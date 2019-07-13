PD Reversal Patterns

Технический индикатор "Reversal patterns" является математической интерпретацией классических разворотных паттернов: Pin Bar, Harami и Engulfing. То есть «Разворотного бара», «Харами» и «Поглощения». Данный индикатор позволяет определить момент разворота котировок на основе рыночной динамики и победителя между «быками» и «медведями». 

Индикатор отображает момент разворота на локальных максимумах и минимумах графика любого таймфрейма, что позволяет повысить точность сигнала. Также индикатор имеет широкий перечень параметров, что дает возможность адаптировать Reversal patterns под любые условия и торговую систему. Встроенный алерт и звуковое оповещение позволят открыть позицию сразу после образования разворотного сигнала.


Способ применения:


Если котировки достигают локального максимума/минимума и образовывается сигнал по индикатору Reversal patterns, а также по осциллятору формируется зона перекупленности/перепроданности, можно открыть позицию под Low/High значением сигнальной свечи. Stop Loss в таком случае станет обратный локальный максимум/минимум. 

Параметры Pin Bar:

  • Quantity of directed bars: отображает количество направленных баров для дополнительного анализа. 
  • Ratio of directed bars to the Pin Bar: Указывает на соотношение размера тел между направленными барами (трендовыми), а также телом разворотного бара (pin bar).
  • Ratio of the shadow to the body: Коэффициент соотношения тела к тени. 
  • Shadows ratio: соотношение теней low и high значения. 
  • Quantity of bars for analysis: позволяет произвести расчёт количества баров для определения локального максимума или минимума. 

Параметры Harami:

  • Quantity of directed bars: отображает количество направленных баров для дополнительного анализа. 
  • Ratio of the directed bars to the Harami: Указывает на отношение тела разворотной свечи к трендовой. По дефолту = 0. Если 0, то этот параметр не учитывается. Если 1, то разворотная свеча должна быть просто меньше чем трендовая. Если 2, то разворотная свеча должна быть в 2 раза меньше, чем трендовая (и тд.). 
  • Use shadows? – false/true. Переключатель. По дефолту = false. Что это? Этот параметр для принципа расчета паттерна. По дефолту трендовый бар должен полностью перекрывать параметры разворотного именно телом. То есть тело трендового больше чем тело разворотного + тени. При включенной настройке "Use shadows?" = true тогда тело+тень сигнальной свечи должно не превышать тело+тень трендовой и при этом иметь гэп от закрытия предыдущей (параметр ниже «Gap (%)»).
  • Quantity of bars for analysis: позволяет произвести расчёт количества баров для определения локального максимума или минимума.
  • Gap (%): Считает процент при котором разворотная свеча должна открыться выше/ниже от трендовой свечи. То есть процент в пунктах от предыдущей. 

Параметры Engulfing:

  • Quantity of directed bars: отображает количество направленных баров для дополнительного анализа.
  • Ratio of the directed bars to the Engulfing : Указывает на отношение тела разворотной свечи к трендовой. 
  • Use shadows? – false/true. Переключатель. По дефолту = false. Что это? Этот параметр для принципа расчета паттерна. По дефолту трендовый бар должен полностью «поглощаться» разворотным именно телом. То есть тело+тени трендового меньше чем тело разворотного. Если же параметр = true, то тела двух фигур могут быть одинаковыми, но тогда приоритет будет именно на тени. 
  • Quantity of bars for analysis: позволяет произвести расчёт количества баров для определения локального максимума или минимума. 
  • Gap (%): Считает процент при котором разворотная свеча должна открыться выше/ниже от трендовой свечи. То есть процент в пунктах от предыдущей. 


Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи


Совет:


Рекомендую использовать дополнительные индикаторы из группы осцилляторов для подтверждения торгового сигнала. Также сигнал данного индикатора отлично работает с дивергенцией по AO или MACD.

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Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
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Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
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Trend Moving Average
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Trend Moving Average позволяет определить глобальное направление рынка. Данный технический индикатор создан для того, чтобы определить «линию наименьшего сопротивления» рынка и понять в какую сторону направлен тренд. Помимо классического использования МА, индикатор позволяет понять направленность рынка на основе динамики его значений. Так, если значение индикатора демонстрируют переход с нисходящего значения в восходящее (и наоборот) - это является дополнительным торговым с
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Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Indicators
The technical indicator "Reversal patterns" is a mathematical interpretation of the classic reversal patterns: Pin Bar, Harami and Engulfing. That is, the "reversal bar", "Harami" and "Absorption". This indicator allows you to determine the moment of reversal of quotes based on market dynamics and the winner between the "bulls" and "bears". The indicator displays the moment of reversal at the local highs and lows of the chart of any timeframe, which allows you to increase the accuracy of the s
Angry Alligator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Angry Alligator является расширенной авторский интерпретацией индикатора от B. Williams’а. Данный индикатор имеет такие же принципы работы, что и классический индикатор Alligator и основан на тех же параметрах. Ключевым отличием и преимуществом данного индикатора заключается в том, что в нем реализован дополнительный торговой сигнал в виде ещё одной линии. Продолжая тему B. Williams’а сигнал отображает «укус» котировок индикатором - Alligator’s Bite. Дополнительный параметр
Awesome Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Awesome Oscillator является классической реализацией торгового подхода Билла Вильямса. Индикатор имеет те же параметры что и интерпретация в МТ5 (отображает дельту между МА с периодом 5 и 34 рассчитанную по средним ценам). Ключевым отличием является графическое отображение каждого торгового сигнала, что позволяет более качественно провести анализ актива и получить звуковое оповещение о появлении сигнала. Торговые сигналы индикатора: 1. Crossed zero line : данный торговый с
PD Bollinger Bands
Denis Povtorenko
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Indicators
Технический индикатор Bollinger Bands классически отображается двумя линиями, которые демонстрируют отклонение котировок от МА 20. Для этого используется стандартное отклонение, параметр которого собственно и задаёт динамику двум полосам. Так как индикатор отображает момент повышенной волатильности на рынке, закрытие котировок за полосами свидетельствует об импульсном направлении рынка или же выхода с длительной зоны проторговки. Таким образом, работа на пробой позволяет войти в момент отклонени
PD Price Channel
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя. Способы применения: Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжност
Price Channel and Bollinger Bands
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Price Channel & Bollinger Bands является комбинацией двух наиболее популярных канальных индикаторов. Данный индикатор отображает моменты пробоя как каждого канала по отдельности, так и генерирует сигналу в момент одновременного закрытия цен за линиями поддержки/сопротивления. Каждый пробой подсвечивает свечу определенным цветом, что позволяет убрать линии для более комфортной работы с графиком. В случае одновременного пробоя PC и BB, индикатор также отобразит необходимый ма
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
Open order script
Denis Povtorenko
Utilities
Данный софт позволяет вам управлять своими параметрами риска и мани менеджмента. Вы можете задавать параметр риска как на текущий капитал, так и на предполагаемый уровень депозита, что позволит контролировать риски в каждой сделке и в каждом активе. Open order script также позволяет задать фиксированный объём открытия операций и вести торговлю «в один клик» благодаря реализации дополнительных кнопок Sell / Buy непосредственно на график. Особенность скрипта Ключевой особенностью и характеристик
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