DemarkSequentialMQL5

Секвента Демарка (Sequential) - индикатор, демонстрирующий развитие тренда, его структуру. Довольно точно отображает начальную и конечную точки, важные точки перелома. Срабатывает по открытию свечи, поэтому перерисовок не будет никогда.

Здесь нет сложных формул, только статистика, отсчёт свечей, выбранных по определённым критериям. При этом индикатор может давать очень точные сигналы для входа, особенно при поддержке какого-нибудь индикатора уровней, например, этого.

Алгоритм нахождения сигнала:

  1. Установочная последовательность может начаться, когда текущая свеча закроется выше (ниже), чем цена закрытия четыре бара назад. Эта свеча будет сигнализировать о начале последовательности. По умолчанию обозначена желтым или зелёным значком указательного пальца (рисунок 2).
  2. Если цена пойдёт в этом же направлении дальше в течение 9 свечей (9 цен закрытия подряд выше (ниже) закрытий 4 дня назад), девятая свеча и все последующие, соответвующие данному условию, будут обозначены символом многолучевой звезды (рисунок 3). После этого часто может произойти коррекция, а потом цена пойдёт дальше в исходном направлении.
  3. Индикатор ищет "пересечение": минимум предыдущей свечи меньше (или максимум - больше), чем противоположный экстремум свечи 3 дня (или больше) назад. "Пересечение" может произойти и позже. Главное, чтобы не начался следующий тренд. Может быть обозначено прямоугольником между соответсвующими экстремумами (рисунок 4).
  4. После того, как найдено "пересечение", начинается отсчёт баров, цены закрытия которых выше (ниже) цен закрытия 2 дня назад. Эти бары не обязательно должны идти подряд. По умолчанию  они отображаются индикатором с помощью косых крестов (рисунок 5).
  5. Стрелка рисуется на 13 баре, соответствующем условиям предыдущего пункта (рисунок 6).
  6. Простейший способ входа - по пробою минимума (или максимума) свечи, сигнализирующей начало следующего отсчёта по пункту 1, идущему за стрелкой. Стоп - за глобальным или локальным экстремумом (рисунок 7).
  7. Выход можно делать по уровням. Или - переворотом, по следующему сигналу.

Обо всех событиях (начало отсчёта, формирование девятой свечи первой установочной последовательности, "пересечение", сигнальная стрелка) индикатор может предупреждать голосовым сообщением.

На скриншотах 10-12 видны параметры для настройки. Первый блок - параметры расстояний и количеств свечей при отсчётах. При большом желании их можно попробовать оптимизировать. Здесь числа заданы в соответствии с описанием в книге "Технический анализ. Новая наука."

  • Setup_Distance = 4; // Расстояние между свечами для первого отсчёта.
  • Setup_Limit = 9; // Сколько свечей определяют последовательность первого отсчета.
  • Intersection_Min_Distance = 3;  // Минимальное расстояние между свечами, определяющее "пересечение".
  • Countdown_Distance = 2;  // Расстояние между свечами при финальном отсчете.
  • Countdown_Limit = 13; // Сколько свечей нужно отсчитать, чтобы появился сигнал.

Параметры звуков находятся в секции 3. Если Вам нужны голосовые предупреждения о событиях, то:

  • Allow_Play_Sounds = true; // разрешить(true) или запретить воспроизводить звуки предупреждений.
  • Play_Sound_Voice = male; // позволяет выбрать. мужским или женским голосом будут подаваться сообщения.
    //--- Здесь описаны все возможные варианты сообщений о событиях. Индикатор оповещает только о тех событиях, которые отображаются на графике и разрешены с помощью параметров, описанных ниже:
    Play_Sound_Signal = false; // Сигнал на покупку или продажу
    Play_Sound_Setup_Start = false; // Начало установочной последовательности
    Play_Sound_Setup_End = false; // Девятая свеча установочной последовательности
    Play_Sound_Countdown_Start = false; // Начало финального отсчета до сигнала
    Play_Sound_Crossower = false;  // "Пересечение", предшествующее финальному отсчёту.

Секция 2 разрешает отображать только те значки, которые нужны пользователю.

Секция 4 определяет размер значков.

Секция 5 задёт цвета всем отображаемым элементам индикатора.

Секция 6 содержит коды стрелок для каждого из элементов.


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ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] It detects 19 different harmonic pric
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
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DemarkSequential
Oleh Fedorov
Indicators
Demark Sequential - is an indicator that shows a structure of the trend, its start point and main turning points. And it check it's conditions on the beginning of the candle, so it will be never repainted. This indicator hasn't any complex formulas, only some bars countdown, but it can be very helpful, especially with some levels indicator such as Fibo or Gann levels (like this ). Algorithm is so simple, but powerful: Setup - starting when current bar closed higher (or lower for short) then clos
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