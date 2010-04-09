DemarkSequentialMQL5

Секвента Демарка (Sequential) - индикатор, демонстрирующий развитие тренда, его структуру. Довольно точно отображает начальную и конечную точки, важные точки перелома. Срабатывает по открытию свечи, поэтому перерисовок не будет никогда.



Здесь нет сложных формул, только статистика, отсчёт свечей, выбранных по определённым критериям. При этом индикатор может давать очень точные сигналы для входа, особенно при поддержке какого-нибудь индикатора уровней, например, этого.

Алгоритм нахождения сигнала:

Установочная последовательность может начаться, когда текущая свеча закроется выше (ниже), чем цена закрытия четыре бара назад. Эта свеча будет сигнализировать о начале последовательности. По умолчанию обозначена желтым или зелёным значком указательного пальца (рисунок 2).

Если цена пойдёт в этом же направлении дальше в течение 9 свечей (9 цен закрытия подряд выше (ниже) закрытий 4 дня назад), девятая свеча и все последующие, соответвующие данному условию, будут обозначены символом многолучевой звезды (рисунок 3). После этого часто может произойти коррекция, а потом цена пойдёт дальше в исходном направлении.

Индикатор ищет "пересечение": минимум предыдущей свечи меньше (или максимум - больше), чем противоположный экстремум свечи 3 дня (или больше) назад. "Пересечение" может произойти и позже. Главное, чтобы не начался следующий тренд. Может быть обозначено прямоугольником между соответсвующими экстремумами (рисунок 4).

После того, как найдено "пересечение", начинается отсчёт баров, цены закрытия которых выше (ниже) цен закрытия 2 дня назад. Эти бары не обязательно должны идти подряд. По умолчанию они отображаются индикатором с помощью косых крестов (рисунок 5).

Стрелка рисуется на 13 баре, соответствующем условиям предыдущего пункта (рисунок 6). Простейший способ входа - по пробою минимума (или максимума) свечи, сигнализирующей начало следующего отсчёта по пункту 1, идущему за стрелкой. Стоп - за глобальным или локальным экстремумом (рисунок 7).

Выход можно делать по уровням. Или - переворотом, по следующему сигналу.



Обо всех событиях (начало отсчёта, формирование девятой свечи первой установочной последовательности, "пересечение", сигнальная стрелка) индикатор может предупреждать голосовым сообщением.

На скриншотах 10-12 видны параметры для настройки. Первый блок - параметры расстояний и количеств свечей при отсчётах. При большом желании их можно попробовать оптимизировать. Здесь числа заданы в соответствии с описанием в книге "Технический анализ. Новая наука."

Setup_Distance = 4; // Расстояние между свечами для первого отсчёта.



= 4; // Расстояние между свечами для первого отсчёта. Setup_Limit = 9; // Сколько свечей определяют последовательность первого отсчета.



= 9; // Сколько свечей определяют последовательность первого отсчета. Intersection_Min_Distance = 3; // Минимальное расстояние между свечами, определяющее "пересечение".



= 3; // Минимальное расстояние между свечами, определяющее "пересечение". Countdown_Distance = 2; // Расстояние между свечами при финальном отсчете.

= 2; // Расстояние между свечами при финальном отсчете. Countdown_Limit = 13; // Сколько свечей нужно отсчитать, чтобы появился сигнал.

Параметры звуков находятся в секции 3. Если Вам нужны голосовые предупреждения о событиях, то:

Allow_Play_Sounds = true; // разрешить(true) или запретить воспроизводить звуки предупреждений.

= true; // разрешить(true) или запретить воспроизводить звуки предупреждений. Play_Sound_Voice = male; // позволяет выбрать. мужским или женским голосом будут подаваться сообщения.

//--- Здесь описаны все возможные варианты сообщений о событиях. Индикатор оповещает только о тех событиях, которые отображаются на графике и разрешены с помощью параметров, описанных ниже:

Play_Sound_Signal = false; // Сигнал на покупку или продажу

Play_Sound_Setup_Start = false; // Начало установочной последовательности

Play_Sound_Setup_End = false; // Девятая свеча установочной последовательности

Play_Sound_Countdown_Start = false; // Начало финального отсчета до сигнала

Play_Sound_Crossower = false; // "Пересечение", предшествующее финальному отсчёту.



Секция 2 разрешает отображать только те значки, которые нужны пользователю.

Секция 4 определяет размер значков.

Секция 5 задёт цвета всем отображаемым элементам индикатора.

Секция 6 содержит коды стрелок для каждого из элементов.