работы с графиком. В случае одновременного пробоя PC и BB, индикатор также отобразит необходимый ма
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
PD Reversal Patterns
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор "Reversal patterns" является математической интерпретацией классических разворотных паттернов: Pin Bar, Harami и Engulfing. То есть «Разворотного бара», «Харами» и «Поглощения». Данный индикатор позволяет определить момент разворота котировок на основе рыночной динамики и победителя между «быками» и «медведями».  Индикатор отображает момент разворота на локальных максимумах и минимумах графика любого таймфрейма, что позволяет повысить точность сигнала. Также индикатор имеет
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