PD Price Channel

Технический индикатор широко известен читателям и поклонникам стратегии «черепах». Отображается линией по нижней/верхней точке цены за определенный интервал времени. Значение ценового канала также используют для определения зон поддержки и сопротивления. Если котировки актива прорывают и закрываются ниже/выше канала, то это является сигналом работы в сторону пробоя.

Способы применения:

Индикатор является самодостаточным и не требует дополнительных фильтров для начала работы. Однако для надёжности и подтверждения торгового сигнала можно комбинировать его с Bollinger Bands или использовать сразу объединяющий индикатор Price

Channel

& Bollinger Bands, а также осциллятором Universal Oscillator. Рекомендую открывать торговые позиции на следующей свече после пробоя (по факту образования сигнал). Уровнем Stop Loss выступает обратный сигнал по индикатору. То есть сигнал относится к категории реверсных





Торговые сигналы индикатора:



Технический индикатор отображает один торговый сигнал: Пробой ценового канала с заданным периодом. Пробой канала свидетельствует о смене тренда.

Параметры:





· PC period: задаёт период для расчёта индикатора Price Channel. Советую использовать стандартные параметры согласно стратегии «Черепах» - 55 период для дневного таймфрейма;

· PC Alert: включает звуковое оповещение появление торгового сигнала;

· PC upper band color: задаёт цвет верхней линии технической индикатора;

· PC lower band color: задаёт цвет нижней линии технического индикатора;

· PC upper bar color: задаёт цвет восходящей сигнальной свечи;

· PC lower bar color: задаёт цвет нисходящей сигнальной свечи.

Индикатор отображает сигнал и алерт по закрытию свечи

Совет:

Рекомендую применять этот индикатор для определения пробоя. Индикатор не работает в канале, поэтому обращайте внимание на формирование зон перекупленности и перепроданности по осцилляторам. Я сам использую Universal Oscillator с параметрами АО и в случае образования сигнала по PC, в момент низкой волатильности гистограмм или одновременном формировании сигналов по Universal Oscillator, это является дополнительным фильтром для открытия торговых позиций в сторону пробоя



